Phương Oanh đáp trả bị chồng doanh nhân 'chê' thiếu tinh tế trong lễ ăn hỏi

Hậu trường 27/07/2023 19:34

Trong ngày 26/7 vừa qua, lễ ăn hỏi giữa Shark Bình và Phương Oanh đã chính thức diễn ra tại quê nhà của nữ diễn viên.

Mới đây trên trang cá nhân, Phương Oanh đã khéo léo lên tiếng khi bị chê thiếu dịu dàng trong đoạn video mới nhất ghi lại cảnh bên cạnh Shark Bình.

Cụ thể Shark Bình vui vẻ cho biết: "Bớ được Hồng Hài Nhi cười như được mùa nha". Ngay sau đó Phương Oanh khéo léo trả lời chồng và ngầm "đáp trả" khi bị chê thiếu tinh tế trong lễ ăn hỏi: "Quên hết cả dịu dàng, đoan trang vì Hồng Hài Nhi".

Phương Oanh đáp trả bị chồng doanh nhân 'chê' thiếu tinh tế trong lễ ăn hỏi - Ảnh 1
Màn tương tác giữa Phương Oanh và chồng đã nhận về sự quan tâm từ phía cư dân mạng

Bên cạnh đó, khi nói về cảm xúc sau khi lễ ăn hỏi khép lại Phương Oanh bồi hồi cho biết: "Hôm qua là ngày hạnh phúc khi bên Oanh tràn ngập yêu thương ấm áp và tình thân nồng nàn. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả". Đặc biệt vào ngày vui của nữ diễn viên và chồng doanh nhân, một số "bóng hồng" đình đám như hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Thanh Hương... đã đến Hà Nam, quê nhà của Phương Oanh để chúc mừng người đẹp.

Trước đó, vào ngày 26/7, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình làm lễ ăn hỏi, chỉ có người thân của hai bên. Một số nghệ sĩ như Quách Thu Phương, Thanh Hương và Tú Oanh cũng từ Hà Nội về Hà Nam chung vui. Dàn vệ sĩ gồm 10 người cầm ô, tạo thành rào che trước cửa nhà diễn viên để bảo đảm riêng tư. Gia đình nhà trai từ Hà Đông (Hà Nội) tới Hà Nam lúc sáng sớm để sửa soạn buổi lễ.

Phương Oanh đáp trả bị chồng doanh nhân 'chê' thiếu tinh tế trong lễ ăn hỏi - Ảnh 2
Phương Oanh và Shark Bình trong đám hỏi 

Cô dâu Phương Oanh chuẩn bị ba bộ áo dài do bạn thân - Hoa hậu Ngọc Hân - thiết kế, để mặc trong buổi lễ. Diễn viên tự lên ý tưởng trang trí lễ ăn hỏi bằng trúc và sen. Cô chọn sen Hồ Tây - loài hoa diễn viên yêu thích, thường cắm mỗi mùa hè. Ngoài ra, cô dùng 600 bông hoa như tulip, hồng, lan hồ điệp, tạo không gian với sắc trắng chủ đạo.

 

Bà Kim Hòa nhận xét con dâu là người đơn giản, chân thành, biết quan tâm. Bà cho biết Phương Oanh nấu ăn ngon và thường xuyên gửi đồ ăn sang cho bà và gia đình thưởng thức. Sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết ưu tiên chăm sóc gia đình, bên cạnh kinh doanh thời trang, bất động sản. Cô sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình sao Việt

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