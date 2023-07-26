Hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình

Hậu trường 26/07/2023 10:59

Khung cảnh ngày trọng đại của Phương Oanh được bài trí hoàn toàn bằng hoa tươi vô cùng hoành tráng.

Trải qua khoảng thời gian nhiều sóng gió, hôm nay, Shark Bình và Phương Oanh chính thức tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà nữ diễn viên ở Hà Nam. 

Chia sẻ mong muốn về lễ ăn hỏi sắp diễn ra, diễn viên Phương Oanh từng cho biết, cô hy vọng ngày trọng đại sẽ diễn ra một cách trọn vẹn, riêng tư, ấm cúng với sự góp mặt của người thân, bạn bè.

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Hình ảnh mới nhất trong lễ ăn hỏi của diễn viên Phương Oanh và Shark Bình.

 

Hiện phía nữ diễn viên cùng gia đình đang tất bận để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Những bộ bàn ghế, đồ trang trí, rạp cưới đã được đưa tới, phía bên ngoài cổng nhà cô dâu được trang trí toàn bằng hoa tươi vô cùng hoành tráng.

Đặc biệt, tấm biển thông báo có dòng chữ "Lễ ăn hỏi Phương Oanh - Hòa Bình" đã được đặt ở phía bên ngoài cổng nhà của nữ diễn viên.

Vào ngày 24/7 vừa qua, Phương Oanh đã đưa mẹ chồng cùng đi chọn áo dài cho ngày ăn hỏi. Dự kiến Phương Oanh sẽ mặc 3 áo dài để thực hiện các nghi thức trong lễ ăn hỏi với Shark Bình.

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Phương Oanh đưa mẹ chồng đi chọn áo dài cho ngày ăn hỏi.

Không gian buổi lễ được trang trí với tông màu trắng - xanh mang cảm giác dịu mát ngày hè. 600 bông hoa sen cùng trúc và rất nhiều loại hoa nhập khẩu khác như tulip, hồng, lan hồ điệp… được dùng để tô điểm cho tư gia nhà nữ diễn viên. Quá trình trang trí diễn ra từ hai ngày trước khi buổi lễ diễn ra. 

Lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình diễn ra trưa 26/7 nhưng từ sáng sớm, một số bạn bè thân thiết đã có mặt ở Phủ Lý để giúp cô sửa soạn cho ngày trọng đại. Hoa hậu Ngọc Hân không chỉ giúp Phương Oanh lo chuyện trang phục mà còn cùng êkíp trang trí cắm hoa để bàn phong cách ikebana tô điểm cho bữa tiệc. Một số nghệ sĩ như Quách Thu Phương, Thanh Hương và Tú Oanh cũng từ Hà Nội về Hà Nam từ sớm để chúc phúc cho Phương Oanh. 

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Tấm biển thông báo có dòng chữ "Lễ ăn hỏi Phương Oanh - Hòa Bình" đã được đặt ở phía bên ngoài cổng nhà của nữ diễn viên.

Phương Oanh xác nhận tổ chức lễ ăn hỏi cùng Shark Bình cách đây gần một tuần. Nữ diễn viên cho biết cô mong muốn ngày trọng đại diễn ra riêng tư, ấm cúng ở quê nhà. Cô hạnh phúc khi chuyện tình cảm của mình được gia đình hai bên vun vén, ủng hộ. 

Nói về định hướng sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết cô đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nhưng không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian. Cô duy trì sự nghiệp riêng với công việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng, kinh doanh bất động sản và làm nghệ thuật. Nữ diễn viên sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp.

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Buổi lễ được bao phủ bởi tông màu xanh - trắng nhẹ nhàng nhưng vô cùng sang trọng.

Trước đó, cặp đôi công khai tình cảm vào hồi tháng 8/2022. Tới sáng 15/6/2023, Phương Oanh đã chính thức đăng ký kết hôn với Shark Bình. Sau đó, Shark Bình đã tổ chức buổi cầu hôn Phương Oanh tại một nhà hàng sang trọng và có sự chứng kiến của các con mình.

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp làm mẫu trước khi lấn sân sang phim ảnh. Cô ghi điểm trong lòng người xem bởi diễn xuất tự nhiên, đa dạng, hoá thân hết mình vào nhân vật qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như: Quỳnh Búp Bê, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Hương vị tình thân...

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình - Ảnh 7

Từ đầu năm 2022, nữ diễn viên Phương Oanh tạm nghỉ đóng phim để tập trung vào công việc kinh doanh.

Shark Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân tiên phong về lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch một tập đoàn lớn, anh nổi tiếng hơn khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) từ năm 2019 và thường được gọi bằng biệt danh Shark Bình.

 

Không chỉ Phương Oanh và Shark Bình, một cặp sao Vbiz khác cũng làm lễ ăn hỏi vào hôm nay (26/7)

Không chỉ Phương Oanh và Shark Bình, một cặp sao Vbiz khác cũng làm lễ ăn hỏi vào hôm nay (26/7)

Thật trùng hợp khi 2 cặp sao Việt quyết định tổ chức ngày trọng đại vào hôm nay (26/7).

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