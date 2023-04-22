Minh Dự tiết lộ tính cách của người thầy Hữu Châu: 'Ai nói làm việc với NSƯT Hữu Châu rất dễ là sai lầm'

Hậu trường 22/04/2023 14:40

Minh Dự là một trong những người học trò của NSƯT Hữu Châu có vị trí thành công nhất định trong giới nghệ thuật. Mới đây, anh có dịp chia sẻ thêm về người thầy của mình trong lần diễn chung một sân khấu.

Không chỉ được biết đến ở lĩnh vực truyền hình, Minh Dự cho biết anh còn có đam mê với kịch nói. Gần đây, nam diễn viên có cơ hội góp mặt trong vở Ngày hội cái bang (tác giả: Đăng Nhân) do NSƯT Hữu Châu dàn dựng. Đây là vở diễn lấy cảm hứng từ dân gian, xoay quanh câu chuyện của ba nhân vật Thị Hến - Thị Mầu - Thị Nở.

Trong vở diễn này, Minh Dự đảm nhận vai diễn Thần Thành Hoàng Bạc - một trong ba vị thần đã làm phép để quy tụ các nhân vật xuất hiện tại Ngày hội cái bang. Đây là một vai diễn tương đối khó khi góp mặt xuyên suốt chiều dài vở diễn và tương tác hầu hết diễn viên trên sân khấu. Tuy nhiên, Minh Dự rất hào hứng vì lần đầu tiên được hóa thân vào nhân vật thần tiên.

Minh Dự tiết lộ tính cách của người thầy Hữu Châu: 'Ai nói làm việc với NSƯT Hữu Châu rất dễ là sai lầm' - Ảnh 1
Diễn viên Minh Dự (học trờ của NSƯT Hữu Châu) đảm nhận vai Thần Thành Hoàng Bạc trong vở kịch ''Cái Bang'' của tác giả Đăng Nhân - Ảnh: Internet

Được biết đến là một học trò của NSƯT Hữu Châu, Minh Dự gây bất ngờ khi chia sẻ anh rất hiếm có cơ hội được đứng chung một dự án với thầy. Đáng nói, dù đã từng làm việc với rất nhiều đạo diễn của sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, song, người đạo diễn đầu tiên la mắng Minh Dự nhiều nhất lại chính là NSƯT Hữu Châu.

“Thật ra nếu đọc kịch bản sẽ thấy đây không phải là một nhân vật đơn giản: Một ông thần ngồi trên bệ thờ và làm phép. Nhưng vai nhìn càng dễ thì sẽ càng khó thể hiện. Buộc mình phải động não rất nhiều, phải bằng mọi cách ra khỏi bệ thờ, xuống tương tác với các nhân vật khác sao cho hợp lý. Suy nghĩ miếng hài bằng hành động, lời thoại, nét mặt để vừa tạo ra được tiếng cười, vừa phải giữ được cái uy nghiêm của một vị thần nhưng cũng phải tương tác với những ‘người dân’ trong đình. Một vai dễ nhưng nếu mình cũng dễ dãi thì khán giả sẽ không có gì để xem” - nam diễn viên chia sẻ với trang Lao động trẻ.

Minh Dự tiết lộ tính cách của người thầy Hữu Châu: 'Ai nói làm việc với NSƯT Hữu Châu rất dễ là sai lầm' - Ảnh 2
Minh Dự cùng thầy Hữu Châu tập kịch - Ảnh: Internet
Minh Dự tiết lộ tính cách của người thầy Hữu Châu: 'Ai nói làm việc với NSƯT Hữu Châu rất dễ là sai lầm' - Ảnh 3
NSƯT Hữu Châu thị phạm cách diễn xuất cho những học trò - Ảnh: Internet 

“Đi tập diễn với thầy giống như… đi học lại từ đầu vậy. Trong quá trình tập, mình diễn sai là thầy sẽ la rất dữ: ‘Ngày xưa học rồi mà sao giờ diễn kỳ vậy? Tiếng nói sân khấu đâu? Diễn tích cực lên’. Nếu nghĩ được tập với thầy thì sẽ dễ là một sai lầm, vì thầy sẽ luôn la học trò của mình đầu tiên” - Minh Dự chia sẻ thêm với báo Thanh Niên về những kỷ niệm khi được làm việc cùng NSƯT Hữu Châu. 

Minh Dự tiết lộ tính cách của người thầy Hữu Châu: 'Ai nói làm việc với NSƯT Hữu Châu rất dễ là sai lầm' - Ảnh 4
Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu được mệnh danh là thầy của những người thầy - Ảnh: Internet

Không chỉ thường xuyên xuất hiện ở sân khấu kịch hay phim ảnh Việt thời gian gần đây, Minh Dự còn để lại ấn tượng trong các chương trình nghệ thuật hải ngoại. Về những lo lắng của khán giả khi Minh Dự tham gia các hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại sẽ giảm tần suất biểu diễn trong nước, nam diễn viên khẳng định trên tạp chí Thế giới điện ảnh: “Dự chỉ nhận lời tham gia show ở nước ngoài khi không có dự án ở nước nhà. Nên cũng sẽ không có việc mình vì 'chạy show' hải ngoại mà bỏ bê các hoạt động ở Việt Nam".

Minh Dự tiết lộ tính cách của người thầy Hữu Châu: 'Ai nói làm việc với NSƯT Hữu Châu rất dễ là sai lầm' - Ảnh 5
 Nhờ vào sự dạy dỗ của NSƯT Hữu Châu, Minh dự có nhiều tiết mục làm nên tên tuổi tại ''Cười Xuyên Việt'' - Ảnh: Internet

Được biết đến là một học trò của NSƯT Hữu Châu, Minh Dự gây bất ngờ khi chia sẻ anh rất hiếm có cơ hội được đứng chung một dự án với thầy. Đáng nói, dù đã từng làm việc với rất nhiều đạo diễn của sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, song, người đạo diễn đầu tiên la mắng Minh Dự nhiều nhất lại chính là NSƯT Hữu Châu. 

Tròn 12 năm ngày mất của cố nghệ sĩ Hữu Lộc: Anh trai Hữu Châu chia sẻ gây xót xa, Hồng Vân và Hiếu Hiền nói 'lời ruột gan'

Tròn 12 năm ngày mất của cố nghệ sĩ Hữu Lộc: Anh trai Hữu Châu chia sẻ gây xót xa, Hồng Vân và Hiếu Hiền nói 'lời ruột gan'

Đã tròn 12 năm kể từ khi cố nghệ sĩ Hữu Lộc qua đời vì tai nạn thương tâm, NSƯT Hữu Châu và nhiều nghệ sĩ vẫn nhớ về anh với tình cảm dạt dào.

Xem thêm
Từ khóa:   Sao Việt Hữu Châu Minh Dự

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'