Minh Dự tiết lộ tính cách của người thầy Hữu Châu: 'Ai nói làm việc với NSƯT Hữu Châu rất dễ là sai lầm'

Minh Dự là một trong những người học trò của NSƯT Hữu Châu có vị trí thành công nhất định trong giới nghệ thuật. Mới đây, anh có dịp chia sẻ thêm về người thầy của mình trong lần diễn chung một sân khấu.

Không chỉ được biết đến ở lĩnh vực truyền hình, Minh Dự cho biết anh còn có đam mê với kịch nói. Gần đây, nam diễn viên có cơ hội góp mặt trong vở Ngày hội cái bang (tác giả: Đăng Nhân) do NSƯT Hữu Châu dàn dựng. Đây là vở diễn lấy cảm hứng từ dân gian, xoay quanh câu chuyện của ba nhân vật Thị Hến - Thị Mầu - Thị Nở. Trong vở diễn này, Minh Dự đảm nhận vai diễn Thần Thành Hoàng Bạc - một trong ba vị thần đã làm phép để quy tụ các nhân vật xuất hiện tại Ngày hội cái bang. Đây là một vai diễn tương đối khó khi góp mặt xuyên suốt chiều dài vở diễn và tương tác hầu hết diễn viên trên sân khấu. Tuy nhiên, Minh Dự rất hào hứng vì lần đầu tiên được hóa thân vào nhân vật thần tiên.

Diễn viên Minh Dự (học trờ của NSƯT Hữu Châu) đảm nhận vai Thần Thành Hoàng Bạc trong vở kịch ''Cái Bang'' của tác giả Đăng Nhân - Ảnh: Internet Được biết đến là một học trò của NSƯT Hữu Châu, Minh Dự gây bất ngờ khi chia sẻ anh rất hiếm có cơ hội được đứng chung một dự án với thầy. Đáng nói, dù đã từng làm việc với rất nhiều đạo diễn của sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, song, người đạo diễn đầu tiên la mắng Minh Dự nhiều nhất lại chính là NSƯT Hữu Châu. “Thật ra nếu đọc kịch bản sẽ thấy đây không phải là một nhân vật đơn giản: Một ông thần ngồi trên bệ thờ và làm phép. Nhưng vai nhìn càng dễ thì sẽ càng khó thể hiện. Buộc mình phải động não rất nhiều, phải bằng mọi cách ra khỏi bệ thờ, xuống tương tác với các nhân vật khác sao cho hợp lý. Suy nghĩ miếng hài bằng hành động, lời thoại, nét mặt để vừa tạo ra được tiếng cười, vừa phải giữ được cái uy nghiêm của một vị thần nhưng cũng phải tương tác với những ‘người dân’ trong đình. Một vai dễ nhưng nếu mình cũng dễ dãi thì khán giả sẽ không có gì để xem” - nam diễn viên chia sẻ với trang Lao động trẻ.

Minh Dự cùng thầy Hữu Châu tập kịch - Ảnh: Internet NSƯT Hữu Châu thị phạm cách diễn xuất cho những học trò - Ảnh: Internet “Đi tập diễn với thầy giống như… đi học lại từ đầu vậy. Trong quá trình tập, mình diễn sai là thầy sẽ la rất dữ: ‘Ngày xưa học rồi mà sao giờ diễn kỳ vậy? Tiếng nói sân khấu đâu? Diễn tích cực lên’. Nếu nghĩ được tập với thầy thì sẽ dễ là một sai lầm, vì thầy sẽ luôn la học trò của mình đầu tiên” - Minh Dự chia sẻ thêm với báo Thanh Niên về những kỷ niệm khi được làm việc cùng NSƯT Hữu Châu. Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu được mệnh danh là thầy của những người thầy - Ảnh: Internet Không chỉ thường xuyên xuất hiện ở sân khấu kịch hay phim ảnh Việt thời gian gần đây, Minh Dự còn để lại ấn tượng trong các chương trình nghệ thuật hải ngoại. Về những lo lắng của khán giả khi Minh Dự tham gia các hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại sẽ giảm tần suất biểu diễn trong nước, nam diễn viên khẳng định trên tạp chí Thế giới điện ảnh: “Dự chỉ nhận lời tham gia show ở nước ngoài khi không có dự án ở nước nhà. Nên cũng sẽ không có việc mình vì 'chạy show' hải ngoại mà bỏ bê các hoạt động ở Việt Nam".

Nhờ vào sự dạy dỗ của NSƯT Hữu Châu, Minh dự có nhiều tiết mục làm nên tên tuổi tại ''Cười Xuyên Việt'' - Ảnh: Internet Được biết đến là một học trò của NSƯT Hữu Châu, Minh Dự gây bất ngờ khi chia sẻ anh rất hiếm có cơ hội được đứng chung một dự án với thầy. Đáng nói, dù đã từng làm việc với rất nhiều đạo diễn của sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, song, người đạo diễn đầu tiên la mắng Minh Dự nhiều nhất lại chính là NSƯT Hữu Châu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-du-tiet-lo-tinh-cach-cua-nguoi-thay-huu-chau-ai-noi-lam-viec-voi-nsut-huu-chau-rat-de-la-sai-lam-575213.html