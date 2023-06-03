Với Phương Thanh qua thời này, mình bày thời khác. Chỉ có những người không có ý chí phấn đấu, tự đánh mất chính mình mới là những người "hết thời".

Phương Thanh nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 qua chương trình Làn Sóng Xanh. Chị chuyên về dòng nhạc pop - rock với chất giọng khàn, gắn nhiều bản hit như Khi giấc mơ về (Đức Trí), Giã từ dĩ vãng (Nguyễn Đức Trung), Trống vắng (Quốc Hùng). Chị còn làm giám khảo nhiều cuộc thi, game show, lấn sân điện ảnh ở các phim Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Nụ hôn thần chết, Hot boy nổi loạn. Là khách mời đầu tiên trong Khu vườn thanh âm, Phương Thanh bày tỏ sự hào hứng. Với cô, đây là gameshow giúp người nghệ sĩ được hát với ban nhạc, được sống lại những ký ức khó quên trong sự nghiệp.

Nhắc đến hành trình làm nghề, Phương Thanh thừa nhận đã có thời điểm khán giả quên và xem cô là ca sĩ “hết thời". Giọng ca Trống vắng cho rằng người nghệ sĩ cũng có những lần rơi vào bế tắc bởi ngoài hành trình tỏa sáng trên sân khấu, họ còn hành trình "cơm áo gạo tiền" để chăm lo gia đình và sức khỏe bản thân. “Sau khi Phương Thanh trải qua một giai đoạn rất dài cũng bị nói là ca sĩ hết thời. Nhưng với Phương Thanh qua thời này, mình bày thời khác. Chỉ có những người không có ý chí phấn đấu, tự đánh mất chính mình mới là những người “hết thời”. Còn những người nghệ sĩ như tôi nếu đã qua thời hoàng kim thì ở thời này, chúng ta gặp gỡ nhau cũng có thể làm mới những bài hát cũ để mang tặng cho khán giả”, Phương Thanh bộc bạch.

Phương Thanh tự nhận mình đã từng có lúc là ca sĩ "hết thời" Trước đó trong dịp đón tuổi 50, Phương Thanh tổ chức đêm nhạc và kể về những kỷ niệm gắn liền từng giai đoạn trong cuộc đời. Khi thể hiện bài Xa rồi tuổi thơ (Ngọc Lễ), ca sĩ cho biết từng sống những tháng ngày cực khổ, bươn chải cùng gia đình kiếm sống. Thuở nhỏ chị theo bố mẹ từ Thanh Hóa vào Nam. Khi ca sĩ lên 13 tuổi, bố qua đời, mẹ chị làm ăn thua lỗ, mất căn nhà ở Bạc Liêu. Họ dọn lên Sài Gòn thuê nhà, tìm đường mưu sinh. Phương Thanh nói mỗi buổi sáng chị đạp xe từ Thanh Đa (quận Bình Thạnh) lên chợ Bình Tây (quận 6) phụ giúp mẹ bán vải. Năm 17 tuổi chị đi hát ở đám cưới, tiệc sinh nhật với mức thù lao 15 nghìn đồng. Có lần ca sĩ liều mình sang Campuchia hát ở các vũ trường kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Chuyến đi đó, Phương Thanh nhận được thù lao 400 USD, mua đất dựng ngôi nhà lá ở quận 4 để cả nhà có chỗ ở ổn định. Bạn bè thân thiết và khán giả có mặt mừng sinh nhật Phương Thanh - Ảnh: Huỳnh Hoàng Vũ Buổi tiệc sinh nhật này cũng là đêm nhạc để Phương Thanh vừa hát, vừa tâm sự về tuổi thơ của mình cùng những thăng trầm trong cuộc sống - Ảnh: Huỳnh Hoàng Vũ Phương Thanh tâm sự cùng khán giả - Ảnh: Huỳnh Hoàng Vũ Khi nhắc lại quá khứ khốn khó, Phương Thanh không cầm được nước mắt. Nữ ca sĩ cho biết tới bây giờ, thỉnh thoảng cô vẫn mơ về căn nhà lá xập xệ ở quận 4 (TPHCM) - nơi gia đình cô nương náu trong những ngày tháng vất vả, khó khăn. Phương Thanh chia sẻ bản thân đang rất hạnh phúc vì cô được đi show trong và ngoài nước, đóng phim, ngồi ghế giám khảo để truyền lại năng lượng cho thế hệ trẻ, nhìn con gái lớn khôn xinh đẹp ngoan ngoãn và được sống trong tình thương của người hâm mộ. Với nữ ca sĩ, như thế là đủ.

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