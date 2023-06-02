Không còn 'úp mở' chuyện yêu đương, Puka - Gin Tuấn Kiệt mượn chương trình 'tán tỉnh' nhau

Puka và Gin Tuấn Kiệt là một trong số những cặp đôi có chuyện tình ''úp mở'' khiến người hâm mộ thích thú ''đứng ngồi không yên''.

Nói tới cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò nhiều nhất trong thời gian qua không thể không kể tới Puka và Gin Tuấn Kiệt. Cả hai nhiều lần bị người hâm mộ bắt gặp dùng đồ đôi với nhau, đi du lịch nghỉ dưỡng cùng địa điểm. Vào dịp Giáng sinh vừa qua, cặp đôi vướng nghi vấn sống chung vì đăng hình ảnh bên một cây thông trang trí giống nhau Không chỉ được người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền" trong thời gian vừa qua, các sao Việt như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Ninh Dương Lan Ngọc… cũng tích cực gán ghép cặp đôi. Trong một sự kiện, Trường Giang từng bất ngờ nói: "Sao 2 đứa này còn diễn hoài vậy" hay "Người yêu của em là nam ca sĩ nhỏ hơn 5 tuổi hả?".

Trường Giang liên tục ''đẩy thuyền'' cho hai đàn em thân thiết Lê Dương Bảo Lâm cũng từng "nối gót" Trường Giang, tiết lộ về quan hệ của đồng nghiệp. Trong một chương trình có sự tham gia của Gin Tuấn Kiệt, Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ: "Có một cô gái ở Đồng Tháp đang vò võ mong chờ, anh Kiệt ơi cố lên Đồng Tháp chờ anh rước dâu". Được biết, Đồng Tháp chính là quê nhà của nữ diễn viên Puka. Lê Dương Bảo Lâm nhiều lần cố ý tiết lộ mối quan hệ của Puka và Gin Tuấn Kiệt Mới đây, trên trang cá nhân Puka tung hint "tình bể bình" cùng Gin Tuấn Kiệt trong một chương trình, khiến dân tình ''đứng ngồi không yên''. Không còn giấu giếm, cặp đôi liên tục phát "cẩu lương" cực ngọt. Nữ diễn viên hài hước viết: "Ăn gì cũng được, miễn là Gin khao".

Cả hai thoải mái tạo dáng nhí nhố trước ống kính, cùng diện out fit hợp tông. Đứng chung khung hình, ai cũng công nhận rằng cả hai cực xứng đôi, nét phu thê ngày càng thấy rõ. Dân tình nói không sai khi cặp đôi này "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Puka và Gin Tuấn Kiệt trông như ''mượn'' chương trình để ''tán tỉnh'' nhau Trước đó, trên nền tảng TikTok, cư dân mạng đã lan truyền đoạn video được cho là Puka chăm sóc tỉ mỉ Gin Tuấn Kiệt tại một sân bóng. Trong đoạn video dễ dàng nhận thấy có một cô gái đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mặt liên tục có cử chỉ săn sóc, để tâm đến nam ca sĩ. Bên cạnh đó chủ nhân đăng tải video này khẳng định cô gái ở bên cạnh Gin Tuấn Kiệt chính là Puka. Một đoạn clip trên TikTok vừa qua được cho là Puka đi theo cỗ vũ,c chăm sóc bạn trai tin đồn Ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ của Puka và Gin Tuấn Kiệt đang được nhiều khán giả quan tâm. Puka từng cho biết, trước kia cô luôn mong muốn về việc đám cưới nhưng bây giờ cô lại quan niệm sao cũng được chỉ cần bản thân vui là được!

NSƯT Hữu Châu bất ngờ thông báo Puka 'gặp biến', thực hư ra sao? Dòng trạng thái của NSƯT Hữu Châu chia sẻ về chuyện Puka 'gặp biến' đã thu hút sự quan tâm từ phía khán giả.

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