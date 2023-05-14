NSƯT Hữu Châu nghẹn ngào ôm NSƯT Thành Lộc chào tạm biệt sau suất diễn cuối cùng, kết thúc hành trình 26 năm tại Idecaf

Hậu trường 14/05/2023 17:27

NSƯT Thành Lộc kết thúc buổi diễn cuối cùng của vở 12 Bà Mụ tại sân khấu kịch Idecaf.

 Thông tin NSƯT Thành Lộc sẽ rời sân khấu Idecaf thu hút sự chú ý của khán giả. Vào tối ngày 13/5, Võ Tấn Phát đã đăng tải khoảnh khắc của nghệ sĩ Thành Lộc trong suất diễn cuối cùng của vở 12 Bà Mụ. "Cái ôm đầy cảm xúc mà NSƯT Hữu Châu đã dành cho NSƯT Thành Lộc trong suất diễn cuối cùng khép lại vở diễn 12 Bà Mụ - Vở diễn có tuổi đời hơn 20 năm của sân khấu Idecaf", anh chia sẻ.

NSƯT Hữu Châu nghẹn ngào ôm NSƯT Thành Lộc chào tạm biệt sau suất diễn cuối cùng, kết thúc hành trình 26 năm tại Idecaf - Ảnh 1NSƯT Hữu Châu nghẹn ngào ôm NSƯT Thành Lộc chào tạm biệt sau suất diễn cuối cùng, kết thúc hành trình 26 năm tại Idecaf - Ảnh 2

Cái ôm nghê sĩ Hữu Châu dành cho Thành Lộc sau khi kết thúc suất diễn cuối cùng của anh tại sân khấu Idecaf khiến khán giả cũng xúc động nghẹn ngào.

Ngay sau đêm diễn, nghệ sĩ Thành Lộc đăng poster vở kịch kèm chữ "kết thúc" ngầm xác nhận ngừng vở diễn sau 26 năm gắn bó. Được biết, NS Thành Lộc tạm ngưng diễn kịch người lớn từ 14/5 vì bận những dự án riêng. Đêm diễn cuối cùng của NSƯT Thành Lộc tại sân khấu kịch Idecaf với vở 12 Bà Mụ khiến nhiều người xem xúc động: "Nhìn chú Châu ôm chú Lộc mà muốn rơi nước mắt theo", "Nghệ sĩ rời sân khấu họ đau như đứt từng khúc ruột"...

NSƯT Hữu Châu nghẹn ngào ôm NSƯT Thành Lộc chào tạm biệt sau suất diễn cuối cùng, kết thúc hành trình 26 năm tại Idecaf - Ảnh 3
Cánh màn nhung dần khép lại, cái ôm của NSƯT Hữu Châu dành cho Thành Lộc là một cái kết đẹp trong lòng khán giả đối với vở "12 bà mụ". 

Trong suất diễn cuối cùng ấy, NSƯT Thành Lộc như bung hết tất cả những gì mình có trên sân khấu để khán giả được cười rần rần hay câu nói của NSƯT Hữu Châu "Thôi khán giả cũng vỗ tay cho chúng nó dù gì cũng là suất cuối rồi" khiến không ít khán giả dù cười nhưng vẫn có chút gì đó bâng khuâng, tiếc nuối.

NSƯT Hữu Châu nghẹn ngào ôm NSƯT Thành Lộc chào tạm biệt sau suất diễn cuối cùng, kết thúc hành trình 26 năm tại Idecaf - Ảnh 4
Trong vở "12 bà mụ", NSUT Thành Lộc vào vai Hoàng Thị Mộng Một, đứng đầu 12 bà mụ, vai con hổ và vai thầy đồng cốt.

Kéo dài 4 tiếng đồng hồ, Mưu bà Tú chia tay khán giả lúc nửa đêm. Khoảng nửa cuối đêm diễn, bên trong chật kín nhưng ngoài hành lang vẫn thấp thoáng những bóng người “lỡ vé”, đã ngồi miệt mài từ lâu để chờ đợi gặp gỡ Thành Lộc và các nghệ sĩ tại Idecaf.

NSƯT Hữu Châu nghẹn ngào ôm NSƯT Thành Lộc chào tạm biệt sau suất diễn cuối cùng, kết thúc hành trình 26 năm tại Idecaf - Ảnh 5
Khán phòng của Nhà hát Thanh niên chật kín với hơn 700 khán giả để cùng cười với sự duyên dáng của các nghệ sĩ trên sân khấu.

Nữ khán giả cho biết cô xem Ngày xửa ngày xưa từ nhỏ và yêu thích các diễn viên, đặc biệt là NSƯT Thành Lộc. Với cô, nam nghệ sĩ như một “tượng đài” và là điều gì đó rất đặc biệt, thiêng liêng. Hơn 6 năm liền, cô gắn bó cùng các vở diễn của Thành Lộc tại Idecaf.

NSƯT Hữu Châu nghẹn ngào ôm NSƯT Thành Lộc chào tạm biệt sau suất diễn cuối cùng, kết thúc hành trình 26 năm tại Idecaf - Ảnh 6
MC Đại Nghĩa và NSƯT Thành Lộc trong hậu trường.

Rạng sáng 14/5, nhiều khán giả vẫn “trụ” trước cổng sân khấu kịch trên đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, để nói lời tạm biệt Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc sau đêm diễn. Song, họ không có cơ hội để tỏ bày trước mặt nam nghệ sĩ khi anh đã ra về bằng cổng sau.

NSƯT Hữu Châu nghẹn ngào ôm NSƯT Thành Lộc chào tạm biệt sau suất diễn cuối cùng, kết thúc hành trình 26 năm tại Idecaf - Ảnh 7
Thành Lộc kết thúc cuộc hành trình 26 năm tại Idecaf khiến khán giả tiếc nuối.

NSƯT Thành Lộc được mệnh danh là "phù thủy sân khấu" và là linh hồn của Idecaf. Trước đó, NSƯT Thành Lộc chia sẻ trên trang cá nhân việc không còn đảm trách vị trí Phó giám đốc sân khấu kịch Idecaf nữa và cũng không tham gia vào khâu chỉ đạo nghệ thuật của các tác phẩm tại sân khấu.

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