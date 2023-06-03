Nàng Á hậu đình đám Vbiz từng giấu chuyện bầu bí và sinh con, nay bất ngờ công khai diện mạo ái nữ 2 tháng tuổi?

Đây là lần đầu cô để lộ mặt con gái đầu lòng sau khi vượt cạn hồi đầu tháng 4.
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Sau gần 2 năm kết hôn với ông xã là Tiến sĩ ở Anh, lớn hơn cô 10 tuổi, hiện tại nàng hoa hậu thúy An đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn. Trên mạng xã hội, nàng hậu ít khi chia sẻ về cuộc sống của mình. Thời gian qua, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi á hậu Thuý An công bố đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng. Bởi trước đó, dù được soi nhiều chi tiết bầu bí, nàng hậu vẫn chưa một lần xác nhận.
Mới đây, đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Á hậu Thúy An lại gây xôn xao khi bất ngờ khoe ảnh ái nữ đầu lòng trên trang cá nhân. Đây là lần đầu cô để lộ mặt con gái đầu lòng sau khi vượt cạn hồi đầu tháng 4. Bên dưới bài đăng, nhiều người đẹp của Vbiz và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng Thúy An và chồng.
Trước đó, Á hậu Thúy An cho biết mình sinh mổ, em bé nặng 3,7 kg. Sau khi công bố sinh con, người đẹp mới xả kho bộ ảnh bầu bí của mình nhưng vẫn giấu kín diện mạo con gái vì cho rằng nhóc tỳ còn quá nhỏ.
Thúy An và chồng Ngọc Duy tổ chức lễ đám cưới vào tháng 1/2021. Chồng của người đẹp sinh năm 1987, lớn hơn cô 10 tuổi. Ngọc Duy tốt nghiệp tiến sĩ và sống ở nước ngoài 12 năm. Hiện Ngọc Duy trở về Việt Nam tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, đồng thời giảng dạy tại một viện nghiên cứu, đào tạo sau đại học.