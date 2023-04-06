NSƯT Thành Lộc trải lòng về nghề, tuyên bố 'lên kể khổ phải hy sinh nhiều quá lại vô duyên, nói chi mệt lắm'

Những chia sẻ của NSƯT Thành Lộc trong buổi tiệc thu hút nhiều sự chú ý.

NSƯT Thành Lộc được xem là một trong những cây đa, cây đề của showbiz Việt. Mới đây trong một buổi tiệc họp mặt, NSƯT Thành Lộc đã có những chia sẻ bất ngờ về nỗi khổ cực trong quá trình làm nghề.

Theo đó, NSƯT Thành Lộc cho biết, nghệ sĩ Việt Hương lẫn các thành viên khác trong đoàn phim phải tốn nhiều mồ hôi, nước mắt. "Thật ra thì lên đây không phải kể khổ tại vì đụng chuyện điện ảnh phải hy sinh nhiều quá lại vô duyên, cái nghề diễn viên là phải cực rồi, nói chi mệt lắm" - NSƯT Thành Lộc chia sẻ.

NSƯT Thành Lộc và nghệ sĩ Việt Hương - Ảnh: Internet

"Tôi ngưỡng mộ cô Việt Hương vì vai chính mà, nhiều anh em đều lường trước được, mọi đi đứng đều phải đi trên ghe nên bị say là chuyện bình thường. Mỗi lần tôi đi lên bờ là tôi say. Mặt khác Việt Hương là phụ nữ, 35 ngày là 35 lần ngâm mình trong nước, một lần ngâm vậy là mấy tiếng đồng hồ.

Mọi người cũng biết Việt Hương là phụ nữ, song Việt Hương phải vượt qua hết tất cả khó khăn để ngâm mình trong nước. Chưa kể đến việc nước đó không phải nước sạch nữa nên khó khăn càng nhiều hơn" - NSƯT Thành Lộc chia sẻ thêm về quá trình thực hiện.



NSƯT Thành Lộc chia sẻ gây chú ý - Ảnh: Internet

NSƯT Thành Lộc hài hước kể về những ngày tháng quay phim, đồng thời cho biết chính nghệ sĩ Việt Hương là người kết nối các thành viên trong đoàn phim.

"Nhiều đoàn phim thì có nhiều cái không thuận, hay gây lộn, song đoàn phim này chỉ có tiếng cười, và Việt Hương ngoài là một diễn viên còn là nghệ sĩ hài, cô ấy đi kết nối tất cả mọi người với nhau. Như thế thì mọi người mới không thấy nản, truyền năng lượng cho nhau để hoàn tất những cảnh quay" - NSƯT Thành Lộc trải lòng.

NSƯT Thành Lộc, Mỹ Tâm lên tiếng về việc Trấn Thành khóc kể khổ về 'đời nghệ sĩ khó nuốt': 'Đã chấp nhận xem đó là cái nghề thì hy sinh là chuyện bắt buộc' Những phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt' của Trấn Thành đã trở thành vấn đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Theo đó, đa phần mọi người đều cho rằng việc nghệ sĩ kể khổ với khán giả là không nên, nổi bật trong số đó là Mỹ Tâm và NSƯT Thành Lộc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsut-thanh-loc-tuyen-bo-len-ke-kho-phai-hy-sinh-nhieu-qua-lai-vo-duyen-noi-chi-met-lam-569854.html