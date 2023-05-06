Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó!

Sao Việt 06/05/2023 14:29

Thùy Tiên không hổ danh là Miss Grand International đầu tiên của Việt Nam.

Dù là trước, trong hay sau nhiệm kì, Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn luôn là cái tên được đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn thần thái. Khí chất của cô nàng càng được thể hiện rõ ràng hơn khi diện đồ truyền thống các nước. Dù là áo dài Việt Nam, hanbok Hàn Quốc hay quốc phục Thái Lan, Indonesia... Thùy Tiên vẫn ''cân trọn''. Nhiều ý kiến cho rằng nàng Hậu diện trang phục nước nào là hóa con gái nước đó luôn vì quá xinh đẹp.

Hàn Quốc - Hanbok

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 1

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 2

Thùy Tiên gây sốt cõi mạng với bộ ảnh diện hanbok Hàn Quốc rất xinh xắn và ngọt ngào. Dẫu phải chịu cái lạnh đến mức đỏ tay, nàng Hậu vẫn khoe nhan sắc tươi tắn và rạng rỡ khi diện trang phục truyền thống xứ kim chi. Cô makeup tông hồng nhẹ nhàng, rất hợp với màu sắc tươi tắn của bộ trang phục 

Việt Nam -Áo dài

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 3

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 4

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 5

 Xuất hiện trong quốc phục đầy ngọt ngào, Thùy Tiên gây thương nhớ với hình ảnh dịu dàng, nền nã. Có thể thấy, dù phải luôn bận rộn với lịch trình công tác tại các quốc gia khác, người đẹp 9X vẫn không quên mang hình ảnh người con gái Việt qua tà áo dài thướt tha đến bạn bè quốc tế.

 

Thái Lan - Sabai

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 6

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 7Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 8

Trong suốt khoảng thời gian đương nhiệm, Hoa Hậu Thùy Tiên cũng không ít lần diện quốc phục của Thái Lan làm dân tình ngẩn ngơ ngắm nhìn. Tại đây, người đẹp 9X không ngại thử sức với những bộ trang phục với kiểu dáng từ truyền thống đến cách tân độc đáo.

 

Ấn Độ - Sari

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 9

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 10

Thùy Tiên đã đăng tải loạt ảnh nàng Hậu khoe sắc trong trang phục truyền thống của Ấn Độ. Khoác lên mình bộ Sari màu hồng nhạt đầy duyên dáng, người đẹp Sài Thành khiến người hâm mộ không nén nổi trầm trồ khi phơi bày nét đẹp hút hồn với thần thái kiêu sa.

 

Indonesia - Kebaya

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 11

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 12

Diện trang phục truyền thống của Indonesia, Thuỳ Tiên trở nên quyến rũ, lạnh lùng và rất cá tính bên makeup đậm. Nàng Hậu đội mũ dát vàng được thiết kế tỉ mỉ và tinh xảo, diện trang phục hở vai khoe vẻ gợi cảm của người phụ nữ, toát lên nét đẹp kiêu sa, sang trọng

 

Colombia - San Juanero 

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 13

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 14Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 15

Trong chuyến công tác Mỹ Latinh lúc còn nhiệm kì Hoa hậu Hòa bình, Thuỳ Tiên đã có dịp diện trang phục truyền thống của Colombia. Cô diện váy xòe layer bồng bềnh, đính kết nhiều bông hoa lớn, xuất hiện xinh đẹp tựa nàng vũ công đang nhảy zumba

 

Nhật Bản - Kimono

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 16

Cân hết mọi loại trang phục truyền thống của các nước, Thùy Tiên đi đến đâu ghi điểm tuyệt đối đến đó! - Ảnh 17

Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Thùy Tiên đã mạnh tay xả kho loạt ảnh chiêu đãi khoảnh khắc khoe cận nhan sắc rạng rỡ, trong veo tại Nhật Bản.

 

 

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Từ khóa:   Thùy Tiên Hoa Hậu Quốc Tế Thùy Tiên

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