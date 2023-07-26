Cô dâu Phương Oanh lộ diện rạng rỡ trong ngày trọng đại, an ninh siết chặt trong khu vực làm lễ!

Hậu trường 26/07/2023 11:34

Trên mạng xã hội, bạn bè đã cho cô dâu Phương Oanh lộ diện. Nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" xinh đẹp trong chiếc áo dài đỏ nổi bật.

Mới đây, đại diện truyền thông của diễn viên Phương Oanh đã xác nhận với Dân Việt về lễ ăn hỏi theo phong tục truyền thống của diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sẽ được diễn ra vào ngày 26/7 ở Phủ Lý (Hà Nam) - quê nhà của cô dâu. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa tiết lộ kế hoạch tổ chức lễ cưới tại Hà Nội. 

Cô dâu Phương Oanh lộ diện rạng rỡ trong ngày trọng đại, an ninh siết chặt trong khu vực làm lễ! - Ảnh 1
 Sáng ngày 26/7, căn nhà diễn ra lễ ăn hỏi của diễn viên Phương Oanh tại quê nhà đã được trang trí hoàn thiện

Theo ghi nhận của trang Phụ nữ số, sáng ngày 26/7, căn nhà diễn ra lễ ăn hỏi của diễn viên Phương Oanh tại quê nhà đã được trang trí hoàn thiện. Cô dâu chọn tông màu xanh - trắng, dùng hoàn toàn hoa tươi cho lễ hỏi, trong đó có 600 bông sen để trang trí cho ngày trọng đại. Toàn bộ ý tưởng bày trí lễ ăn hỏi là do Phương Oanh đưa ra. 

Cô dâu Phương Oanh lộ diện rạng rỡ trong ngày trọng đại, an ninh siết chặt trong khu vực làm lễ! - Ảnh 2
Cô dâu chọn tông màu xanh - trắng, dùng hoàn toàn hoa tươi cho lễ hỏi, trong đó có 600 bông sen để trang trí cho ngày trọng đại. Toàn bộ ý tưởng bày trí lễ ăn hỏi là do Phương Oanh đưa ra

Từ sáng sớm, không khí tại nhà diễn viên Phương Oanh đã rất nhộn nhịp. Hoa hậu Ngọc Hân là một trong những khách mời có mặt sớm nhất để tất bật chuẩn bị cho màn lộ diện xinh đẹp của bạn thân. Hoa hậu Ngọc Hân cũng chọn 1 chiếc áo dài truyền thống đến chúc phúc cho Phương Oanh - Shark Bình. Theo chia sẻ của cô dâu, dàn khách mời như Quách Thu Phương, Thanh Hương và Tú Oanh sẽ từ Hà Nội về dự. 

Cô dâu Phương Oanh lộ diện rạng rỡ trong ngày trọng đại, an ninh siết chặt trong khu vực làm lễ! - Ảnh 3
Cô dâu Phương Oanh lộ diện rạng rỡ trong ngày trọng đại, an ninh siết chặt trong khu vực làm lễ! - Ảnh 4
Nữ diễn viên tự lên ý tưởng cho ngày trọng đại 

Trên mạng xã hội, bạn bè đã cho cô dâu Phương Oanh lộ diện. Nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" xinh đẹp trong chiếc áo dài đỏ nổi bật. An ninh trong khu vực nhà Phương Oanh được siết chặt, nhiều vệ sĩ xuất hiện che chắn cô dâu chú rể.

Trước đó, ngày 24/7 vừa qua, Phương Oanh đã cùng mẹ chồng đi chọn áo dài cho ngày ăn hỏi này. Dự kiến Phương Oanh sẽ mặc 3 áo dài để thực hiện các nghi thức trong lễ ăn hỏi với Shark Bình. Theo tiết lộ của hoa hậu Ngọc Hân trong buổi thử áo dài, mẹ chồng Phương Oanh là một người có tính cách hóm hỉnh, ấm áp và dành nhiều tình cảm cho con dâu.

Cô dâu Phương Oanh lộ diện rạng rỡ trong ngày trọng đại, an ninh siết chặt trong khu vực làm lễ! - Ảnh 5
Hoa hậu Ngọc Hân là một trong những khách mời có mặt sớm nhất để tất bật chuẩn bị cho màn lộ diện xinh đẹp của bạn thân
Cô dâu Phương Oanh lộ diện rạng rỡ trong ngày trọng đại, an ninh siết chặt trong khu vực làm lễ! - Ảnh 6
Phương Oanh tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trong ngày trọng đại 

Có thể nói, chuyện tình yêu của Shark Bình và Phương Oanh rất được gia đình nam doanh nhân đón nhận. Nữ diễn viên được lòng mẹ chồng ngay từ lần đầu tiên ra mắt. Bà Kim Hoà - mẹ Shark Bình từng chia sẻ cảm nhận về con dâu là người đơn giản và chân thành. 

Cô dâu Phương Oanh lộ diện rạng rỡ trong ngày trọng đại, an ninh siết chặt trong khu vực làm lễ! - Ảnh 7
Cận nhan sắc của Phương Oanh trong lễ ăn hỏi với Shark Bình, cô chọn chiếc áo dài đỏ nổi bật 

Chia sẻ với Dân Việt về kế hoạch sau khi về chung một nhà với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, diễn viên Phương Oanh tiết lộ, cô sẽ không trở thành một bà nội trợ toàn thời gian. Dù vậy nữ diễn viên vẫn sẽ cố gắng vun vén và ưu tiên cho hạnh phúc gia đình. 

Cô dâu Phương Oanh lộ diện rạng rỡ trong ngày trọng đại, an ninh siết chặt trong khu vực làm lễ! - Ảnh 8
 An ninh trong khu vực nhà Phương Oanh được siết chặt, nhiều vệ sĩ xuất hiện che chắn cô dâu chú rể

Phương Oanh duy trì sự nghiệp riêng với công việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng, kinh doanh bất động sản và làm nghệ thuật. Suốt một tháng vừa qua, diễn viên Phương Oanh vừa bận rộn chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, vừa cho ra mắt bộ sưu tập thời trang công sở theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng úp mở kế hoạch sẽ trở lại đóng phim sau khi kết hôn, cô cho biết sẽ quay lại với phim ảnh khi có kịch bản tâm đắc. 

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình

Khung cảnh ngày trọng đại của Phương Oanh được bài trí hoàn toàn bằng hoa tươi vô cùng hoành tráng.

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