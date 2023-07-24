Rộ hình ảnh Phương Oanh cùng mẹ chồng tương lai đi thử áo dài cho lễ ăn hỏi: Ngày về làm dâu hào môn không còn xa?

Hậu trường 24/07/2023 15:58

Sau thông tin sẽ tổ chức lễ ăn hỏi với Shark Bình vào tháng 7 này, MXH xôn xao hình ảnh Phương Oanh xuất hiện cùng mẹ chồng tương lai đi thử áo dài cưới.

Xác nhận với truyền thông, phía diễn viên Phương Oanh cho biết lễ ăn hỏi theo phong tục truyền thống sẽ được diễn ra vào ngày 26/7 ở Phủ Lý (Hà Nam) - quê nhà của cô dâu. Như vậy là chỉ còn hai ngày nữa, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình sẽ chính thức về chung một nhà. 

Ngay sau đó, loạt ảnh Phương Oanh cùng mẹ chồng đi thử áo dài cho lễ ăn hỏi đã được CĐM chia sẻ rầm rộ trên MXH, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Rộ hình ảnh Phương Oanh cùng mẹ chồng tương lai đi thử áo dài cho lễ ăn hỏi: Ngày về làm dâu hào môn không còn xa? - Ảnh 1
 Phương Oanh cùng mẹ chồng và diễn viên Quách Thu Phương
Rộ hình ảnh Phương Oanh cùng mẹ chồng tương lai đi thử áo dài cho lễ ăn hỏi: Ngày về làm dâu hào môn không còn xa? - Ảnh 2
 Áo dài ăn hỏi của Phương Oanh có họa tiết hoa sen được đính kết cầu kỳ

Trong ảnh, nữ diễn viên và mẹ Shark Bình có mặt tại tiệm áo dài của hoa hậu Ngọc Hân. Phương Oanh diện bộ áo dài màu đỏ, có họa tiết hoa sen làm điểm nhấn vô cùng tinh tế và sang trọng. Mẹ chồng tương lai của người đẹp gốc Hà Nam cũng diện bộ áo dài đồng màu với con dâu. 

Rộ hình ảnh Phương Oanh cùng mẹ chồng tương lai đi thử áo dài cho lễ ăn hỏi: Ngày về làm dâu hào môn không còn xa? - Ảnh 3
2 mẹ con chọn áo dài có màu sắc tương đối giống nhau 

Mẹ Shark Bình từng cho biết gia đình đón nhận Phương Oanh ngay từ lần đầu Shark Bình đưa bạn gái về ra mắt. Trong mắt bà, con dâu là người đơn giản, chân thành. "Quỳnh Búp Bê" cũng cảm thấy hạnh phúc vì hòa hợp với mẹ chồng, được bà ủng hộ trong chuyện tình cảm.

Ngoài ra, trong ảnh đi thử áo dài còn có sự xuất hiện của diễn viên Quách Thu Phương - từng vào vai mẹ chồng của Phương Oanh trong phim Hương Vị Tình Thân. 

Rộ hình ảnh Phương Oanh cùng mẹ chồng tương lai đi thử áo dài cho lễ ăn hỏi: Ngày về làm dâu hào môn không còn xa? - Ảnh 4
'Mẹ chồng màn ảnh' cũng có mặt trong ngày Phương Oanh thử áo dài 

Đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa tiết lộ kế hoạch tổ chức lễ cưới tại Hà Nội. Nữ diễn viên cho hay, sau hôn nhân, cô sẽ đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nhưng không có ý định làm nội trợ toàn thời gian. Cô nói sẽ duy trì công việc và cân bằng giữa nghệ thuật và hoạt động kinh doanh, đầu tư riêng.

Rộ hình ảnh Phương Oanh cùng mẹ chồng tương lai đi thử áo dài cho lễ ăn hỏi: Ngày về làm dâu hào môn không còn xa? - Ảnh 5
Phương Oanh và Shark Bình sẽ làm lễ ăn hỏi vào 26/7 tới đây

Tháng 8/2022, Shark Bình và Phương Oanh công khai chuyện hẹn hò. Thời điểm đó, nam doanh nhân vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ nên mối quan hệ này nhận về nhiều tranh cãi. Phương Oanh thậm chí còn liên tục bị réo tên và mỉa mai là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Phải đến giữa tháng 5/2023, Shark Bình tuyên bố chính thức ly hôn.

"Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thỏa thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo “Quyết định công nhận thuận tình ly hôn” của tòa án nhân dân quận Hà Đông.

Tôi rất tiếc vì câu chuyện của mình đã gây ra nhiều tranh cãi và hiểu lầm không đáng có, khiến nhiều người không liên quan bị liên lụy, phải chịu tổn thương oan trái. Nhưng trước sau như một tôi tin rằng: Sống ngay thẳng và tử tế, luôn bảo vệ sự thật, lẽ phải thì may mắn tốt đẹp ắt sẽ đến", Shark Bình viết trên trang cá nhân.

Rộ hình ảnh Phương Oanh cùng mẹ chồng tương lai đi thử áo dài cho lễ ăn hỏi: Ngày về làm dâu hào môn không còn xa? - Ảnh 6
Cặp đôi từng vướng không ít chỉ trích khi công khai chuyện tình cảm 

Phương Oanh sinh năm 1989, trước khi đóng phim cô làm người mẫu và khá có tiếng trên sàn catwalk. 8x bắt đầu nổi tiếng qua loạt phim truyền hình như Quỳnh Búp Bê, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Hương vị tình thân…

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981. Anh là nhà sáng lập kiêm chủ tịch một tập đoàn công nghệ. Anh nổi tiếng hơn từ khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) từ năm 2019 và thường được gọi bằng biệt danh Shark Bình.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình mẹ chồng Phương Oanh

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