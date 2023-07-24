Lộ khoảnh khắc Phương Oanh rạng rỡ trong váy cưới, chính thức về chung một nhà với doanh nhân Shark Bình?

Cặp đôi cũng vừa có chuyến du lịch Thái Lan cùng gia đình hai bên. Diễn viên cho biết, hạnh phúc vì được bố mẹ chồng ủng hộ trong chuyện tình cảm và chuyến đi này giúp hai gia đình thêm gắn bó, vui vẻ. Mẹ Shark Bình từng cho biết, gia đình đón nhận Phương Oanh ngay từ lần đầu con trai đưa bạn gái về ra mắt. Trong mắt bà, con dâu là người đơn giản, chân thành.

Vào giữa tháng 6, dân tình náo loạn khi hình ảnh Phương Oanh và Shark Bình đi đăng kí kết hôn được lan truyền rầm rộ khắp mạng xã hội. Cho đến mới đây, chia sẻ với VnExpress, nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" mới lên tiếng tiết lộ kế hoạch tổ chức lễ ăn hỏi cùng doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vào cuối tháng 7 và sẽ được diễn ra ở Hà Nam - quê cô dâu. Người đẹp 34 tuổi cho biết không tiết lộ ngày cụ thể vì muốn đám cưới riêng tư, ấm cúng. Cả hai hiện chưa có kế hoạch làm tiệc ở Hà Nội.

Mới đây nhất, sáng ngày 23/7, khán giả xôn xao lan truyền chóng mặt đoạn video có sự xuất hiện rạng rỡ của Phương Oanh trong váy cưới lộng lẫy. Dù không rõ bối cảnh diễn ra ở đâu nhưng nhiều người hâm mộ liền nghi ngờ cho rằng đây là khoảnh khắc trong ngày trọng đại của Phương Oanh và Shark Bình. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, trên thực tế đây chỉ là một buổi ghi hình làm việc của Phương Oanh cho một nhãn hàng mà thôi.

Một tháng qua, Phương Oanh bận rộn chuẩn bị cho tiệc cưới song song điều hành công việc kinh doanh thời trang , bất động sản . Diễn viên cho biết sẽ quay lại diễn xuất khi tìm được kịch bản ưng ý.

Mới đây nhất, sáng ngày 23/7, khán giả xôn xao lan truyền chóng mặt đoạn video có sự xuất hiện rạng rỡ của Phương Oanh trong váy cưới lộng lẫy

Phương Oanh và Shark Bình bén duyên, quen biết nhau từ năm 2022. Chính nam doanh nhân là người xin số cô và bày tỏ tình cảm. Anh thú nhận bị hấp dẫn và "trúng tiếng sét ái tình" với nữ diễn viên.

Dù không rõ bối cảnh diễn ra ở đâu nhưng nhiều người hâm mộ liền nghi ngờ cho rằng đây là khoảnh khắc trong ngày trọng đại của Phương Oanh và Shark Bình

Nữ diễn viên sinh năm 1989 từng dành nhiều lời ngọt ngào khi nói về nửa kia. "Tôi đã có được một tình yêu đậm sâu, một người đặc biệt luôn luôn bảo vệ mình từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Anh ấy là người hiểu Oanh nhất, bởi có nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận rõ. Người ấy sẵn sàng đứng lên bảo vệ mình dù có phải nhận về hiểu lầm, chỉ trích. Chỉ có anh ấy là người cảm nhận được rõ nhất những gì mà anh và Oanh dành cho nhau" - Phương Oanh cho hay.

Hồi đầu tháng 7, đoạn video quay lại khoảnh khắc Shark Bình cầu hôn diễn viên Phương Oanh tại một nhà hàng sang trọng cũng nhận được nhiều sự chú ý. Theo đó, một tài khoản đăng tải kèm theo dòng chú thích: "Shark Bình cầu hôn Phương Oanh. Ở ngoài đẹp đôi lắm nha quý vị".



Hồi đầu tháng 7, đoạn video quay lại khoảnh khắc Shark Bình cầu hôn diễn viên Phương Oanh tại một nhà hàng sang trọng cũng nhận được nhiều sự chú ý

Nhìn trong video, Shark Bình và Phương Oanh diện quần áo giản dị. Cả hai có buổi tiệc tối ấm cúng tại nhà hàng. Theo đó, doanh nhân "cá mập" đã quỳ gối trao hoa cho người đẹp Quỳnh Búp Bê, không gian xung quanh vô cùng lãng mạn.

Đặc biệt, cả hai đã trao nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân. Nhiều tiếng hò reo cổ vũ vang lên như lời chúc mừng cặp đôi. Sau màn cầu hôn, Shark Bình - Phương Oanh tiếp tục ôm ấp, thoải mái thể hiện tình cảm trước đám đông. Nữ diễn viên còn vui vẻ giơ cao đóa hoa hồng trong tay, đung đưa theo nhạc.

May - con gái riêng của Shark Bình với vợ cũ Đào Lan Hương cũng có mặt. Cô bé là "phó nháy" ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của bố và "vợ mới"

Đáng chú ý, May - con gái riêng của Shark Bình với vợ cũ Đào Lan Hương cũng có mặt. Cô bé là "phó nháy" ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của bố và "vợ mới". Trong video có thể thấy, con gái Shark Bình rất hào hứng, liên tục tương tác với diễn viên Phương Oanh.

Người đẹp Hương vị tình thân vui vẻ hướng về camera của ái nữ, liên tục bắn tim, hôn gió. Điều này phần nào chứng tỏ cuộc hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh được các con ủng hộ, đúng như lời nam doanh nhân đã chia sẻ trước đó.