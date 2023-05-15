Xôn xao tin đồn Á hậu Phương Nhi 'bỏ học', cộng đồng mạng bất ngờ réo tên Đỗ Thị Hà

Hậu trường 15/05/2023 17:17

Từng khoe thành tích 'khủng' trong kỳ thi đại học, mới đây, Á hậu Phương Nhi lại dính phải tin đồn 'bỏ học' đại học giữa chừng khiến không ít dân mạng hụt hẫng.

Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, Phương Nhi ngày càng được người hâm mộ quan tâm. Tuy nhiên, ngoài những chủ đề xoay quanh nhan sắc ngọt ngào, dân tình cũng hết sức chú ý đến trình độ học vấn của cô nàng.

Xôn xao tin đồn Á hậu Phương Nhi 'bỏ học', cộng đồng mạng bất ngờ réo tên Đỗ Thị Hà - Ảnh 1
Sau khi đăng quang Á hậu 2 tại Miss World Vietnam, cái tên Phương Nhi khiến công chúng dành nhiều sự quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một số tin đồn liên quan đến việc Phương Nhi đã dừng việc học tại trường Đại học Luật Hà Nội đã gây xôn xao dư luận. 

Xôn xao tin đồn Á hậu Phương Nhi 'bỏ học', cộng đồng mạng bất ngờ réo tên Đỗ Thị Hà - Ảnh 2
Bài đăng của một fanpage đã khiến Phương Nhi gặp nhiều chỉ trích về vấn đề học vấn.

Thực tế, sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, người đẹp Thanh Hóa từng chia sẻ rằng sẽ bảo lưu việc học vì lịch trình dày đặc và khoảng cách về mặt địa lý. Đồng thời, cô cho biết sẽ dồn tâm sức để hoàn thành nhiệm kỳ của mình một cách tốt nhất sau đó mới quay lại trường học. 

Xôn xao tin đồn Á hậu Phương Nhi 'bỏ học', cộng đồng mạng bất ngờ réo tên Đỗ Thị Hà - Ảnh 3
Phương Nhi từng chia sẻ về việc bảo lưu việc học vì thời gian và khoảng cách không đảm bảo.

Song, số khác lại khẳng định Phương Nhi từng nói trên livestream sẽ "Nam tiến" và chuyển trường vào TP.HCM để thuận lợi cho việc học tập lẫn làm việc. 

Nhưng nhiều netizen vẫn có cái nhìn khá tiêu cực đối với mỹ nhân sinh năm 2002. Thậm chí, có một số người còn so sánh Phương Nhi với Đỗ Thị Hà về vấn đề học tập. Họ đặt ra câu hỏi rằng: Vì sao Đỗ Thị Hà đăng quang hoa hậu nhưng vẫn cố gắng đảm bảo về các môn học và sẽ tốt nghiệp đúng thời hạn, dù mỹ nhân này cũng gặp khó khăn tương tự Phương Nhi. 

Xôn xao tin đồn Á hậu Phương Nhi 'bỏ học', cộng đồng mạng bất ngờ réo tên Đỗ Thị Hà - Ảnh 4
Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng vắng bóng một thời gian để tập trung cho việc học.

Đỗ Thị Hà đã từng có thời gian không xuất hiện ở các sự kiện, và công ty quản lý của cô cũng tạo điều kiện để Hoa hậu Việt Nam 2020 có thể đảm bảo được sự cân bằng giữa công việc và học tập.  Hiện tại, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nàng hậu cũng tốt nghiệp đúng lộ trình cùng với các bạn đồng trang lứa. 

Trước đó, trong buổi trò chuyện trực tuyến với khán giả, Á hậu Phương Nhi đã chia sẻ về thành tích học tập. Cô cho biết điểm thi môn Ngữ văn của mình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 9 điểm.

Xôn xao tin đồn Á hậu Phương Nhi 'bỏ học', cộng đồng mạng bất ngờ réo tên Đỗ Thị Hà - Ảnh 5
Bảng điểm thi Đại học ấn tượng được cho là của Á hậu Phương Nhi.

Không chỉ vậy, điểm thi Đại học của Á hậu Phương Nhi cũng có kết quả gây bất ngờ. Với 3 môn thi chính trong khối D01, cô nàng đã đạt được những con số ấn tượng như 8,6 điểm môn Toán, 9 điểm môn Văn và 8 điểm môn tiếng Anh. 

Phương Nhi theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Không chỉ giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, cô còn có thể sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Trước đó, cô cũng từng là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh tại ngôi trường THPT Hàm Rồng tại Thanh Hóa. 

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