NSƯT Hữu Châu bất ngờ thông báo Puka 'gặp biến', thực hư ra sao?

Dòng trạng thái của NSƯT Hữu Châu chia sẻ về chuyện Puka 'gặp biến' đã thu hút sự quan tâm từ phía khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Hữu Châu bất ngờ chia sẻ câu chuyện về nữ diễn viên Puka khiến netizen không nhịn được cười. Cụ thể, NSƯT Hữu Châu cho biết, từ khi về sân khấu làm việc thì rất thương con gái Puka vì ngoan ngoãn, lễ phép,... Tuy nhiên, chỉ duy nhất một điều khiến nam nghệ sĩ trăn trở khiến netizen cười ngất ngưởng. Hữu Châu viết: "Khi tôi về Thế Giới Trẻ làm việc, Puka là một trong những đứa con gái mà tôi rất thương. Xinh đẹp, thông minh, duyên dáng, lễ phép, biết nghe lời, chịu học hỏi… Đó là những đức tính tốt.

Nhưng tôi không hiểu sao cứ bị hack Facebook mãi, không thể hiểu được lý do? Hay có thể là nó tự tin đến độ trên sân khấu dám diễn những miếng hài hước vui nhộn nhịp mà chính bản thân tôi đây không dám diễn. Than ôi! Trời cao có thấu… Sao con cứ bị mất Facebook mãi vậy Puka? Nhờ ai gần gũi đưa cho nó đọc vì nó bị mất Facebook vào lúc 13h ngày hôm qua". NSƯT Hữu Châu bất ngờ chia sẻ câu chuyện về nữ diễn viên Puka "gặp biến" khiến netizen không nhịn được cười. Dòng trạng thái trên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều nghệ sĩ cùng netizen thích thú để lại những dòng bình luận hài hước. Đặc biệt, chính chủ được Hữu Châu nhắc tên cũng bình luận góp vui rằng: "Con đã quay lại rồi đây Thầy ơi!". Đồng thời, cô cũng cảm ơn thầy Hữu Châu đã chọn tấm hình đẹp của mình để đăng Facebook trêu chọc. Hóa ra đây chỉ là màn trêu chọc của thầy dành cho cô học trò nhỏ.

Nhiều nghệ sĩ cùng netizen thích thú để lại những dòng bình luận hài hước gửi đến NSƯT Hữu Châu. Đây không phải là lần đầu tiên NSƯT Hữu Châu trêu chọc những nghệ sĩ trẻ. Trong các khoảnh khắc trên mạng xã hội được đăng tải trước đây, netizen cũng bắt gặp NSƯT Hữu Châu trêu chọc nhiều học trò khác như: Minh Dự, Dương Thanh Vàng,... Đây không phải là lần đầu tiên NSƯT Hữu Châu trêu đùa những nghệ sĩ trẻ. NSƯT Hữu Châu sinh năm 1966 trong một gia đình có truyền thống lâu đời về nghệ thuật. Ông bà nội của nam nghệ sĩ là chủ gánh hát Thanh Minh lớn bậc nhất Sài Gòn. Bố là nghệ sĩ Hữu Thìn, mẹ là nghệ sĩ Thanh Lệ, cô ruột là cố nghệ sĩ Thanh Nga, chú là danh hài Bảo Quốc, em ruột là cố nghệ sĩ Hữu Lộc. NSƯT Hữu Châu. Năm 1985, Hữu Châu tốt nghiệp Trường Nghệ thuật sân khấu 2 - TP.HCM (cùng thời với nghệ sĩ Hữu Nghĩa, Hồng Đào, Quang Minh...). Anh nổi tiếng với nhiều vai diễn trên sân khấu kịch như: Nguyễn Trãi trong Bí mật vườn Lệ Chi, Nguyễn Lê Quốc công trong Vua thánh triều Lê, Võ Công trong Tiên Nga, Lỗ Quý trong Lôi vũ... và các vai diễn hài dành cho trẻ em với chuỗi chương trình “Ngày xửa ngày xưa”. Bên cạnh lĩnh vực sân khấu, Hữu Châu cũng gây ấn tượng khi tham gia ở lĩnh vực phim điện ảnh, truyền hình. Hữu Châu cũng gây ấn tượng khi tham gia ở lĩnh vực phim điện ảnh, truyền hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsut-huu-chau-bat-ngo-thong-bao-puka-gap-bien-thuc-hu-ra-sao-587395.html