Không chỉ Phương Oanh và Shark Bình, một cặp sao Vbiz khác cũng làm lễ ăn hỏi vào hôm nay (26/7)

Hậu trường 26/07/2023 09:33

Thật trùng hợp khi 2 cặp sao Việt quyết định tổ chức ngày trọng đại vào hôm nay (26/7).

Phương Oanh - Shark Bình

Mới đây, đại diện truyền thông của diễn viên Phương Oanh đã xác nhận với Dân Việt về lễ ăn hỏi theo phong tục truyền thống của diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sẽ được diễn ra vào ngày 26/7 ở Phủ Lý (Hà Nam) - quê nhà của cô dâu. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa tiết lộ kế hoạch tổ chức lễ cưới tại Hà Nội. 

Chia sẻ mong muốn về lễ ăn hỏi, diễn viên Phương Oanh từng cho biết, cô hy vọng ngày trọng đại sẽ diễn ra một cách trọn vẹn, riêng tư, ấm cúng với sự góp mặt của người thân, bạn bè. Trước đó, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng pháp luật vào ngày 15/6 tại quê nhà cô dâu ở Hà Nam. Ngay sau đó, Shark Bình đã dành cho Phương Oanh một màn cầu hôn lãng mạn với sự chứng kiến của các con riêng cùng gia đình hai bên. 

Không chỉ Phương Oanh và Shark Bình, một cặp sao Vbiz khác cũng làm lễ ăn hỏi vào hôm nay (26/7) - Ảnh 1
Lễ ăn hỏi theo phong tục truyền thống của diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sẽ được diễn ra vào ngày 26/7 ở Phủ Lý (Hà Nam) - quê nhà của cô dâu

Chia sẻ về kế hoạch sau khi về chung một nhà với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, diễn viên Phương Oanh tiết lộ, cô sẽ không trở thành một bà nội trợ toàn thời gian. Dù vậy nữ diễn viên vẫn sẽ cố gắng vun vén và ưu tiên cho hạnh phúc gia đình. 

Phương Oanh duy trì sự nghiệp riêng với công việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng, kinh doanh bất động sản và làm nghệ thuật. Suốt một tháng vừa qua, diễn viên Phương Oanh vừa bận rộn chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, vừa cho ra mắt bộ sưu tập thời trang công sở theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng úp mở kế hoạch sẽ trở lại đóng phim sau khi kết hôn, cô cho biết sẽ quay lại với phim ảnh khi có kịch bản tâm đắc. 

Không chỉ Phương Oanh và Shark Bình, một cặp sao Vbiz khác cũng làm lễ ăn hỏi vào hôm nay (26/7) - Ảnh 2
Chia sẻ về kế hoạch sau khi về chung một nhà với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, diễn viên Phương Oanh tiết lộ, cô sẽ không trở thành một bà nội trợ toàn thời gian

Trước ngày lễ ăn hỏi, chiều ngày 25/7, ekip trang trí và người nhà của nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê đang rất tất bận chuẩn bị cho ngày trọng đại. Các xe ô tô chở bàn ghế, đồ dùng trang trí, rạp cưới,... liên tục được di chuyển đến nhà Phương Oanh. 

Đến chiều cùng ngày, cổng cưới bằng hoa tươi đã được dựng phía trước cửa chính của căn nhà. Đồng thời tấm biển thông báo có dòng chữ "Lễ ăn hỏi Phương Oanh - Hoà Bình" cũng đã được đặt bên ngoài. Dù chưa hoàn thiện 100% nhưng nhìn vào những chi tiết này cũng phần nào đoán được sự đầu tư, chỉn chu của cô dâu Phương Oanh và chú rể Hoà Bình cho ngày đặc biệt. 

Không chỉ Phương Oanh và Shark Bình, một cặp sao Vbiz khác cũng làm lễ ăn hỏi vào hôm nay (26/7) - Ảnh 3
Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào ngày 15/6

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh quyết định về chung một nhà sau gần 7 năm bên nhau. Là cặp đôi đẹp của Vbiz nên thông tin cả hai tổ chức hôn lễ khiến nhiều người vui lây. Nhiều đồng nghiệp và khán giả đều gửi lời chúc mừng trước cái kết đẹp của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh.

Không chỉ Phương Oanh và Shark Bình, một cặp sao Vbiz khác cũng làm lễ ăn hỏi vào hôm nay (26/7) - Ảnh 4
Cường Seven và Vũ Ngọc Anh quyết định về chung một nhà sau gần 7 năm bên nhau

Vào ngày 26/7, lễ ăn hỏi của cặp đôi sẽ được diễn ra tại tư gia (Hà Nội). Sau đó 2 ngày, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh sẽ tổ chức tiệc cưới và dự kiến có 1000 khách mời. Được biết, cả hai đã lên ý tưởng làm đám cưới theo phong cách disco, đúng mong muốn của Cường Seven. Hiện tại, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh đang ở Hà Nội để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình được diễn ra tươm tất và vui vẻ nhất.

Không chỉ Phương Oanh và Shark Bình, một cặp sao Vbiz khác cũng làm lễ ăn hỏi vào hôm nay (26/7) - Ảnh 5
Vào ngày 26/7, lễ ăn hỏi của cặp đôi sẽ được diễn ra tại tư gia (Hà Nội). Sau đó 2 ngày, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh sẽ tổ chức tiệc cưới và dự kiến có 1000 khách mời

Về ý tưởng cho ngày trọng đại, Vũ Ngọc Anh từng chia sẻ: "Khi lên kế hoạch cho ngày trọng đại, tôi không tránh khỏi stress. Nhưng nghĩ tới một buổi tiệc đầy ý nghĩa đánh dấu trang mới của cuộc đời, tôi cần phải hạnh phúc nhất có thể, cảm giác căng thẳng vì vậy mà tiêu tan".

Chia sẻ về kế hoạch sau khi về chung một nhà, Vũ Ngọc Anh cho biết cô và Cường Seven sẽ tiếp tục đam mê nghệ thuật. Đồng thời, cả hai cũng chưa có kế hoạch chào đón thành viên mới ngay sau lễ cưới.

Không chỉ Phương Oanh và Shark Bình, một cặp sao Vbiz khác cũng làm lễ ăn hỏi vào hôm nay (26/7) - Ảnh 6
Chia sẻ về kế hoạch sau khi về chung một nhà, Vũ Ngọc Anh cho biết cô và Cường Seven sẽ tiếp tục đam mê nghệ thuật

"Tổ ấm thì cả hai người đều phải cùng chăm sóc chứ không riêng một người nào đó. Bản thân tôi cũng xác định chưa có em bé vì có nhiều kế hoạch còn dang dở, chưa thực hiện được. Tôi xác định sau khi có con, trong 3 năm đầu sẽ dành nhiều thời gian cho con. Quan trọng là bản thân mỗi người, ở giai đoạn nào đó sẽ có suy nghĩ và kế hoạch riêng" - Vũ Ngọc Anh nói.

Trước ngày diễn ra lễ ăn hỏi Phương Oanh và Shark Bình: Cổng hoa tươi đã hoàn tất, cơ ngơi bề thế được hé lộ

Trước ngày diễn ra lễ ăn hỏi Phương Oanh và Shark Bình: Cổng hoa tươi đã hoàn tất, cơ ngơi bề thế được hé lộ

Qua loạt ảnh chụp hé lộ toàn cảnh trước thềm đám hỏi, căn nhà bề thế ở quê của Phương Oanh cũng gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh - Shark Bình Vũ Ngọc Anh và Cường Seven lễ hỏi của Phương Oanh

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 52 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ