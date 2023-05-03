NSƯT Thành Lộc xác nhận thông tin rời sân khấu kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không tiết lộ cụ thể lý do.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin vở diễn Cậu đồng - một tác phẩm gắn liền với thương hiệu của sân khấu kịch Idecaf - đã có suất diễn cuối cùng vào ngày 29/4. Trước thông tin vở diễn Cậu đồng kết thúc, nhiều người cho rằng NSƯT Thành Lộc - "linh hồn" của sân khấu kịch Idecaf - cũng sẽ rời đi. Nghệ sĩ Thành Lộc - Ảnh: FBNV Chia sẻ với truyền thông vào sáng 3/5, NSƯT Thành Lộc xác nhận thông tin rời sân khấu kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không tiết lộ cụ thể lý do. Trước đó, NSƯT Thành Lộc từng tiết lộ với khán giả về việc không còn đảm nhận vị trí Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật của sân khấu kịch suốt 1 năm qua.

Trong bài đăng trên trang cá nhân hôm 17/4, NSƯT Thành Lộc chia sẻ: "Tôi đã chính thức từ nhiệm vai trò Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật cho công ty Thái Dương (Idecaf) từ 1 năm nay rồi. Ngay sau đám tang em V.M (đạo diễn Vũ Minh - PV), tôi hoàn thành vở kịch Alo! Lộ hàng để bảo đảm cho khán giả xem và cũng để tặng hương hồn em V.M. Sau khi Alo! Lộ hàng công diễn thì tôi ra khỏi Ban Giám đốc Công ty Thái Dương luôn, chỉ cộng tác với tư cách và vị trí là một diễn viên hay đạo diễn mà thôi". Hình ảnh kỷ niệm của các nghệ sĩ trong vở diễn "Cậu Đồng" - Ảnh: FBNV NSƯT Thành Lộc hoạt động tại Sân khấu kịch Idecaf từ năm 1997. Đến tháng 4/2000, anh và ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cùng nhau thành lập Công ty TNHH Sân khấu và Nghệ thuật Thái Dương (Idecaf). Thời điểm này, Idecaf là công ty duy nhất tại Việt Nam chuyên dàn dựng những vở kịch dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi.

Nét trẻ trung của NSƯT Thành Lộc ở tuổi ngoài 60 - Ảnh: FBNV Tại sân khấu kịch Idecaf, Thành Lộc đã dàn dựng và làm nên thành công vang dội của Ngày xửa ngày xưa - một chương trình hài kịch dành cho thiếu nhi. Nam nghệ sĩ cũng để lại dấu ấn sâu đậm qua các vở diễn như Aladin và đủ thứ thần, Cậu bé rừng xanh, Nữ thần Lee Kim Chi, Ốc mượn hồn,.. NSƯT Thành Lộc sinh năm 1961 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật: Cha là Nghệ sĩ Nhân dân Thành Tôn, mẹ là nghệ sĩ hát bội Huỳnh Mai, anh trai Bạch Long, chị gái Bạch Lê đều là những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.

Xôn xao thông tin NSƯT Thành Lộc rời Idecaf sau 26 năm gắn bó Thông tin này khiến cư dân mạng hoang mang và cả tiếc nuối. Được biết, mạng xã hội đã lan truyền thông tin nghệ sĩ diễn suất cuối vào ngày 29-4 vừa qua.

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