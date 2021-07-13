Diễn viên Gia Bảo: 'Ông nội và bác Hữu Châu chưa từng khen tôi một lời nào. Bác Hữu Châu không chịu đóng chung với tôi'

Trong một talk show mới đây, diễn viên Gia Bảo đã trải lòng về những nỗi niềm trong cuộc sống, đặc biệt là tình cảnh của anh sau khi ly hôn.

Gia Bảo là một diễn viên trẻ nổi tiếng thông qua các vai diễn từ sân khấu kịch và các tiểu phẩm hài khác. Ngoài ra, công chúng còn biết đến anh với tư cách cháu nội ruột của NSƯT Bảo Quốc. Gia tộc của anh đều là những người có tiếng trong giới nghệ thuật, ngoài ông nội, có thể kể đến Cụ nội anh bà bầu Thơ - người phụ nữ được mệnh danh là "bầu của các ông bà bầu"; bà là NSƯT Thanh Nga; bác ruột là NSƯT Hữu Châu... Đại gia đình của NSƯT Bảo Quốc tụ họp trong một sự kiện - Ảnh: Maison de Bil Tuy vậy, dù đã đi diễn gần 20 năm nhưng diễn viên Gia Bảo vẫn chưa có vai diễn để đời nào. Có thể nói, việc xuất thân từ một gia đình nổi tiếng chính là cái bóng quá lớn phủ lên sự nghiệp anh. Tuy nhiên, vì tình yêu nghề, nam diễn viên luôn cố gắng hết sức trong từng vai diễn.

Chia sẻ trong chương trình Cho ngày hoàn hảo, Gia Bảo nói: "Từ xưa tôi đã rất áp lực về chuyện những người trong gia tộc đều nổi tiếng lừng danh Sài Gòn. Tôi rất sợ vì các thế hệ trước quá lừng lẫy rồi, có nhiều người nói những thế hệ trước đã lấy hết của mình rồi, đến thời mình không còn gì nữa. Nhưng tôi yêu nghề nên cứ cố gắng hết sức, chắc chắn sẽ không qua được các thế hệ đi trước nhưng sẽ có những thành công nhất định của bản thân mình. Điều đó cũng đáng để tự hào rồi". Con đường nghệ thuật là do Gia Bảo tự chọn - Ảnh: Internet Kể về quyết định lựa chọn con đường nghệ thuật để theo đuổi, Gia Bảo cho hay chưa một lần gia đình bắt anh phải theo nghiệp diễn mà do bản thân anh tự do lựa chọn. Khi biết cháu mình có mong muốn tiếp bước nghệ thuật, NSƯT Bảo Quốc căn dặn anh phải nghiêm túc với sự chọn lựa của mình.

Trong 18 năm theo nghề, Gia Bảo đã đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp như Quán quân Cười xuyên Việt 2016, Á quân chương trình Cùng nhau tỏa sáng, Tài tử tranh tài, Sao nối ngôi... Tuy nhiên anh vẫn chưa được ông nội và bác ruột là NSƯT Hữu Châu khen 1 lần nào. Gia Bảo đạt giải Quán quân Cười Cuyên Việt bản nghệ sĩ năm 2016 - Ảnh: Internet "Ông nội tôi và bác Hữu Châu chưa bao giờ khen tôi một tiếng nào, cũng chưa bao giờ bắt người khác phải cho tôi vai diễn. Hồi xưa khi video hài rất nổi, trong kịch bản hài có một vai chính đóng chung với bác Hữu Châu, bác không chịu đóng chung với tôi, yêu cầu đổi người khác. Tôi rất buồn và tức vì diễn viên trẻ kiếm vai khó lắm mà bác lại không cho tôi đóng. Khi cô Hồng Vân cho tôi vai lớn, bác cũng không cho tôi làm. Sau này lớn, tôi mới hiểu lúc đó mình chưa học hành nên không biết gì hết, lại bị tính ngông cuồng nghĩ mình hơn người khác", nam diễn viên kể. Năm 2014, Gia Bảo và vợ là Thanh Hiền kết thúc cuộc hôn nhân sau hơn 4 năm bên nhau và 3 năm kết hôn. Sau khi chia tay vợ cũng là thời gian nam diễn viên sống buông thả và suy sụp rất nhiều. Cũng bởi vì thường xuyên uống rượu bia, thời điểm đó anh lên cân không kiểm soát, may mắn nam diễn viên đã cân bằng lại cuộc sống và đang trên quá trình giảm cân và tìm lại ánh hào quang. Gia Bảo và vợ thuở mặn nồng - Ảnh: Internet Gia Bảo cho hay, hiện tại anh đang ở cùng nhà với em gái ruột là Cindy Lư (vợ cũ của ca sĩ Hoài Lâm) và 2 cháu gái. Anh chia sẻ: "Tôi không được gần con còn hai bé không được gần cha, nên chúng tôi san sẻ với nhau để các bé không buồn".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-gia-bao-ong-noi-va-bac-huu-chau-chua-tung-khen-toi-mot-loi-nao-bac-huu-chau-khong-chiu-dong-chung-voi-toi-412364.html