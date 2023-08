Không chỉ Phương Oanh và Shark Bình, một cặp sao Vbiz khác cũng làm lễ ăn hỏi vào hôm nay (26/7)

Chia sẻ về kế hoạch sau khi về chung một nhà với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, diễn viên Phương Oanh tiết lộ, cô sẽ không trở thành một bà nội trợ toàn thời gian

Trước ngày lễ ăn hỏi, chiều ngày 25/7, ekip trang trí và người nhà của nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê đang rất tất bận chuẩn bị cho ngày trọng đại. Các xe ô tô chở bàn ghế, đồ dùng trang trí, rạp cưới,... liên tục được di chuyển đến nhà Phương Oanh.

Đến chiều cùng ngày, cổng cưới bằng hoa tươi đã được dựng phía trước cửa chính của căn nhà. Đồng thời tấm biển thông báo có dòng chữ "Lễ ăn hỏi Phương Oanh - Hoà Bình" cũng đã được đặt bên ngoài. Dù chưa hoàn thiện 100% nhưng nhìn vào những chi tiết này cũng phần nào đoán được sự đầu tư, chỉn chu của cô dâu Phương Oanh và chú rể Hoà Bình cho ngày đặc biệt.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh quyết định về chung một nhà sau gần 7 năm bên nhau. Là cặp đôi đẹp của Vbiz nên thông tin cả hai tổ chức hôn lễ khiến nhiều người vui lây. Nhiều đồng nghiệp và khán giả đều gửi lời chúc mừng trước cái kết đẹp của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh.

Vào ngày 26/7, lễ ăn hỏi của cặp đôi sẽ được diễn ra tại tư gia (Hà Nội). Sau đó 2 ngày, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh sẽ tổ chức tiệc cưới và dự kiến có 1000 khách mời. Được biết, cả hai đã lên ý tưởng làm đám cưới theo phong cách disco, đúng mong muốn của Cường Seven. Hiện tại, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh đang ở Hà Nội để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình được diễn ra tươm tất và vui vẻ nhất.

Về ý tưởng cho ngày trọng đại, Vũ Ngọc Anh từng chia sẻ: "Khi lên kế hoạch cho ngày trọng đại, tôi không tránh khỏi stress. Nhưng nghĩ tới một buổi tiệc đầy ý nghĩa đánh dấu trang mới của cuộc đời, tôi cần phải hạnh phúc nhất có thể, cảm giác căng thẳng vì vậy mà tiêu tan".

Chia sẻ về kế hoạch sau khi về chung một nhà, Vũ Ngọc Anh cho biết cô và Cường Seven sẽ tiếp tục đam mê nghệ thuật. Đồng thời, cả hai cũng chưa có kế hoạch chào đón thành viên mới ngay sau lễ cưới.

"Tổ ấm thì cả hai người đều phải cùng chăm sóc chứ không riêng một người nào đó. Bản thân tôi cũng xác định chưa có em bé vì có nhiều kế hoạch còn dang dở, chưa thực hiện được. Tôi xác định sau khi có con, trong 3 năm đầu sẽ dành nhiều thời gian cho con. Quan trọng là bản thân mỗi người, ở giai đoạn nào đó sẽ có suy nghĩ và kế hoạch riêng" - Vũ Ngọc Anh nói.