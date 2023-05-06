Ngắm lại nhan sắc thời thanh xuân của dàn nghệ sĩ gạo cội: Thành Lộc, Hữu Châu, Bảo Chung

Sao Việt 06/05/2023 17:09

Những bức ảnh thời niên thiếu của những nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu, Bảo Chung, khiến khán giả thích thú vì vẻ ngoài trẻ trung, phong độ của họ.

Đầu tiên là NSƯT Thành Lộc. Được biết Thành Lộc tốt nghiệp khoa diễn viên Trường cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, một năm sau đó đầu quân cho đoàn kịch Tuổi Trẻ TP.HCM. Đến nay, ông là nghệ sĩ có nhiều đóng góp lớn cho nghệ thuật sân khấu nước nhà, được mệnh danh "phù thủy sân khấu". Thành Lộc tạo bất ngờ cho khán giả về nhan sắc thời trẻ, những bình luận được đồng tình nhất là: "đỉnh cao visual", "soái ca"...

Ngắm lại nhan sắc thời thanh xuân của dàn nghệ sĩ gạo cội: Thành Lộc, Hữu Châu, Bảo Chung - Ảnh 1
Nhan sắc có phần thư sinh nho nhã của nghệ sĩ Thành Lộc 

Nghệ sĩ Thành Lộc gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ vì là một nghệ sĩ tài đức vẹn toàn, ông luôn giữ cho mình một hình ảnh trong sạch xuyên suốt tuổi đời làm nghề. Ngoài kịch, Thành Lộc có thể tham gia diễn xuất trong cải lương, phim điện ảnh. Những năm gần đây, Thành Lộc ít xuất hiện trên phim ảnh hay các chương trình truyền hình, nghệ sĩ dành toàn bộ năng lượng cho kịch. Tuy nhiên gần đây người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi nghệ sĩ Thành Lộc tuyên bố rời Idecaf sau 26 năm cống hiến. 

Ngắm lại nhan sắc thời thanh xuân của dàn nghệ sĩ gạo cội: Thành Lộc, Hữu Châu, Bảo Chung - Ảnh 2
NSƯT Thành Lộc hiện tại đã ngoài 50 nhưng vẫn tươi trẻ rạng rỡ

Nghệ sĩ rất trân trọng hiện tại, mãn nguyện với cuộc sống độc thân. Thành Lộc cho biết thích uống trà chiều mỗi ngày ở địa điểm quen thuộc, nhìn ngắm phố phường, sống cuộc đời bình dị.

Ngắm lại nhan sắc thời thanh xuân của dàn nghệ sĩ gạo cội: Thành Lộc, Hữu Châu, Bảo Chung - Ảnh 3
Vai diễn Cám trong vở kịch Tấm Cám để đời của ông

Tiếp theo là một người bạn, người anh đồng nghiệp với NSƯT Thành Lộc đó là NSƯT Hữu Châu. Ít ai biết ở tuổi 20, Hữu Châu tốt nghiệp Trường Nghệ thuật sân khấu 2, nhưng việc kiếm vai diễn rất khó khăn, vì vậy ông phải làm các công việc như: bơm xe, đi cắt cây đường phố, mở một sạp báo nhỏ để nuôi mẹ và các em trước khi trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. 

Ngắm lại nhan sắc thời thanh xuân của dàn nghệ sĩ gạo cội: Thành Lộc, Hữu Châu, Bảo Chung - Ảnh 4
Hình ảnh NSƯT khi trẻ trông rất lãng tử 

Khi nhìn thấy hình ảnh thiếu thời của nam nghệ sĩ, người hâm mộ đã vào bình luận vui rằng: "ngoại lãng tử ghê dị mà đi giành vai công chúa với cô Mỹ Duyên", "visual này xứng đáng làm thái thượng quàng", "hồi trẻ bác Châu nhìn hơi chất nha"...

Ngắm lại nhan sắc thời thanh xuân của dàn nghệ sĩ gạo cội: Thành Lộc, Hữu Châu, Bảo Chung - Ảnh 5
Nghệ sĩ Hữu Châu hiện tại đang rất phong độ và phúc hậu 

Hữu Châu hiện tại đang làm việc tại sân khấu kịch Idecaf và làm một người thầy đào tạo diễn viên tại trường Đại học sân khấu và điện ảnh Tp.HCM. Ông vẫn độc thân ở tuổi ngoài 50, nghệ sĩ cho biết giờ đây ông có cuộc sống tạm gọi tròn đầy bởi mọi thứ đều như ý nguyện. Về nghệ thuật, ông đã có cho mình những vai để đời, được đồng nghiệp tôn trọng, khán giả quý mến. Với đời sống, ông dù không quá giàu có dư giả nhưng không thiếu thốn. Số tiền kiếm được từ việc đi diễn, nam nghệ sĩ dành dụm để lo cho sức khỏe bản thân sau này.

Ngắm lại nhan sắc thời thanh xuân của dàn nghệ sĩ gạo cội: Thành Lộc, Hữu Châu, Bảo Chung - Ảnh 6
Vai diễn Nguyễn Trãi của Hữu Châu trong vở Bí mật vườn Lệ chi

Nghệ sĩ Bảo Chung đã là một cái tên, một hiện tượng cho phim hài Việt. Ít ai biết được rằng chỉ mới vừa tròn 20 tuổi, Bảo Chung đã đi diễn khắp các tỉnh thành từ miền Trung và Đông Nam Bộ. Điều đó đã giúp người nghệ sĩ có vốn sống phong phú. Khi người hâm mộ nhìn thấy hình ảnh thời trẻ của Bảo Chung, nhiều người cho rằng nghệ sĩ "quá giống con lai", "sao giống một ngôi sao bóng đá quá", "có phải chú Bảo Chung đây không"...

Ngắm lại nhan sắc thời thanh xuân của dàn nghệ sĩ gạo cội: Thành Lộc, Hữu Châu, Bảo Chung - Ảnh 7
Nghệ sĩ hài Bảo Chung thời trẻ trông như một chàng trai Việt lai

Sau mấy chục năm làm nghề, điều khiến Bảo Chung tự hào nhất là ở thời điểm hiện tại vẫn được khán giả yêu thương, ủng hộ. Bận rộn với nghệ thuật, Bảo Chung vẫn cố gắng dung hòa giữa công việc và gia đình. Nam nghệ sĩ thấy mình may mắn khi người thân thấu hiểu, thông cảm cho tính chất công việc nên không trách móc gì. Hiện tại nghệ sĩ đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, cuộc sống rất ổn định và nhiều niềm vui, ông thường xuyên lui tới Mỹ và Việt Nam

Ngắm lại nhan sắc thời thanh xuân của dàn nghệ sĩ gạo cội: Thành Lộc, Hữu Châu, Bảo Chung - Ảnh 8
Bảo Chung hiện tại đã hơn 60 nhưng vẫn vui vẻ và hóm hỉnh như ngày nào
NSƯT Thành Lộc chính thức xác nhận rời sân khấu kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó

NSƯT Thành Lộc chính thức xác nhận rời sân khấu kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó

NSƯT Thành Lộc xác nhận thông tin rời sân khấu kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không tiết lộ cụ thể lý do.

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Từ khóa:   Thành Lộc Hữu Châu Bảo Chung

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