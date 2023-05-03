Xuân Lan hé lộ góc khuất về thông tin NSƯT Thành Lộc rời sân khấu kịch Idecaf '26 năm cống hiến không có một đồng lương, không có bảo hiểm xã hội'

Siêu mẫu Xuân Lan tiết lộ trong suốt 26 năm cống hiến cho sân khấu kịch, nghệ sĩ Thành Lộc không hề có bảo hiểm xã hội, lương chỉ nhận qua từng suất diễn.
- Nghệ sĩ Bạch Long: Thường bị so sánh với em ruột Thành Lộc, tuổi xế chiều vẫn ở nhà thuê, cô đơn lẻ bóng nhưng vẫn lạc quan chấp nhận số phận
- Xôn xao thông tin NSƯT Thành Lộc rời Idecaf sau 26 năm gắn bó
Mới đây, NSƯT Thành Lộc xác nhận với truyền thông về thông tin rời sân khấu kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó khiến khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không tiết lộ cụ thể lý do. Trước đó, NSƯT Thành Lộc từng tiết lộ với công chúng về việc không còn đảm nhận vị trí Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật của sân khấu kịch suốt 1 năm qua.
Theo đó, NSƯT Thành Lộc chia sẻ: "Tôi đã chính thức từ nhiệm vai trò Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật cho công ty Thái Dương (Idecaf) từ 1 năm nay rồi. Ngay sau đám tang em V.M (đạo diễn Vũ Minh - PV), tôi hoàn thành vở kịch Alo! Lộ hàng để bảo đảm cho khán giả xem và cũng để tặng hương hồn em V.M. Sau khi Alo! Lộ hàng công diễn thì tôi ra khỏi Ban Giám đốc Công ty Thái Dương luôn, chỉ cộng tác với tư cách và vị trí là một diễn viên hay đạo diễn mà thôi".
Bên cạnh thông tin NSƯT Thành Lộc rời sân khấu kịch Idecaf, trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan cũng tiết lộ trong suốt 26 năm cống hiến cho sân khấu kịch, nghệ sĩ Thành Lộc không hề có bảo hiểm xã hội, lương chỉ nhận qua từng suất diễn.
Được biết, NSƯT Thành Lộc hoạt động tại Sân khấu kịch Idecaf từ năm 1997. Đến tháng 4/2000, anh và ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cùng nhau thành lập Công ty TNHH Sân khấu và Nghệ thuật Thái Dương (Idecaf).
Thời điểm đó, Idecaf là công ty duy nhất tại Việt Nam chuyên dàn dựng những vở kịch dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi. Tại sân khấu kịch Idecaf, Thành Lộc đã dàn dựng và làm nên thành công vang dội của Ngày xửa ngày xưa - một chương trình hài kịch dành cho thiếu nhi.