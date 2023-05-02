Hoa hậu H’Hen Nie đáp trả 'từ tốn' khi bị tố 'thân thiện giả tạo', hét giá cát-xê

Mới đây, hoa hậu H’Hen Niê đã có phản hồi khi bị một tài khoản trên MXH nhận xét là kém thân thiện.

Mới đây, một tài khoản trên MXH đưa ra nhận xét Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 (người đẹp sinh năm 1992) không thân thiện, gọi show thì hét giá và cho rằng nàng hậu trên truyền thông, báo chí khác so với thực tế. H'Hen Niê phủ nhận chuyện hét giá cát sê và cho biết đó là sự nhầm lẫn - Ảnh: Internet Trước những ý kiến này, H’Hen Niê đã lên tiếng phản hồi trước truyền thông: "Cảm ơn vì đã đóng góp cho em. Nếu đã có cơ hội gặp anh mà lúc đó em chưa được dễ thương thì xin phép được bỏ qua. Còn về giá thì không phải hét đâu, chắc anh nhầm rồi". Ngay sau lời trần tình của H’Hen Niê, nhiều người đã lên tiếng bênh vực nàng hậu.

Đây không phải là lần đầu tiên H'Hen Niê vấp phải những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Trước đó, một chủ tài khoản cho rằng người đẹp Ê Đê “chỉ được cái giả khổ, giả thân thiện". Về bình luận này, hoa hậu 31 tuổi bày tỏ: “Nói giả tạo thì cũng đúng nè, giả tạo để chịu đựng, đắng cay, sự miệt thị… có đủ cả vì biết mình là ai trong gia đình và cần phải cố gắng như thế nào. Còn giá trị bản thân và bản chất con người của mình như thế nào thì sống đúng như vậy thôi”. Trên trang cá nhân, hoa hậu từng lên tiếng về lùm xùm bị tố bùng show - Ảnh: Internet Trước những chỉ trích như vậy, H’Hen Niê vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước những nhận xét tiêu cực dành cho mình. "Tôi chân thành cảm ơn lời đóng góp của mọi người liên quan đến hình ảnh bên ngoài của mình. Tôi trân trọng và yêu mọi khoảnh khắc trong đời sống của mình, dù là hình ảnh như thế nào đi chăng nữa".

Dù 5 năm đã qua, khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh Hoa hậu H'Hen Niê sải bước đầy tự tin và kiêu hãnh trên sân khấu Miss Universe, làm lay động trái tim hàng triệu khán giả với câu chuyện truyền cảm hứng và nghị lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Và cô cũng là hoa hậu có lối sống giản dị, gần gũi được công chúng đặc biệt yêu mến. Nếu như ngoài đời, cô ăn mặc xuề xòa thì trong các sự kiện, người đẹp lại luôn tạo được dấu ấn đậm nét với những bức ảnh thời trang cá tính, đẹp mặt. Người đẹp cho biết cô tự hào về tất cả những gì liên quan đến mình, từ gia đình, nơi sinh sống đến các hoạt động. Đứng trước mọi việc, cô đều suy nghĩ đơn giản và luôn cố gắng thay đổi từng chút một. Hoa hậu giản dị bậc nhất Việt Nam - Ảnh: Internet Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho hay: “Tùy vào vấn đề mà tôi có cách giải quyết khác nhau. Thường tôi sẽ cảm ơn vì những góp ý, nhận xét. Khán giả đôi khi không hiểu hết về mình cũng là điều bình thường. Tôi trân trọng tất cả những góp ý để mình hoàn thiện hơn". Gần đây, hoa hậu H'Hen Niê cùng Kim Duyên là 2 đại diện của Việt Nam xuất hiện trên trang bìa tạp chí L'officiel Ấn Độ số tháng 4/2023. Trên tạp chí, có sự xuất hiện Hoa hậu Catriona Gray, Angelia Ong đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Philippines, còn H'Hen Niê, Kim Duyên mang vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Đây là những người phụ nữ với một ý chí không thể bị phá vỡ. Họ sống không sợ hãi, tinh tế và quyết liệt. Cuộc hội ngộ thú vị của các người đẹp Việt Nam và Philippines từng tham dự các cuộc nhan sắc lớn trên ấn phẩm tạp chí lớn ở Ấn Độ - Ảnh: VietNamNet

H'Hen Niê chính thức lên tiếng khi bị cộng đồng mạng chỉ trích 'Ở ngoài cũng không thân thiện lắm đâu!' Gần đây hoa hậu H'Hen Niê liên tục mắc phải những lùm xùm liên quan đến cá tính thật của cô nàng. Nhiều người con cho biết cô không thân thiện như những gì đã thể hiện, trước lời nhận xét này H'Hen Niê hiện có động thái đáp trả.

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