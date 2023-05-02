H'Hen Niê chính thức lên tiếng khi bị cộng đồng mạng chỉ trích 'Ở ngoài cũng không thân thiện lắm đâu!'

Sao Việt 02/05/2023 12:21

Gần đây hoa hậu H'Hen Niê liên tục mắc phải những lùm xùm liên quan đến cá tính thật của cô nàng. Nhiều người con cho biết cô không thân thiện như những gì đã thể hiện, trước lời nhận xét này H'Hen Niê hiện có động thái đáp trả.

H'Hen Niê (sinh ngày 15 tháng 5 năm 1992) là một hoa hậu, người mẫu, huấn luyện viên và giám khảo sắc đẹp tại Việt Nam, cô là người dân tộc Ê Đê và là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và Top 5 Hoa Hậu Hoàn Vũ thế giới.

H'Hen Niê chính thức lên tiếng khi bị cộng đồng mạng chỉ trích 'Ở ngoài cũng không thân thiện lắm đâu!' - Ảnh 1
H'Hen Niê là Hoa Hậu Hoàn Vũ 2017 và là Top 5 Hoa Hậu Hoàn Vũ thế giới - Ảnh: Internet

H’Hen Niê được biết đến là một trong những hoa hậu được nhiều người mến mộ, yêu quý vì luôn giữ được lối sống giản dị. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng tạo thiện cảm vì thái độ thân thiện, gần gũi với những người xung quanh. Thậm chí, cô còn được xem là 'hoa hậu quốc dân'.

Thế nhưng, mới đây, hoa hậu H’Hen Niê bị một người 'bóc phốt' trên mạng xã hội: 'H'Hen Niê ở ngoài, lúc ít người cũng không thân thiện lắm đâu, gọi show thì hét giá dữ lắm. H'Hen Niê trên truyền thông, báo chí và trong thực tế không giống nhau. Nói chung, ai diễn càng sâu, càng tỏ vẻ thân thiện, càng có nhiều người hâm mộ thì càng 'thắng'...'

H'Hen Niê chính thức lên tiếng khi bị cộng đồng mạng chỉ trích 'Ở ngoài cũng không thân thiện lắm đâu!' - Ảnh 2
Nàng hậu có đời tư kín tiếng và thường xuyên đăng tải cuộc sống bình dị bên gia đình - Ảnh : Internet

Trước lời chỉ trích trên, H'Hen Niê từ tốn: 'Cảm ơn vì đã đóng góp cho em. Nếu đã có cơ hội gặp anh mà lúc đó em chưa được dễ thương thì xin phép được bỏ qua. Còn về giá thì không phải hét đâu, chắc anh nhầm rồi'. Ngay sau lời trần tình của H’Hen Niê, nhiều người đã lên tiếng bênh vực cô.

H'Hen Niê chính thức lên tiếng khi bị cộng đồng mạng chỉ trích 'Ở ngoài cũng không thân thiện lắm đâu!' - Ảnh 3
Cô từng khiến người hâm mộ thích thú khi thường xuyên diện dép tổ ong giản dị - Ảnh: Internet

Ngoài tin đồn về tính cách thật sự của H'Hen Niê ngoài đời, trước kia cô còn mắc phải một nghi vấn rằng ''giả khổ'' để lấy lòng thương cảm của người hâm mộ. Nàng hậu sau khi hay tin cũng đã chính thức lên tiếng đính chính cho bản thân trước những nhận định không có căn cứ rõ ràng rằng: ''Nói giả tạo thì cũng đúng, giả tạo để chịu đựng đắng cay, sự miệt thị... Tôi biết mình là ai trong gia đình và cần phải cố gắng như thế nào. Còn giá trị bản thân, bản chất con người của mình như thế nào thì sống đúng như vậy thôi" cô chia sẽ trên trang cá nhân. 

H'Hen Niê chính thức lên tiếng khi bị cộng đồng mạng chỉ trích 'Ở ngoài cũng không thân thiện lắm đâu!' - Ảnh 4
H'Hen Niê với tạo hình cá tính - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, nhiều đồng nghiệp, bạn bè để lại bình luận động viên. Ca sĩ Văn Mai Hương khuyên cô "bỏ ngoài tai" những ý kiến tiêu cực của dân mạng. Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng H'Hen Niê đang phí thời gian, và khuyên đàn em cứ tận hưởng, cống hiến trong cuộc sống riêng. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nói: "Những người tử tế vẫn luôn bên em".

H'Hen Niê chính thức lên tiếng khi bị cộng đồng mạng chỉ trích 'Ở ngoài cũng không thân thiện lắm đâu!' - Ảnh 5
Nữ ca sĩ Văn Mai Hương và H'Hen Niê - Ảnh: Internet
Câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của H'Hen Niê và bạn trai trước khi đường ai nấy đi

Câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của H'Hen Niê và bạn trai trước khi đường ai nấy đi

Trước khi chia tay, H'Hen Niê và bạn trai trải qua khoảng 4 năm yêu kín đáo với sự ngọt ngào nhưng cũng trắc trở, họ từng đường ai nấy đi rồi lại tái hợp.

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Từ khóa:   sao Việt H'Hen Niê H'Hen Niê giả tạo

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