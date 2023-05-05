Thanh Thủy đụng hàng áo tắm với đàn chị Thùy Tiên: Liệu dân tình có ném đá?

Sao Việt 05/05/2023 14:17

Đây là lần thứ hai Thanh Thủy 'chạm trán' cùng kiểu đồ bơi với hoa hậu quốc dân Thùy Tiên. Người ta gọi vui cô với cái danh 'Hoa hậu đụng hàng' của Vbiz.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, người đẹp Thanh Thủy thường xuyên khiến dân tình chú ý với phong cách ăn mặc đa dạng: Lúc nữ tính - đài các, lúc nóng bỏng - gợi cảm không hề thua kém bất kỳ chị em khác trong làng mỹ nhân Vbiz. 

Mới đây, chân dài Đà Nẵng tiếp tục tung loạt ảnh "thiêu rụi" mạng xã hội với mẫu áo bơi một mảnh giống hệt Hoa hậu Thùy Tiên từng diện. 

Hoa hậu Thanh Thủy cũng được khen mặc đẹp không thua đàn chị Thùy Tiên. Đáng nói, kiểu đồ bơi này tuy đơn giản nhưng lại rất kén dáng.Và cả 3 bức ảnh của Hoa hậu Thanh Thủy đăng đều chụp cùng một góc và đều là dáng ngồi nên không khoe được trọn vẹn thân hình đẹp của nàng hậu.

Thanh Thủy đụng hàng áo tắm với đàn chị Thùy Tiên: Liệu dân tình có ném đá? - Ảnh 1
Kể từ khi nàng hậu 'trùng tu' cơ thể lẫn gương mặt, cô nàng đã tiến gần hơn với hình tượng mỹ nhân trưởng thành, hiện đại thay vì nét đẹp ngây thơ như tuổi teen của quá khứ - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Miss Grand International 2021 từng 'làm mưa làm gió' với bộ cánh tương tự Thanh Thủy ở giữa biển. Nếu xét về thần thái, Hoa hậu Việt Nam toát ra vẻ đẹp quyến rũ, còn Thùy Tiên mang lại hình ảnh đậm chất mùa hè. 

Thanh Thủy đụng hàng áo tắm với đàn chị Thùy Tiên: Liệu dân tình có ném đá? - Ảnh 2
Thùy Tiên trong bộ Bikini khiến cộng đồng mạng xuýt xoa một thời - Ảnh: Internet

Nàng hậu quốc dân khoe nụ cười rạng rỡ khi được nghỉ ngơi, thư giãn với thiên nhiên. Để chấm điểm một cách công tâm, bộ ảnh của Thùy Tiên có phần hấp dẫn hơn hẳn so với Thanh Thủy, bởi cô nàng thể hiện đúng tính chất của swimsuit và đem lại nhiều năng lượng cho người xem.  Cách đây không lâu, Hoa hậu Thanh Thủy đã có màn "đụng hàng" trang phục với Hoa hậu Thùy Tiên trong thiết kế mang phong cách "nàng tiên cá" của NTK Lê Thanh Hoà.

Thanh Thủy đụng hàng áo tắm với đàn chị Thùy Tiên: Liệu dân tình có ném đá? - Ảnh 3
Hoa hậu Thùy Tiên mặc set đồ tạo dáng bên bờ biển, nàng hậu để mái tóc ướt đánh rối đúng chuẩn phong cách của một “nàng tiên cá” - Ảnh: Internet
Thanh Thủy đụng hàng áo tắm với đàn chị Thùy Tiên: Liệu dân tình có ném đá? - Ảnh 4
Trong khi đó, Hoa hậu Thanh Thủy không kém cạnh so với đàn chị. Nàng hậu tạo dáng bên hồ bơi khoe thân hình săn chắc cùng đôi chân thon dài - Ảnh: Internet

Nhan sắc và thần thái của 2 nàng hậu bất phân thắng bại, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng. Ở lần thứ hai "đụng hàng", hai nàng hậu tiếp tục diện một thiết kế đồ bơi của một thương hiệu nội địa. Thương hiệu này tuy không chuyên về đồ bơi nhưng có rất nhiều thiết kế váy xinh được lòng các người đẹp trong showbiz.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp tựa nàng thơ Hoa hậu Thùy Tiên, mang biểu tượng Việt Nam ra thế giới

Ngỡ ngàng vẻ đẹp tựa nàng thơ Hoa hậu Thùy Tiên, mang biểu tượng Việt Nam ra thế giới

Vừa qua, Hoa hậu Thùy Tiên gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi Nhật Bản. Người đẹp khiến fan “nở mũi tự hào” khi luôn mang hình ảnh, biểu tượng của Việt Nam ra thế giới.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Thanh Thuỷ hoa hậu thùy tiên đồ bơi bikini hoa hậu việt nam 2022 Hoa Hậu Việt Nam 2022 miss grand 2021

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 48 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm