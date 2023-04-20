NSND Tự Long là gương mặt quen thuộc với khán giả với vai diễn Táo Quân trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Là người sống kín tiếng, nghệ sĩ Tự Long hiếm khi chia sẻ về đời tư của mình.

Mẹ tôi hát quan họ hay lắm. Tôi chỉ hát bằng một phần nghìn của mẹ thôi. Mẹ yêu nghề và thích hát nhưng suốt những năm công tác tại Đoàn Quan họ Bắc Ninh, mẹ chẳng được công nhận cái gì cả, nghĩ mà buồn cho mẹ tôi. Tôi đã nỗ lực phấn đấu có được như ngày hôm nay cũng là muốn dành tặng cho mẹ. Mẹ sẽ vui và tự hào về con trai của mẹ. Hôm nay sinh nhật mẹ, viết mấy dòng mong mẹ thật vui, khỏe, yêu đời và hạnh phúc".

Xuất thân trong gia đình có truyền thống quan họ, mẹ ruột NSND Tự Long ít được biết đến hơn bố của anh - NSƯT Tự Lẫm. Cách đây 3 năm, NSND Tự Long viết mừng sinh nhật mẹ bằng dòng viết xúc động. Anh tâm sự: "Mẹ tôi tuổi đã ngoài bẩy mươi, là mẹ của NSND và là vợ của NSƯT. Mẹ sinh ra trong gia đình nhiều thế hệ làm nghệ thuật. Ông ngoại tôi là tay trống cự phách của Nhà hát Chèo Việt Nam. Các bác đều học trường Đại học Sân khấu điện ảnh.

Mẹ ruột kín tiếng của NSND Tự Long - Ảnh: Internet

Dù đã ngoài 70 nhưng mẹ của NS Tự Long vẫn trông rất trẻ đẹp và khỏe khoắn. Hình ảnh về mẹ của anh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì đây là lần hiếm hoi Tự Long chia sẻ hình ảnh với mẹ ruột. Nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp như: đạo diễn Trần Lực, diễn viên Vân Dung, Trà My, Hiền Anh… cũng đã gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ của nam nghệ sĩ.

Được biết, bố của NSND Tự Long - NSƯT Vũ Tự Lẫm và mẹ đều là lớp diễn viên đầu tiên của Đoàn Dân ca Quan họ Hà Bắc (nay là Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh). Tuy nhiên, sau khi kết hôn, mẹ nam nghệ sĩ chủ yếu dành thời gian vun vén gia đình, chăm sóc cho chồng, cho con.

Mẹ và bố của NSND Tự Long đều là lớp diễn viên đầu tiên của Đoàn Dân ca Quan họ Hà Bắc - Ảnh: Internet

Trong một chương trình lên sóng vào năm 2021, NSND Tự Long có những chia sẻ xúc động về mẹ ruột của mình.

"Mẹ tôi cũng đang bị bệnh. Mẹ tôi cắt một quả thận và bị ung thư 3 năm nay rồi. Mẹ từng rụng hết tóc nhưng bây giờ lại mọc bình thường.

Và điều quan trọng nhất là làm cho bố vui, mẹ tôi chính vì vui chính vì tinh thần sảng khoái mà đến bác sĩ điều trị cho mẹ đều bảo rằng là không thể tin được mẹ tôi lại có thể hồi phục một cách bình thường như vậy" - NSND Tự Long nói.

Được biết, NSND Tự Long có một tuổi thơ nhiều thiệt thòi vì là con nghệ sĩ. 9 tháng tuổi được gửi về sống cùng bà cho tới năm 15 tuổi. NSND Tự Long sinh ra trong gia đình có truyền thống quan họ nhưng lại không theo quan họ vì cạnh đoàn quan họ của bố anh là đoàn chèo.

NSND Tự Long và bố - Ảnh: Internet

Sau này, bố mẹ anh đều không hề ủng hộ tôi theo nghệ thuật. Thậm chí, anh còn bị bố mẹ cấm đi học nghệ thuật vì cho rằng ‘Nghề này vắt chanh bỏ vỏ’. Khuyên răn không được, có lần anh bị bố mẹ đánh vì vẫn mê mải ca hát…

NSND Tự Long tâm sự: "Một lần, tôi mắc lỗi, bố cầm thanh tre to để đánh. Tôi chạy quanh khu tập thể, chạy ba vòng mà bố vẫn không đuổi kịp. Mọi người bảo: 'Sao bố con nhà này cứ đuổi nhau xung quanh khu này là thế nào? Thằng kia, bố mày có đuổi được đâu mà chạy'. Lúc đó tôi sợ bị đánh đau nên chạy, chứ không nghĩ bố càng chạy càng mệt. Chạy đến vòng thứ ba, tôi dừng lại. Và đó là trận đòn roi nhớ đời của tôi".