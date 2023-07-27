Thợ trang điểm của Phương Oanh tiết lộ câu chuyện hậu trường về Shark Bình trong hôn lễ: Cưới lần 2 vẫn hồi hộp, lo lắng

Hậu trường 27/07/2023 15:46

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip do thợ trang điểm của Phương Oanh chia sẻ. Người này đã ghi lại khoảnh khắc Shark Bình liên tục hôn Phương Oanh bất chấp không gian thời gian.

Trưa 26/7, lễ ăn hỏi của diễn viên Phương Oanh Shark Bình chính thức diễn ra tại quê nhà nữ diễn viên ở Phủ Lý (Hà Nam). Không gian buổi lễ được trang trí với tone màu trắng - xanh mang cảm giác dịu mát ngày hè. Cả không gian được phủ kín bởi 600 bông hoa sen cùng trúc và rất nhiều loại hoa nhập khẩu khác như tulip, hồng, lan hồ điệp,…

Thợ trang điểm của Phương Oanh tiết lộ câu chuyện hậu trường về Shark Bình trong hôn lễ: Cưới lần 2 vẫn hồi hộp, lo lắng - Ảnh 1
Cô dâu - chú rể hạnh phúc trong lễ ăn hỏi

Mới đây, sau 1 ngày lễ ăn hỏi diễn ra, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip do thợ trang điểm của nữ diễn viên phim Quỳnh Búp Bê chia sẻ. Người này đã ghi lại khoảnh khắc Shark Bình liên tục hôn Phương Oanh bất chấp không gian thời gian. Ánh mắt nam doanh nhân nhìn vợ khiến ai cũng ghen tỵ vì quá tình tứ, chan chứa yêu thương. Bên cạnh đó, thợ trang điểm này còn tiết lộ tâm trạng của Shark Bình trong ngày ăn hỏi

Thợ trang điểm của Phương Oanh tiết lộ câu chuyện hậu trường về Shark Bình trong hôn lễ: Cưới lần 2 vẫn hồi hộp, lo lắng - Ảnh 2Thợ trang điểm của Phương Oanh tiết lộ câu chuyện hậu trường về Shark Bình trong hôn lễ: Cưới lần 2 vẫn hồi hộp, lo lắng - Ảnh 3

Thợ trang điểm của Phương Oanh tiết lộ câu chuyện hậu trường về Shark Bình trong hôn lễ: Cưới lần 2 vẫn hồi hộp, lo lắng - Ảnh 4
 Shark Bình hôn vợ vô cùng thắm thiết

"Shark Bình bảo với bố là: "Bố có hồi hộp không?". Bố Shark bảo ngay: "Mày lấy vợ chứ tao lấy đâu mà hồi với chả hộp". Cả buổi lễ lúc nào Shark cũng nắm tay, quan tâm chăm chút Phương Oanh từng chút một, đúng kiểu nghiện vợ luôn...".

Thợ trang điểm của Phương Oanh tiết lộ câu chuyện hậu trường về Shark Bình trong hôn lễ: Cưới lần 2 vẫn hồi hộp, lo lắng - Ảnh 5
Trong buổi tiệc đãi khách, bố của nam doanh nhân không ngần ngại lên hát tặng con dâu nhân ngày vui 

Từ khi cặp đôi công khai hẹn hò, dân tình thường xuyên bắt gặp cảnh cả 2 tình tứ chăm sóc nhau dù ở nơi đông người.

Ngày 15/6 vừa qua, Phương Oanh và Shark Bình cũng đã hoàn thành thủ tục kết hôn tại Phủ Lý, Hà Nam. Tuy nhiên, hiện cặp đôi vẫn chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới ở Hà Nội. 

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình lễ ăn hỏi Phương Oanh

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