Cuộc sống hôn nhân hiện tại của nàng Á hậu nổi tiếng Vbiz từng gặp sự cố bất ngờ, suýt phải huỷ đám cưới ra sao?

Sự cố bỏng chân đột ngột này khiến Thuỳ Dung buộc phải huỷ lịch hàng loạt chương trình biểu diễn đến hết tháng 12/2022.

Sau khi đăng quang đấu trường sắc đẹp, Á hậu Thuỳ Dung dường như kín tiếng trong chuyện tình cảm đời tư. Cho đến tháng 12/2022 vừa qua, nàng Á hậu Thùy Dung bất ngờ kết hôn với chồng doanh nhân Thái Long tại một trung tâm sang trọng ở quận 1, TP.HCM. Ngoài gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết, hôn lễ của cặp đôi còn quy tụ dàn mỹ nhân Việt tham dự như Khánh Vân, Lệ Hằng, Thuý Vân, Kim Duyên, Quỳnh Châu, Thuỷ Tiên,… Tháng 12/2022 vừa qua, nàng Á hậu Thùy Dung bất ngờ kết hôn với chồng doanh nhân Thái Long tại một trung tâm sang trọng ở quận 1, TP.HCM Tuy nhiên, cũng tại lễ cưới, người đẹp không may gặp phải sự cố bị bỏng ở hai bàn chân do khói lạnh khi đang đi chân trần khiêu vũ lãng mạn với chú rể. Sau sự cố, Thuỳ Dung phải ngồi xe lăn và thậm chí đau đến bật khóc tại hậu trường lễ cưới.

Tại lễ cưới, người đẹp không may gặp phải sự cố bị bỏng ở hai bàn chân do khói lạnh khi đang đi chân trần khiêu vũ lãng mạn với chú rể Sự cố bỏng chân đột ngột này khiến Thuỳ Dung buộc phải huỷ lịch hàng loạt chương trình biểu diễn đến hết tháng 12/2022. Cô không thể đi lại bình thường và phải liên tục theo dõi tình hình sức khoẻ. Sự cố bỏng chân đột ngột này khiến Thuỳ Dung buộc phải huỷ lịch hàng loạt chương trình biểu diễn đến hết tháng 12/2022 Theo tìm hiểu, hiện tại, sau thời gian tích cực điều trị, người đẹp đã có thể đi lại bình thường. Sau nửa năm kết hôn, Á hậu Thuỳ Dung và ông xã đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch và chia sẻ những hình ảnh đời thường trong cuộc sống trên mạng xã hội.

Sau nửa năm kết hôn, Á hậu Thuỳ Dung và ông xã đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc Được biết, Chồng của Thùy Dung là doanh nhân trẻ, tốt nghiệp thạc sĩ ĐH Johns Hopkins (Mỹ), hiện đang kinh doanh tại Hà Nội. Chuyện tình cảm của cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ từ phía hai bên gia đình. Cô và chồng đã từng có thời gian yêu xa khi ông xã ở Hà Nội còn Thùy Dung chủ yếu sống và làm việc tại TP.HCM. Thùy Dung và chồng quen nhau hơn 4 năm trước khi tiến đến hôn nhân.

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