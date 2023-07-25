Cận kề ngày 'về chung một nhà' Shark Bình, mẹ chồng bất ngờ 'than thở' 1 điều về Phương Oanh!

Hậu trường 25/07/2023 09:20

Ngày 24/7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh hạnh phúc đăng tải hình ảnh cùng mẹ chồng đi thử áo dài cưới chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp diễn ra.

Vào giữa tháng 6, dân tình náo loạn khi hình ảnh Phương Oanh và Shark Bình đi đăng kí kết hôn được lan truyền rầm rộ khắp mạng xã hội. Mới đây, chia sẻ với VnExpress, nữ diễn viên Phương Oanh tiết lộ kế hoạch tổ chức lễ ăn hỏi cùng doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vào cuối tháng 7 và sẽ được diễn ra ở Hà Nam - quê cô dâu. Người đẹp 34 tuổi cho biết không tiết lộ ngày cụ thể vì muốn đám cưới riêng tư, ấm cúng. Cả hai hiện chưa có kế hoạch làm tiệc ở Hà Nội. 

Cận kề ngày 'về chung một nhà' Shark Bình, mẹ chồng bất ngờ 'than thở' 1 điều về Phương Oanh! - Ảnh 1
Mới đây, chia sẻ với VnExpress, nữ diễn viên Phương Oanh tiết lộ kế hoạch tổ chức lễ ăn hỏi cùng doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vào cuối tháng 7 và sẽ được diễn ra ở Hà Nam - quê cô dâu

Ngày 24/7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh hạnh phúc đăng tải hình ảnh cùng mẹ chồng đi thử áo dài cưới chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp diễn ra. Trong hình ảnh, nữ diễn viên còn cẩn thận chọn lựa và tư vấn về kiểu dáng, màu sắc áo dài cho mẹ chồng tương lai là bà Kim Hòa.

Cận kề ngày 'về chung một nhà' Shark Bình, mẹ chồng bất ngờ 'than thở' 1 điều về Phương Oanh! - Ảnh 2
Ngày 24/7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh hạnh phúc đăng tải hình ảnh cùng mẹ chồng đi thử áo dài cưới chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp diễn ra

Thông qua hình ảnh có thể thấy, cặp mẹ chồng - nàng dâu Phương Oanh có mối quan hệ vô cùng tình cảm, gần gũi. Đặc biệt, theo tiết lộ của hoa hậu Ngọc Hân trong buổi thử áo dài, mẹ chồng Phương Oanh là một người có tính cách hóm hỉnh, ấm áp và dành nhiều tình cảm cho con dâu.

Cận kề ngày 'về chung một nhà' Shark Bình, mẹ chồng bất ngờ 'than thở' 1 điều về Phương Oanh! - Ảnh 3
Thông qua hình ảnh có thể thấy, cặp mẹ chồng - nàng dâu Phương Oanh có mối quan hệ vô cùng tình cảm, gần gũi

Không chỉ vậy, mẹ Shark Bình còn bày tỏ ý than phiền, “trách yêu” con dâu nấu ăn ngon khiến bà bị tăng cân một chút so với trước, diện áo dài không còn đẹp. Bà Kim Hòa khoe khéo con dâu rằng: "Trước bác mặc áo dài cũng đẹp lắm, mà tại cái Oanh nó toàn nấu, gửi đồ ăn sang cho bác, mà nó nấu ngon quá, nên giờ bác hơi phì ra một tý”.

Cận kề ngày 'về chung một nhà' Shark Bình, mẹ chồng bất ngờ 'than thở' 1 điều về Phương Oanh! - Ảnh 4
Không chỉ vậy, mẹ Shark Bình còn bày tỏ ý than phiền, “trách yêu” con dâu nấu ăn ngon khiến bà bị tăng cân một chút so với trước, diện áo dài không còn đẹp

Có thể nói, chuyện tình yêu của Shark Bình và Phương Oanh rất được gia đình nam doanh nhân đón nhận. Nữ diễn viên được lòng mẹ chồng ngay từ lần đầu tiên ra mắt. Bà Kim Hoà - mẹ Shark Bình từng chia sẻ cảm nhận về con dâu là người đơn giản và chân thành. 

Mẹ Shark Bình cũng là người lên tiếng bênh vực và khẳng định rất thương con dâu mới khi phải nhận nhiều bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Bà cho hay Phương Oanh nói năng bộp chộp nên đôi khi vạ miệng. Dẫu vậy, mẹ Shark Bình rất ủng hộ con trai đi bước nữa bởi Phương Oanh không chỉ chu toàn với gia đình nhà chồng, mà rất hợp  tính với con riêng của chồng - đây là điều khiến bà vui nhất.

Cận kề ngày 'về chung một nhà' Shark Bình, mẹ chồng bất ngờ 'than thở' 1 điều về Phương Oanh! - Ảnh 5
Hoa hậu Ngọc Hân và diễn viên Quỳnh búp bê vốn là những người bạn thân thiết từ lâu. Nàng hậu cho biết Phương Oanh rất thích hoa sen nên ngỏ ý muốn cô thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ loài hoa này

Trước khi công bố đám hỏi, Phương Oanh cũng cho biết cô và Shark Bình vừa có chuyến du lịch Thái Lan cùng gia đình hai bên. Diễn viên cho biết, hạnh phúc vì được bố mẹ chồng ủng hộ trong chuyện tình cảm và chuyến đi này giúp hai gia đình thêm gắn bó, vui vẻ. 

Phương Oanh và Shark Bình bén duyên, quen biết nhau từ năm 2022. Chính nam doanh nhân là người xin số cô và bày tỏ tình cảm. Anh thú nhận bị hấp dẫn và "trúng tiếng sét ái tình" với nữ diễn viên. 

Cận kề ngày 'về chung một nhà' Shark Bình, mẹ chồng bất ngờ 'than thở' 1 điều về Phương Oanh! - Ảnh 6
Trong các thiết kế áo dài mà Phương Oanh đang mặc, Ngọc Hân chọn chất liệu lụa truyền thống cao cấp. Trên mỗi thiết kế, hoa sen là điểm nhấn quan trọng. Nàng hậu áp dụng kỹ thuật thêu tay truyền thống kết hợp thêu đắp nổi, đính đá để có thêm vẻ hiện đại cho trang phục

Nữ diễn viên sinh năm 1989 từng dành nhiều lời ngọt ngào khi nói về nửa kia. "Tôi đã có được một tình yêu đậm sâu, một người đặc biệt luôn luôn bảo vệ mình từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Anh ấy là người hiểu Oanh nhất, bởi có nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận rõ. Người ấy sẵn sàng đứng lên bảo vệ mình dù có phải nhận về hiểu lầm, chỉ trích. Chỉ có anh ấy là người cảm nhận được rõ nhất những gì mà anh và Oanh dành cho nhau" - Phương Oanh cho hay.

Rộ hình ảnh Phương Oanh cùng mẹ chồng tương lai đi thử áo dài cho lễ ăn hỏi: Ngày về làm dâu hào môn không còn xa?

Rộ hình ảnh Phương Oanh cùng mẹ chồng tương lai đi thử áo dài cho lễ ăn hỏi: Ngày về làm dâu hào môn không còn xa?

Sau thông tin sẽ tổ chức lễ ăn hỏi với Shark Bình vào tháng 7 này, MXH xôn xao hình ảnh Phương Oanh xuất hiện cùng mẹ chồng tương lai đi thử áo dài cưới.

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