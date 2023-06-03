Ca sĩ Phương Linh lần đầu tiết lộ chuyện 'nghỉ chơi' Hà Anh Tuấn

Hậu trường 03/06/2023 08:05

Lần đầu, ca sĩ Phương Linh tiết lộ lý do nhiều năm không còn đứng chung sân khấu với ca sĩ Hà Anh Tuấn dù cả hai từng là cặp đôi được yêu thích.

 

Phương Linh và Hà Anh Tuấn được chú ý kể từ sau chương trình Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Cặp nghệ sĩ có nhiều bản tình ca đi cùng năm tháng như Qua đêm nay, Cơn mưa tình yêu, Thiên đường gọi tên... Gắn bó với nhau trên chặng đường âm nhạc khá dài, họ bị đồn yêu nhau song cả hai không thừa nhận.

Từng là cặp nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc song ca được đông đảo khán giả yêu mến, thậm chí Hà Anh Tuấn và Phương Linh bị đồn yêu nhau, song từ khá lâu rồi người ta không thấy cả hai nhắc đến hay xuất hiện cùng nhau.

Ca sĩ Phương Linh lần đầu tiết lộ chuyện 'nghỉ chơi' Hà Anh Tuấn - Ảnh 1
Hà Anh Tuấn- Phương Linh là cặp đôi ăn ý và được yêu thích
Ca sĩ Phương Linh lần đầu tiết lộ chuyện 'nghỉ chơi' Hà Anh Tuấn - Ảnh 2
Họ nổi lên như hiện tượng với bài Cơn mưa tình yêu tại chương trình Bài hát Việt năm 2007.

Ngày 2/6, ca sĩ Phương Linh chia sẻ chuyện giận hờn bạn trai, bị một số người dùng mạng đoán là Hà Anh Tuấn nên bức xúc. Chị khẳng định không bao giờ nhắc tên đồng nghiệp nào trên trang cá nhân ngoài em gái Phương Ly.

"Nhắc tên người khác để đánh bóng tên tuổi rẻ tiền, tự hạ thấp bản thân. Tôi không phải loại người đó", ca sĩ viết.

Về mối quan hệ với ca sĩ Hà Anh Tuấn - một nửa trong cặp hát đôi từng được yêu thích nhất làng nhạc Việt, Phương Linh nói từ lâu không còn hát chung.

Một số đơn vị tổ chức từng mời cặp song ca Hà Anh Tuấn - Phương Linh tái hợp, chị đều nhờ quản lý lấy lý do kẹt lịch trình để từ chối khéo.

"Không phải tôi kiêu kỳ, sự thật là không có lý do để hát chung nữa", chị cho hay.

Dù vậy, trước thắc mắc của công chúng về mối hệ với ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca sĩ Phương Linh cũng tiết lộ "từ lâu không còn hát chung. Một số đơn vị tổ chức từng mời cặp song ca Hà Anh Tuấn - Phương Linh tái hợp, chị đều nhờ quản lý lấy lý do kẹt lịch trình để từ chối khéo. Không phải tôi kiêu kỳ, sự thật là không có lý do để hát chung nữa", ca sĩ Phương Linh tiết lộ.

Lý do khiến cho cặp đôi song ca được yêu thích nhất nhì showbiz này không còn song hành cùng nhau vì dù rất ăn ý khi song ca nhưng cả hai lại thường cãi vã, giận hờn.

Giọng ca sinh năm 1984 tâm sự cô không tỏ ra kiêu kỳ bởi sự thật cả hai không còn lý do để hát chung.

Ca sĩ Phương Linh lần đầu tiết lộ chuyện 'nghỉ chơi' Hà Anh Tuấn - Ảnh 3
Phương Linh mong một số người dùng mạng không tiếp tục gán ghép chị với ca sĩ Hà Anh Tuấn trong các chia sẻ cá nhân
Ca sĩ Phương Linh lần đầu tiết lộ chuyện 'nghỉ chơi' Hà Anh Tuấn - Ảnh 4
Sản phẩm hát đôi cuối cùng của Hà Anh Tuấn và Phương Linh là Giọt buồn để lại - sáng tác của Dương Khắc Linh được phát hành hồi năm 2015

Thời thanh xuân, hai người giận nhau vì nhiều chuyện, lộ liễu đến mức khán giả nhận ra trên sân khấu. Sau những lần như vậy, Phương Linh nói Hà Anh Tuấn luôn hòa giải trước, nói xin lỗi để cùng song ca thật hay. Với Phương Linh, cô cho đó là sự thành thật, trân quý.

Hiện tại Hà Anh Tuấn và Phương Linh có hướng đi riêng. Dù không nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng như bạn song ca cũ nhưng chị hài lòng khi có cuộc sống thảnh thơi, dễ chịu.

Lần cuối cùng Phương Linh nghe Hà Anh Tuấn hát là bài Đường chúng ta đi - lời Việt nhạc phim Tây du ký bản năm 1986 hồi năm 2019.

"Tôi có tự tôn và tự trọng nên không bao giờ lợi dụng chuyện hát đôi xưa cũ để bấu víu Tuấn như một số người dùng mạng xấu tính nghĩ. Tôi trân trọng những tốt đẹp đó và mỗi người có cách lựa chọn đúng với số phận mỗi người", chị chia sẻ.

Phương Linh mong một số người dùng mạng không tiếp tục gán ghép chị với ca sĩ Hà Anh Tuấn trong các chia sẻ cá nhân.

Hiện tại, Phương Linh chưa lập gia đình, sống kín tiếng ở tuổi U40. Cô tự nhận mình khá "lười" ra mắt sản phẩm mới, thi thoảng nhận hát sự kiện, không thích hào quang của showbiz.

 

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Từ khóa:   Hà Anh Tuấn Phương Linh nghỉ chơi

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