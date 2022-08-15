NSND Tự Long lần đầu tiết lộ 'mối quan hệ' thực sự với NSUT Xuân Bắc 'Hơn 20 năm, bọn tôi phải nhịn nhau để cùng diễn'

Mới đây, tại chương trình Ký ức vui vẻ đã có sự xuất hiện của nhóm nhạc nam đình đám AC&M. Tuy nhiên nhóm chỉ có sự xuất hiện của hai cựu thành viên là Hoàng Bách và Nam Khánh. Hai nam ca sĩ đã mang bản hit Chuyện chàng cô đơn trở lại sân khấu và làm thổn thức nhiều trái tim khán giả. Dù không thể xuất hiện một cách đầy đủ vì thiếu 2 thành viên nhưng AC&M vẫn mang lại trọn vẹn cảm xúc và những nỗi nhớ nhung tới khán giả.

Qua đó, NSND Tự Long đã chia sẻ về việc là việc nhóm cũng như kết hợp ăn ý của các nghệ sĩ và cũng nhắc tới người bạn thân Xuân Bắc của mình “Nghệ sĩ kết hợp với nhau khó lắm! Nghệ sĩ Xuân Bắc ở đâu mà nghe được câu này thì nhớ nhé. Tôi với Xuân Bắc là trên 20 năm ở với nhau, tất cả mọi thứ bọn tôi rất hiểu nhau. Hơn 20 năm, suốt từ 1994 đến giờ bọn tôi vẫn phải nhịn nhau để cùng diễn, để cùng làm nghề. Tôi không diễn nhiều với các nghệ sĩ khác, chỉ hai người diễn và chịu đựng nhau”.

Được biết, NSND Tự Long và NSUT Xuân Bắc là hai gương mặt quen thuộc của chương trình ‘Gặp nhau cuối năm’. NSƯT Xuân Bắc không chỉ thành công trên sân khấu kịch, Xuân Bắc còn ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với hàng loạt vai diễn ấn qua các bộ phim truyền hình. Một trong những vai diễn để đời của Xuân Bắc phải kể đến Núi trong Sóng Ở Đáy Sông.

NSUT Xuân Bắc trong vai diễn Táo Quân đình đám - Ảnh: Internet

Còn về Tự Long, anh đã gắn bó với Táo Quân từ những ngày đầu, anh đảm nhận rất nhiều dạng vai như Táo Văn Hoá - Xã Hội, Táo Giao Thông, Táo Thể Thao… Ở bất kỳ vai nào, anh cũng có thể khéo léo ứng biến, hoàn thiện vai diễn một cách xuất sắc nhất.