Đây là lần thứ hai Thanh Thủy 'chạm trán' cùng kiểu đồ bơi với hoa hậu quốc dân Thùy Tiên. Người ta gọi vui cô với cái danh 'Hoa hậu đụng hàng' của Vbiz.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, người đẹp Thanh Thủy thường xuyên khiến dân tình chú ý với phong cách ăn mặc đa dạng: Lúc nữ tính - đài các, lúc nóng bỏng - gợi cảm không hề thua kém bất kỳ chị em khác trong làng mỹ nhân Vbiz. Mới đây, chân dài Đà Nẵng tiếp tục tung loạt ảnh "thiêu rụi" mạng xã hội với mẫu áo bơi một mảnh giống hệt Hoa hậu Thùy Tiên từng diện.

Hoa hậu Thanh Thủy cũng được khen mặc đẹp không thua đàn chị Thùy Tiên. Đáng nói, kiểu đồ bơi này tuy đơn giản nhưng lại rất kén dáng.Và cả 3 bức ảnh của Hoa hậu Thanh Thủy đăng đều chụp cùng một góc và đều là dáng ngồi nên không khoe được trọn vẹn thân hình đẹp của nàng hậu. Kể từ khi nàng hậu 'trùng tu' cơ thể lẫn gương mặt, cô nàng đã tiến gần hơn với hình tượng mỹ nhân trưởng thành, hiện đại thay vì nét đẹp ngây thơ như tuổi teen của quá khứ - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, Miss Grand International 2021 từng 'làm mưa làm gió' với bộ cánh tương tự Thanh Thủy ở giữa biển. Nếu xét về thần thái, Hoa hậu Việt Nam toát ra vẻ đẹp quyến rũ, còn Thùy Tiên mang lại hình ảnh đậm chất mùa hè.

Thùy Tiên trong bộ Bikini khiến cộng đồng mạng xuýt xoa một thời - Ảnh: Internet Nàng hậu quốc dân khoe nụ cười rạng rỡ khi được nghỉ ngơi, thư giãn với thiên nhiên. Để chấm điểm một cách công tâm, bộ ảnh của Thùy Tiên có phần hấp dẫn hơn hẳn so với Thanh Thủy, bởi cô nàng thể hiện đúng tính chất của swimsuit và đem lại nhiều năng lượng cho người xem. Cách đây không lâu, Hoa hậu Thanh Thủy đã có màn "đụng hàng" trang phục với Hoa hậu Thùy Tiên trong thiết kế mang phong cách "nàng tiên cá" của NTK Lê Thanh Hoà. Hoa hậu Thùy Tiên mặc set đồ tạo dáng bên bờ biển, nàng hậu để mái tóc ướt đánh rối đúng chuẩn phong cách của một “nàng tiên cá” - Ảnh: Internet Trong khi đó, Hoa hậu Thanh Thủy không kém cạnh so với đàn chị. Nàng hậu tạo dáng bên hồ bơi khoe thân hình săn chắc cùng đôi chân thon dài - Ảnh: Internet Nhan sắc và thần thái của 2 nàng hậu bất phân thắng bại, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng. Ở lần thứ hai "đụng hàng", hai nàng hậu tiếp tục diện một thiết kế đồ bơi của một thương hiệu nội địa. Thương hiệu này tuy không chuyên về đồ bơi nhưng có rất nhiều thiết kế váy xinh được lòng các người đẹp trong showbiz.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp tựa nàng thơ Hoa hậu Thùy Tiên, mang biểu tượng Việt Nam ra thế giới Vừa qua, Hoa hậu Thùy Tiên gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi Nhật Bản. Người đẹp khiến fan “nở mũi tự hào” khi luôn mang hình ảnh, biểu tượng của Việt Nam ra thế giới.

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