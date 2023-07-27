Thợ trang điểm của Phương Oanh tiết lộ câu chuyện hậu trường về Shark Bình trong hôn lễ: Cưới lần 2 vẫn hồi hộp, lo lắng

Trưa 26/7, lễ ăn hỏi của diễn viên Phương Oanh và Shark Bình chính thức diễn ra tại quê nhà nữ diễn viên ở Phủ Lý (Hà Nam). Không gian buổi lễ được trang trí với tone màu trắng - xanh mang cảm giác dịu mát ngày hè. Cả không gian được phủ kín bởi 600 bông hoa sen cùng trúc và rất nhiều loại hoa nhập khẩu khác như tulip, hồng, lan hồ điệp,…

Cô dâu - chú rể hạnh phúc trong lễ ăn hỏi

Mới đây, sau 1 ngày lễ ăn hỏi diễn ra, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip do thợ trang điểm của nữ diễn viên phim Quỳnh Búp Bê chia sẻ. Người này đã ghi lại khoảnh khắc Shark Bình liên tục hôn Phương Oanh bất chấp không gian thời gian. Ánh mắt nam doanh nhân nhìn vợ khiến ai cũng ghen tỵ vì quá tình tứ, chan chứa yêu thương. Bên cạnh đó, thợ trang điểm này còn tiết lộ tâm trạng của Shark Bình trong ngày ăn hỏi