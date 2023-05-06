Dù là trước, trong hay sau nhiệm kì, Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn luôn là cái tên được đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn thần thái. Khí chất của cô nàng càng được thể hiện rõ ràng hơn khi diện đồ truyền thống các nước. Dù là áo dài Việt Nam, hanbok Hàn Quốc hay quốc phục Thái Lan, Indonesia... Thùy Tiên vẫn ''cân trọn''. Nhiều ý kiến cho rằng nàng Hậu diện trang phục nước nào là hóa con gái nước đó luôn vì quá xinh đẹp.
Hàn Quốc - Hanbok
Thùy Tiên gây sốt cõi mạng với bộ ảnh diện hanbok Hàn Quốc rất xinh xắn và ngọt ngào. Dẫu phải chịu cái lạnh đến mức đỏ tay, nàng Hậu vẫn khoe nhan sắc tươi tắn và rạng rỡ khi diện trang phục truyền thống xứ kim chi. Cô makeup tông hồng nhẹ nhàng, rất hợp với màu sắc tươi tắn của bộ trang phục
Việt Nam -Áo dài
Xuất hiện trong quốc phục đầy ngọt ngào, Thùy Tiên gây thương nhớ với hình ảnh dịu dàng, nền nã. Có thể thấy, dù phải luôn bận rộn với lịch trình công tác tại các quốc gia khác, người đẹp 9X vẫn không quên mang hình ảnh người con gái Việt qua tà áo dài thướt tha đến bạn bè quốc tế.