NSND Tự Long lần đầu tiết lộ 'mối quan hệ' thực sự với NSUT Xuân Bắc 'Hơn 20 năm, bọn tôi phải nhịn nhau để cùng diễn'

Hậu trường 15/08/2022 10:57

Trong một chương trình truyền hình, NSND Tự Long đã lần đầu chia sẻ về mối quan hệ thực sự của mình cùng NSUT Xuân Bắc sau hơn 20 năm.

Mới đây, tại chương trình Ký ức vui vẻ đã có sự xuất hiện của nhóm nhạc nam đình đám AC&M. Tuy nhiên nhóm chỉ có sự xuất hiện của hai cựu thành viên là Hoàng Bách và Nam Khánh. Hai nam ca sĩ đã mang bản hit Chuyện chàng cô đơn trở lại sân khấu và làm thổn thức nhiều trái tim khán giả. Dù không thể xuất hiện một cách đầy đủ vì thiếu 2 thành viên nhưng AC&M vẫn mang lại trọn vẹn cảm xúc và những nỗi nhớ nhung tới khán giả.

NSND Tự Long lần đầu tiết lộ 'mối quan hệ' thực sự với NSUT Xuân Bắc 'Hơn 20 năm, bọn tôi phải nhịn nhau để cùng diễn' - Ảnh 1
Nhóm nhạc AC&M tại chương trình Ký Ức Vui Vẻ - Ảnh: Internet

 

Qua đó, NSND Tự Long đã chia sẻ về việc là việc nhóm cũng như kết hợp ăn ý của các nghệ sĩ và cũng nhắc tới người bạn thân Xuân Bắc của mình “Nghệ sĩ kết hợp với nhau khó lắm! Nghệ sĩ Xuân Bắc ở đâu mà nghe được câu này thì nhớ nhé. Tôi với Xuân Bắc là trên 20 năm ở với nhau, tất cả mọi thứ bọn tôi rất hiểu nhau. Hơn 20 năm, suốt từ 1994 đến giờ bọn tôi vẫn phải nhịn nhau để cùng diễn, để cùng làm nghề. Tôi không diễn nhiều với các nghệ sĩ khác, chỉ hai người diễn và chịu đựng nhau”.

NSND Tự Long lần đầu tiết lộ 'mối quan hệ' thực sự với NSUT Xuân Bắc 'Hơn 20 năm, bọn tôi phải nhịn nhau để cùng diễn' - Ảnh 2
NSND Tự Long và NSUT Xuân Bắc là đôi bạn ăn ý lâu năm - Ảnh: Internet

 

Được biết, NSND Tự Long và NSUT Xuân Bắc là hai gương mặt quen thuộc của chương trình ‘Gặp nhau cuối năm’. NSƯT Xuân Bắc không chỉ thành công trên sân khấu kịch, Xuân Bắc còn ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với hàng loạt vai diễn ấn qua các bộ phim truyền hình. Một trong những vai diễn để đời của Xuân Bắc phải kể đến Núi trong Sóng Ở Đáy Sông.

NSND Tự Long lần đầu tiết lộ 'mối quan hệ' thực sự với NSUT Xuân Bắc 'Hơn 20 năm, bọn tôi phải nhịn nhau để cùng diễn' - Ảnh 3
NSUT Xuân Bắc trong vai diễn Táo Quân đình đám - Ảnh: Internet

 

Còn về Tự Long, anh đã gắn bó với Táo Quân từ những ngày đầu, anh đảm nhận rất nhiều dạng vai như Táo Văn Hoá - Xã Hội, Táo Giao Thông, Táo Thể Thao… Ở bất kỳ vai nào, anh cũng có thể khéo léo ứng biến, hoàn thiện vai diễn một cách xuất sắc nhất.

NSND Tự Long: Tôi với Xuân Bắc trên 20 năm nay vẫn nhịn nhau để cùng diễn cùng làm nghề

NSND Tự Long: Tôi với Xuân Bắc trên 20 năm nay vẫn nhịn nhau để cùng diễn cùng làm nghề

"Hơn 20 năm qua, suốt từ 1994 đến giờ, chúng tôi vẫn phải nhịn nhau để cùng diễn, cùng làm nghề" – NSND Tự Long nói.

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Tự Long Xuân Bắc vbiz

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 56 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 21 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 2 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An