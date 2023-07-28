Vừa chính thức về chung một nhà, Shark Bình và Phương Oanh vi vu tại Mỹ

Sau đám cưới rình rang, mới đây nhất, trên trang cá nhân, Shark Bình đã có cập nhật mới và check-in ở Hollywood (Mỹ).

Trưa ngày 26/7, Shark Bình và Phương Oanh đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nam. Buổi lễ diễn ra trang trọng theo đúng phong tục của người Việt Nam. Cặp vợ chồng tình tứ đan tay, trao nhau nụ hôn thắm thiết trong tiếng vỗ tay và sự ủng hộ của hai họ và bạn bè. Sau đám cưới rình rang, mới đây nhất, trên trang cá nhân, Shark Bình đã có cập nhật mới. Anh đăng tải hình ảnh và check-in ở Hollywood (Mỹ): “Nice view after long flight” (Tạm dịch: Khung cảnh đẹp sau một chuyến bay dài) kèm bày tỏ cảm xúc “đang cảm thấy tuyệt”.

Trưa ngày 26/7, Shark Bình và Phương Oanh đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nam. Buổi lễ diễn ra trang trọng theo đúng phong tục của người Việt Nam Nhiều người để lại bình luận chúc phúc và chúc Shark cùng vợ có chuyến đi trăng mật tận hưởng vui vẻ sau khi chính thức về chung nhà. Kể từ khi công khai yêu đương, chủ tịch NextTech và nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê lộ nhiều ảnh đi du lịch cùng nhau. Cặp đôi đi rất nhiều nước như Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu,... Đặc biệt, trước khi đám hỏi diễn ra, Phương Oanh cũng cho biết cô và Shark Bình vừa có chuyến du lịch Thái Lan cùng gia đình hai bên. Diễn viên cho biết, hạnh phúc vì được bố mẹ chồng ủng hộ trong chuyện tình cảm và chuyến đi này giúp hai gia đình thêm gắn bó, vui vẻ.

Kể từ khi công khai yêu đương, chủ tịch NextTech và nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê lộ nhiều ảnh đi du lịch cùng nhau. Cặp đôi đi rất nhiều nước như Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu,... Trước đó, sau khi diễn ra các nghi thức lễ ăn hỏi, gia đình Phương Oanh và Shark Bình đãi tiệc tại một nhà hàng ở Phủ Lý. Trước giờ khai tiệc, chú rể doanh nhân đã phát biểu cảm ơn người thân, bạn bè đã có mặt chúc mừng vợ chồng anh trong ngày trọng đại. Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) ví câu chuyện tình của mình như phim Hương vị tình thân do Phương Oanh đóng chính. "Chúng tôi đến với nhau bắt nguồn từ tình cảm, tình yêu, đặc biệt là tình thân giữa hai đứa với gia đình, bố mẹ, con cái. Vượt qua nhiều chông gai, trắc trở, chúng tôi đã đi đến cái kết viên mãn. Thực sự là như phim. Một người làm kinh doanh, công nghệ như tôi thấy đây là trải nghiệm cực kỳ thú vị" - chú rể nói. Trước đó, sau khi diễn ra các nghi thức lễ ăn hỏi, gia đình Phương Oanh và Shark Bình đãi tiệc tại một nhà hàng ở Phủ Lý Shark Bình mong cuộc hôn nhân của anh và vợ mới cưới sẽ mãi hạnh phúc. Nghe những lời phát biểu của chồng, Phương Oanh rớm nước mắt. Nói về định hướng sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết, cô đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nhưng không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian Nói về định hướng sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết, cô đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nhưng không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian. Cô duy trì sự nghiệp riêng với công việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng, kinh doanh bất động sản và làm nghệ thuật. Nữ diễn viên sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp.

Phương Oanh đáp trả bị chồng doanh nhân 'chê' thiếu tinh tế trong lễ ăn hỏi Trong ngày 26/7 vừa qua, lễ ăn hỏi giữa Shark Bình và Phương Oanh đã chính thức diễn ra tại quê nhà của nữ diễn viên.

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