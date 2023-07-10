Phương Thanh lên tiếng khi bị 'bủa vây' trước loạt tin đồn nhậu nhẹt, đua xe

Nữ ca sĩ trải lòng: “Người ta đồn tôi đua xe, người ta cũng đồn tôi nhậu nhẹt dữ lắm. Nhưng người ta nói là chuyện của người ta, đôi khi họ quan tâm mình quá thôi. Điều quan trọng vẫn là ở bản thân mình”.

Mới đây, Phương Thanh cho biết nữ ca sĩ từng bị những lời đồn thổi không có thật. Cụ thể, cô thường nghe "thiên hạ đồn thổi" đua xe và nhậu nhẹt khá nhiều. Tuy nhiên, dù nhiều lần bị nghi oan nhưng Phương Thanh thấy người nghệ sĩ may mắn bởi họ có thể dùng âm nhạc để bày tỏ nỗi niềm.

Bên cạnh đó, Phương Thanh còn thừa nhận rất muốn diện váy lên sân khấu cho xinh xắn, dễ thương. Tuy nhiên, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh một Phương Thanh mạnh mẽ, gai góc nên ngay khi bước lên sân khấu, khán giả nói thẳng rằng họ không thích cô mặc váy.

“Lúc đó tôi phải nói với khán giả: ‘Mọi người cho em mặc váy đúng 5 phút thôi, 5 phút sau em sẽ khác hẳn’. Đúng 5 phút sau, tôi bỏ guốc ra chạy lung tung để nhảy trên sân khấu. Thần thái, phong cách của tôi không còn liên quan gì đến váy vóc nữa”, cô kể.

Ca sĩ Phương Thanh thừa nhận rất muốn diện váy lên sân khấu cho xinh xắn, dễ thương

Phương Thanh cũng tiết lộ ngày xưa khi đi hát cô chỉ có 1-2 cái quần jeans, 1 đôi giày “khủng bố” và 2 chiếc áo sơ mi để mặc đi mặc lại suốt bao năm. Chính vì vậy nên đến hiện tại, khi nhắc đến Phương Thanh, hình ảnh in đậm trong lòng khán giả vẫn là một cô ca sĩ có cá tính với quần jeans và áo sơ mi.

Bên cạnh đó, Phương Thanh cũng giải thích về thói quen kéo mic ra xa khi lên nốt cao. Nữ ca sĩ cho biết những ca khúc của cô thường có những đoạn lên rất cao và khi đó phải lấy hết sức bình sinh để lấy hơi. “Vì phải lên quá cao như vậy nên tôi hay đưa mic ra xa, lỡ mình không lên được thì đổ thừa cái mic. Tôi hát là phải liều mạng như vậy và dần dần trở thành ‘màu sắc riêng’ của mình. Hơn nữa, khi đưa mic ra xa thì lên nốt cao sẽ không bị bể âm thanh”, nữ ca sĩ cho hay.