Nàng Á hậu đình đám Vbiz từng giấu chuyện bầu bí và sinh con, nay bất ngờ công khai diện mạo ái nữ 2 tháng tuổi?

Sau gần 2 năm kết hôn với ông xã là Tiến sĩ ở Anh, lớn hơn cô 10 tuổi, hiện tại nàng hoa hậu thúy An đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn. Trên mạng xã hội, nàng hậu ít khi chia sẻ về cuộc sống của mình. Thời gian qua, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi á hậu Thuý An công bố đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng. Bởi trước đó, dù được soi nhiều chi tiết bầu bí, nàng hậu vẫn chưa một lần xác nhận.

Nguyễn Thị Thuý An được biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018

Năm 2021, dân tình bất ngờ khi cô lên xe hoa với ông xã là Tiến sĩ ở Anh, lớn hơn cô 10 tuổi

Mới đây, đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Á hậu Thúy An lại gây xôn xao khi bất ngờ khoe ảnh ái nữ đầu lòng trên trang cá nhân. Đây là lần đầu cô để lộ mặt con gái đầu lòng sau khi vượt cạn hồi đầu tháng 4. Bên dưới bài đăng, nhiều người đẹp của Vbiz và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng Thúy An và chồng.