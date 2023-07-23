Á hậu 18 tuổi Minh Kiên trải lòng về cuộc đời nhiều biến cố, mẹ làm giúp việc: 'Tôi lấy mẹ làm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa'

Theo thông tin từ báo Dân trí, bà Phạm Kim Dung - Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - cho biết trong suốt cuộc thi, Huỳnh Minh Kiên có sự thể hiện tốt. Đặc biệt, ý chí của cô gái trẻ khiến bà chú ý. Theo bà Dung, Minh Kiên có hoàn cảnh khá khó khăn. "Tham gia cuộc thi, Minh Kiên mới biết mang giày cao gót. Thế nhưng trong các phần thi, em đã trình diễn rất đẹp, thể hiện được năng khiếu và niềm đam mê của mình", bà Dung chia sẻ.

Minh Kiên vốn là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô có vẻ đẹp cá tính, phong thái tự tin. Tuổi thơ của Minh Kiên vốn không mấy êm đềm khi cha mẹ ly hôn. Thậm chí, người đẹp sinh năm 2005 còn chứng kiến cảnh bạo hành gia đình thời thơ ấu.

Tại họp báo sau khi đăng quang, Minh Kiên cũng khiến công chúng xúc động khi chia sẻ mẹ của cô làm nghề giúp việc. Dù vậy, cô không cảm thấy tự ti mà còn lấy mẹ làm động lực để không ngừng phấn đấu.

Bà Nguyễn Thị Yến xúc động trao hoa chúc mừng con gái

Khi Minh Kiên 9 tuổi, mẹ cô đi thêm bước nữa nhưng rồi lại đổ vỡ. Không được yêu thương trọn vẹn, lại thêm những ám ảnh về tâm lý khiến cô gái nhỏ thường trốn tránh những câu hỏi về gia đình. Song, khi thấy sự nỗ lực, bươn chải của mẹ, Minh Kiên lại càng quyết tâm, cố gắng thành công hơn.

Ít ai biết hồi đầu năm nay, Minh Kiên gặp tai nạn giao thông, gãy xương đòn. Song khi vết thương lành, cô quyết ghi danh thi hoa hậu với mong muốn đem lý tưởng, sức trẻ của mình lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình.

Huỳnh Minh Kiên gặp mẹ sau khi đăng quang

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, mẹ của Huỳnh Minh Kiên - bà Nguyễn Thị Yến, 50 tuổi - khóc nghẹn khi nhận câu hỏi về Minh Kiên. Bà không hay tin con gái thi hoa hậu, mãi cho đến đêm chung khảo. "Khi được xem clip nhìn thấy con, tôi còn nghi ngờ, hỏi hàng xóm có nhìn nhầm người không. Tôi gọi cho con và xác nhận thông tin. Tôi rất bất ngờ, đôi chút sợ vì tham gia chương trình khá quan trọng", bà Yến nói.

Bà Yến chia sẻ có gọi cho con gái hỏi lý do tham gia chương trình nhưng không thông báo cho gia đình. Bà vừa lo vừa mừng, sợ con gái dở dang đường học nếu không đạt giải.

Trước câu hỏi về người mẹ làm giúp việc, Á hậu Minh Kiên nói cô không hề thấy xấu hổ, tự ti. "Tôi lấy mẹ làm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa, biến sự tự tin thành bản lĩnh để có được hôm nay. Mẹ sẽ tự hào về thành tích của tôi", Minh Kiên nói trước đám đông.