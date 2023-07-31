Mới đây nhất, nữ diễn viên phim Hương Vị Tình Thân đã đăng tải ảnh do ông xã chụp kèm dòng trạng thái cũng do Shark Bình nghĩ cho.

Trong chuyến du lịch lần này, cặp đôi không còn ngần ngại khoe ảnh nữa, cả Phương Oanh và Shark Bình đều chăm chỉ cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân.

Trong ảnh, Phương Oanh diện áo quây màu xanh, phối với chân váy cùng màu, khoe trọn eo thon, đánh tan tin đồn bầu bí trước đó. Nữ diễn viên được nhận xét ngày càng nhuận sắc. Khi không trang điểm nhiều, vẻ ngoài vô cùng thuần khiết và trong trẻo.

Ở phần bình luận, nam doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cũng nhanh chóng để lại lời khen "ngọt như mía lùi" với vợ, đồng thời tranh thủ khoe khả năng "phó nháy" của mình.

Cặp vợ chồng tương tác qua lại khiến fan thích thú

Trước đó, vào hôm 26/7, Shark Bình và Phương Oanh gây sốt khi tổ chức lễ ăn hỏi vô cùng ấm cúng tại tư gia nữ. Tay trong tay với Phương Oanh tại buổi lễ, nam doanh nhân gây xúc động khi nắm chặt tay bà xã phát biểu về cuộc hôn nhân của mình. Anh nói: "Cảm ơn mọi người đã có mặt ở lễ ăn hỏi của Bình - Oanh ngày hôm nay. Sự có mặt của mọi người là sự yêu thương rất lớn đối với vợ chồng chúng tôi. Chuyện tình của chúng tôi gần giống như một bộ phim có tên là 'Hương vị tình thân'.

Lễ ăn hỏi diễn ra ở quê nhà cô dâu

Chúng tôi đến với nhau bắt nguồn từ tình cảm, tình yêu và đặc biệt là tình thân giữa 2 đứa với gia đình, bố mẹ, con cái với nhau. Vượt qua rất nhiều chông gai trắc trở, hai đứa mới đến cái kết viên mãn. Chúng tôi ước mong cuộc hôn này đúng như từ 'hương vị tình thân".

Hiện, cả hai vẫn chưa có thông báo về hôn lễ ở Hà Nội khiến dân tình vô cùng háo hức đợi mong.