Dù là trước, trong hay sau nhiệm kì, Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn luôn là cái tên được đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn thần thái. Khí chất của cô nàng càng được thể hiện rõ ràng hơn khi diện đồ truyền thống các nước. Dù là áo dài Việt Nam, hanbok Hàn Quốc hay quốc phục Thái Lan, Indonesia... Thùy Tiên vẫn ''cân trọn''. Nhiều ý kiến cho rằng nàng Hậu diện trang phục nước nào là hóa con gái nước đó luôn vì quá xinh đẹp.

Hàn Quốc - Hanbok