Người thân của Phương Oanh hé lộ cách lấy lòng nhà vợ 'cực mượt' của Shark Bình

Hậu trường 30/07/2023 10:09

Sau khi lễ ăn hỏi của Shark Bình và Phương Oanh kết thúc, những câu chuyện xoay quanh cặp vợ chồng son vẫn là chủ đề được khán giả quan tâm và bàn tán xôn xao.

Mới đây, cháu gái của nữ diễn viên Phương Oanh đã chủ động chia sẻ về câu chuyện cách Shark Bình lấy lòng nhà vợ ở trên trang cá nhân.

Dựa vào trang phục của Phương Oanh và Shark Bình, nhiều người cho rằng hình ảnh này được chụp lại trong lần nam doanh nhân về quê vợ vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Cụ thể cô cho biết: "Kể ra kêu gọi được “dàn chân dài áo đỏ” này là hơi bị tín nha. Chúc dì và chú trăm năm hạnh phúc. Từ giờ cháu không phải “giữ ảnh cho riêng mình” nữa rồi".

Người thân của Phương Oanh hé lộ cách lấy lòng nhà vợ 'cực mượt' của Shark Bình - Ảnh 1Người thân của Phương Oanh hé lộ cách lấy lòng nhà vợ 'cực mượt' của Shark Bình - Ảnh 2
Cháu gái Phương Oanh hào hứng kể cô được Shark Bình lì xì khi nam doanh nhân về quê vợ

Cháu nữ diễn viên chia sẻ bản thân đã phải giữ bí mật câu chuyện này rất lâu, đến thời điểm hiện tại mới dám kể: "Giữa hàng ngàn "người em" không có suất lì xì, lần đầu tiên “đứa cháu 28 tuổi” có hơn 20 cậu, dì lít nhít còn đang đi học được hiên ngang ra nhận tiền. Chỉ đơn giản dì Đỗ Phương Oanh bảo con bé này nó là cháu". 

Sau khi biết Shark Bình "lấy lòng" các thành viên gia đình nhà vợ bằng việc lì xì số tiền được là khá lớn, đa số khán giả đều vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên nhiều người cho rằng, với mức thu nhập của nam doanh nhân thì việc sử dụng số tiền 500 nghìn cho cháu của Phương Oanh là điều hoàn toàn bình thường.

Người thân của Phương Oanh hé lộ cách lấy lòng nhà vợ 'cực mượt' của Shark Bình - Ảnh 3
Khoảnh khắc và chia sẻ hạnh phúc của cặp đôi trong ngày trọng đại cũng nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng

Trước đó, đám hỏi của Shark Bình và Phương Oanh đã được diễn ra với sự chứng kiến, chúc phúc của gia đình cũng như bạn bè 2 bên. Những khoảnh khắc và chia sẻ hạnh phúc của cặp đôi trong ngày trọng đại cũng nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Ngay sau đó, Shark Bình tiếp tục có cập nhật sau đám hỏi, đăng tải hình ảnh và check-in ở Hollywood (Mỹ). “Nice view after long flight” (Tạm dịch: Khung cảnh đẹp sau một chuyến bay dài) - vị doanh nhân bày tỏ cảm xúc “đang cảm thấy tuyệt”. Nhiều người để lại bình luận chúc phúc và chúc Shark cùng vợ có chuyến đi xả hơi tận hưởng vui vẻ sau khi chính thức về chung nhà.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Shark Bình và nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê đi du lịch cùng nhau. Ở thời điểm còn yêu đương, cặp đôi cùng nhau đi rất nhiều nước như Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu hay đi Thái Lan cùng gia đình 2 bên.

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Trước ngày lễ ăn hỏi diễn ra, trên trang cá nhân, "mẹ chồng" Quách thu Phương cũng có những lời nhắn nhủ đến "con dâu" Phương Oanh trước khi cô đi lấy chồng.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình sao Việt

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