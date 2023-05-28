Rụng tim trước nhan sắc của dàn anh, em trai 'chuẩn nam thần' của các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam

Trên các trang mạng xã hội gần đây đang rầm rộ chia sẻ hình ảnh anh trai "hot boy" của Á hậu Phương Nhi. Theo đó, chiều ngày 23/5 vừa qua, tại sự kiện họp báo công bố đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2023, Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 - Phương Nhi là người vinh dự được chọn để đi thi tại đấu trường sắc đẹp quốc tế này.

Có thể thấy, anh trai của Á hậu có ngoại hình điển trai với làn da trắng, mũi cao và nụ cười tỏa nắng. Mặc dù chỉ mặc trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng và quần tây nhưng anh lại khiến khán giả phải xuýt xoa.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như: Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Thảo Nhi Lê… Đặc biệt, trong buổi họp báo lần này có sự xuất hiện của mẹ và anh trai Á hậu Phương Nhi. Hình ảnh anh trai cô sau khi được đăng tải đã ngay lập tức "gây sốt" mạng xã hội.

Em trai Á hậu Huyền My

Dù chỉ dành vị trí Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 năm Kỳ Duyên đăng quang, đến nay Huyền My không thua hề kém đồng hương của mình về sắc vóc và độ nổi tiếng. Sau nhiều năm, cô vẫn là cái tên được nhiều người chú ý với vẻ ngoài ngày càng "thăng hạng".

Nhờ "sức hút" truyền thông của Huyền My, cư dân mạng cũng quan tâm đến cậu em trai của nữ Á hậu

Nhờ "sức hút" truyền thông của Huyền My, các thành viên trong gia đình cô cũng bắt đầu được nhiều người quan tâm, đặc biệt là cậu em trai với ngoại hình vô cùng bảnh bao.

Được biết, em trai sinh năm 2003 của Á hậu Huyền My tên Việt Anh, vừa trải qua kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 1 năm 2021 và mới có điểm. Theo chia sẻ của nàng Hậu trên trang cá nhân, em trai cô không muốn chị gái công bố kết quả của mình, nhưng cô rất tự hào và chúc mừng thành viên nhỏ tuổi nhất nhà: 'Nó không cho mình đăng bảng điểm lên. Thôi thì mình cứ chúc mừng như vậy. Yêu nhất trên đời'.

Ở tuổi 20, Việt Anh sở hữu gương mặt thanh tú, được cho là có nhiều nét giống chị gái

Ngoài việc học giỏi, vẻ ngoài "dậy thì thành công" của Việt Anh cũng là lý do khiến cậu được nhiều người quan tâm. Trước đó, Á hậu Huyền My cho biết em trai kém 8 tuổi của mình có chiều cao nổi trội từ nhỏ, 16 tuổi đã cao 1m74. Cách ăn mặc và vẻ ngoài sáng sủa của Việt Anh ngày càng thấy rõ khi lớn lên. Ở tuổi 20, Việt Anh sở hữu gương mặt thanh tú, được cho là có nhiều nét giống chị gái.

Em trai Hoa hậu Phương Khánh

Phương Khánh được nhiều người biết đến khi đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. Từng dính nghi vấn mua giải nhưng sau hơn 5 năm đăng quang, người đẹp đã chứng minh bản thân hoàn thiện trong nhân cách và nhan sắc. Hậu đăng quang, cô cũng tích cực làm từ thiện, kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường và liên tục được khen ngợi vì ít thị phi.

rong một tấm ảnh chụp chung với chị gái, anh chàng "gây sốt" bởi thân hình săn chắc, rắn rỏi của mình

Ở thời điểm hiện tại, cô nàng đang hạnh phúc với cuộc sống riêng của mình và thường xuyên cập nhật động thái mới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ít ai biết, Phương Khánh còn có một người em trai vô cùng bảnh bao.

Anh chàng này sở hữu gương mặt có đường nét ấn tượng và kèm theo đó là một thân hình rất săn chắc

Anh chàng này sở hữu gương mặt có đường nét ấn tượng và kèm theo đó là một thân hình rất săn chắc. Khi khoe cận visual, Phương Khương đã gây sốt vì rất bảnh bao. Ngoài ra, anh còn sở hữu gu thời trang rất xịn xò. Càng ngắm nhan sắc của anh chàng, cư dân mạng đều thi nhau khen ngợi nức nở.