Vào ngày 26/7, tác giả "Hát cho dân tôi nghe" - nhạc sĩ Tôn Thất Lập đã qua đời ở tuổi 81, tại Bệnh viện 175 sau thời gian trị bệnh.

Theo thông tin từ VNExpress, nhạc sĩ Tôn Thất Lập, tác giả "Hát cho dân tôi nghe", qua đời ở tuổi 81, tại Bệnh viện 175, sau thời gian trị bệnh, sáng 26/7.

Nhận tin, nhạc sĩ Trương Quang Lục - 90 tuổi, tác giả ca khúc Vàm Cỏ Đông - cho biết dù hiểu quy luật sinh tử, ông rất buồn khi đồng nghiệp qua đời. "Tôn Thất Lập là một trong những nhạc sĩ đi đầu khi sáng tác cổ vũ phong trào phản chiến mang tên Hát cho đồng bào tôi nghe", ông Trương Quang Lục nói.

Ngoài ra, tang lễ nhạc sĩ sẽ diễn ra sáng 28/7, lễ động quan dự kiến vào ngày 30/7, sau đó, ông được an táng tại Nghĩa trang TP HCM.

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập qua đời ở tuổi 81

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhạc sĩ Tôn Thất Lập còn có các bút danh khác là Trần Nhật Nam, Lê Nguyên, Nguyễn Xuân Tân. Ông sinh năm 1942 tại Huế, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam.

Trong những năm kháng chiến, ông hoạt động trong phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe". Các sáng tác của ông như: Hát cho dân tôi nghe; Dậy mà đi (phổ thơ Tố Hữu); Xuống đường (viết chung với nhạc sĩ Lưu Hữu Phước)... đã được hát trong phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên miền Nam.

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập thời trẻ, giai đoạn sáng tác ca khúc "Hát cho dân tôi nghe"

Sau đó, ông ra Bắc học tại Nhạc viện Hà Nội rồi quay vào Nam làm công tác văn hóa của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

Ông đã để lại cho đời nhiều ca khúc được công chúng yêu thích, trong đó nổi bật là những sáng tác về tình yêu quê hương, đất nước. Nhiều ca khúc của ông đã được đông đảo quần chúng yêu thích như Tình ca mùa xuân; Tình ca tuổi trẻ; Trị An âm vang mùa xuân; Mưa thì thầm; Oẳn tù tì; Cô bé dễ thương; Tình yêu mãi mãi...

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