Trước ngày diễn ra lễ ăn hỏi Phương Oanh và Shark Bình: Cổng hoa tươi đã hoàn tất, cơ ngơi bề thế được hé lộ

Mới đây, theo tìm hiểu, diễn viên Phương Oanh cùng Shark Bình sẽ chính thức tổ chức lễ ăn hỏi vào hôm nay (26/7) tại Hà Nam - quê đàng gái. Chiều ngày 25/7, ekip trang trí và người nhà của nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê đang rất tất bận chuẩn bị cho ngày trọng đại. Các xe ô tô chở bàn ghế, đồ dùng trang trí, rạp cưới,... liên tục được di chuyển đến nhà Phương Oanh.

Chia sẻ với VnExpress, nữ diễn viên Phương Oanh tiết lộ kế hoạch tổ chức lễ ăn hỏi cùng doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vào cuối tháng 7 và sẽ được diễn ra ở Hà Nam - quê cô dâu. Người đẹp 34 tuổi cho biết không tiết lộ ngày cụ thể vì muốn đám cưới riêng tư, ấm cúng. Cả hai hiện chưa có kế hoạch làm tiệc ở Hà Nội.

Qua loạt ảnh được hé lộ toàn cảnh trước thềm đám hỏi, căn nhà bề thế ở quê của Phương Oanh cũng gây chú ý. Bởi căn nhà của nữ diễn viên nổi bật giữa khu phố, cao 3 tầng với màu trắng chủ đạo, được thiết kế theo phong cách sang trọng.

Đến chiều cùng ngày, cổng cưới bằng hoa tươi đã được dựng phía trước cửa chính của căn nhà. Đồng thời tấm biển thông báo có dòng chữ "Lễ ăn hỏi Phương Oanh - Hoà Bình" cũng đã được đặt bên ngoài. Dù chưa hoàn thiện 100% nhưng nhìn vào những chi tiết này cũng phần nào đoán được sự đầu tư, chỉn chu của cô dâu Phương Oanh và chú rể Hoà Bình cho ngày đặc biệt.

Cơ ngơi bề thế của Phương Oanh tại quê nhà

Trước đó, ngày 24/7 vừa qua, Phương Oanh đã cùng mẹ chồng đi chọn áo dài cho ngày ăn hỏi này. Dự kiến Phương Oanh sẽ mặc 3 áo dài để thực hiện các nghi thức trong lễ ăn hỏi với Shark Bình. Trong hình ảnh, nữ diễn viên còn cẩn thận chọn lựa và tư vấn về kiểu dáng, màu sắc áo dài cho mẹ chồng tương lai là bà Kim Hòa.

Cặp mẹ chồng - nàng dâu Phương Oanh luôn thể hiện tình cảm và gần gũi nhau. Đặc biệt, theo tiết lộ của hoa hậu Ngọc Hân trong buổi thử áo dài, mẹ chồng Phương Oanh là một người có tính cách hóm hỉnh, ấm áp và dành nhiều tình cảm cho con dâu.

Trước đó, ngày 24/7 vừa qua, Phương Oanh đã cùng mẹ chồng đi chọn áo dài cho ngày ăn hỏi này

Không chỉ vậy, mẹ Shark Bình còn bày tỏ ý than phiền, “trách yêu” con dâu nấu ăn ngon khiến bà bị tăng cân một chút so với trước, diện áo dài không còn đẹp. Bà Kim Hòa khoe khéo con dâu rằng: "Trước bác mặc áo dài cũng đẹp lắm, mà tại cái Oanh nó toàn nấu, gửi đồ ăn sang cho bác, mà nó nấu ngon quá, nên giờ bác hơi phì ra một tý”.

Có thể nói, chuyện tình yêu của Shark Bình và Phương Oanh rất được gia đình nam doanh nhân đón nhận. Nữ diễn viên được lòng mẹ chồng ngay từ lần đầu tiên ra mắt. Bà Kim Hoà - mẹ Shark Bình từng chia sẻ cảm nhận về con dâu là người đơn giản và chân thành.

Không chỉ vậy, mẹ Shark Bình còn bày tỏ ý than phiền, “trách yêu” con dâu nấu ăn ngon khiến bà bị tăng cân một chút so với trước, diện áo dài không còn đẹp

Mẹ Shark Bình cũng là người lên tiếng bênh vực và khẳng định rất thương con dâu mới khi phải nhận nhiều bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Bà cho hay Phương Oanh nói năng bộp chộp nên đôi khi vạ miệng. Dẫu vậy, mẹ Shark Bình rất ủng hộ con trai đi bước nữa bởi Phương Oanh không chỉ chu toàn với gia đình nhà chồng, mà rất hợp tính với con riêng của chồng - đây là điều khiến bà vui nhất.

Dự kiến Phương Oanh sẽ mặc 3 áo dài để thực hiện các nghi thức trong lễ ăn hỏi với Shark Bình

Trước khi công bố đám hỏi, Phương Oanh cũng cho biết cô và Shark Bình vừa có chuyến du lịch Thái Lan cùng gia đình hai bên. Diễn viên cho biết, hạnh phúc vì được bố mẹ chồng ủng hộ trong chuyện tình cảm và chuyến đi này giúp hai gia đình thêm gắn bó, vui vẻ.