Loạt Hoa hậu, Á hậu Việt dính lùm xùm cặp kè đại gia phải gấp gáp lên tiếng đính chính

Hậu trường 11/05/2023 13:37

Sau khi đăng quang, không ít người đẹp vướng tin đồn cặp đại gia không đáng có.

Hoa hậu Tiểu Vy

Gần đây nhất, Hoa hậu Tiểu Vy khiến cộng đồng mạng chú ý khi thẳng thắn lên tiếng về tin đồn cặp kè doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ. Nguồn tin đồn xuất hiện khi cô tham gia các chương trình quảng bá cà phê do tập đoàn của doanh nhân này tổ chức. 

Loạt Hoa hậu, Á hậu Việt dính lùm xùm cặp kè đại gia phải gấp gáp lên tiếng đính chính - Ảnh 1
Hoa hậu Tiểu Vy vừa dính tin đồn với doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ 

Hoa hậu Việt Nam 2018 viết: 'Thời gian qua, tin đồn về đời tư của tôi và "ông chủ Trung Nguyên" được rộ lên và lan truyền khá nhanh chóng. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng tôi và chú Đặng Lê Nguyên Vũ đang hẹn hò là hoàn toàn sai sự thật. Tôi xin khẳng định, những hình ảnh mà mọi người đang bàn tán đều là lúc tôi đang làm việc trong vai trò người mẫu quảng cáo, khách mời quảng bá cho các sự kiện của Tập đoàn Trung Nguyên'.

Loạt Hoa hậu, Á hậu Việt dính lùm xùm cặp kè đại gia phải gấp gáp lên tiếng đính chính - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với báo chí về việc nhờ pháp luật can thiệp để xử lý những người tung tin sai sự thật, đại diện ê-kíp của Tiểu Vy cho biết, trước hết họ để người đẹp lên tiếng trên trang cá nhân trước. Sau đó ê-kíp sẽ họp và bàn bạc để tìm phương pháp xử lý đối với những đơn vị/cá nhân tung tin đồn. 

Hoa hậu Nông Thúy Hằng

Sau đêm đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Nông Thúy Hằng phải đối diện với loạt thị phi và những tin đồn. Trong đó, có cả thông tin cho rằng cô "cặp kè đại gia đã có vợ".

Loạt Hoa hậu, Á hậu Việt dính lùm xùm cặp kè đại gia phải gấp gáp lên tiếng đính chính - Ảnh 3
Sau đăng quang, Nông Thúy Hằng phải đối diện với loạt thị phi và những tin đồn 

Chia sẻ với truyền thông, Nông Thúy Hằng cho hay cô không biết thông tin này bắt nguồn từ đâu. Người đẹp dân tộc Tày từng nhấn mạnh: 'Bất kỳ người đẹp nào đăng quang cũng dính tin đồn cặp đại gia. Mọi người nếu ai biết đại gia ở đâu xin hãy chỉ cho tôi. Tôi nghĩ mình làm gì cũng phải chịu trách nhiệm với bản thân. Nếu tôi có cặp kè với ai thì sớm muộn mọi người cũng biết'. 

Loạt Hoa hậu, Á hậu Việt dính lùm xùm cặp kè đại gia phải gấp gáp lên tiếng đính chính - Ảnh 4
Hoa hậu 23 tuổi nhấn mạnh trước những tin đồn, cô sẽ chọn cách giải thích trực tiếp, không trốn tránh

Không chỉ vậy, tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 cũng bày tỏ về tin đồn cặp đại gia có vợ của bản thân và cho biết cô không quan tâm về những tin thất thiệt. Bên cạnh đó, hoa hậu 23 tuổi nhấn mạnh trước những tin đồn, cô sẽ chọn cách giải thích trực tiếp, không trốn tránh. Nông Thúy Hằng nói không khóa trang cá nhân như nhiều hoa hậu sau khi đăng quang.

Hoa hậu Mai Phương 

Mai Phương đăng quang cuộc thi Miss World Vietnam trong sự hài lòng của đa số khán giả và fan sắc đẹp. Người đẹp ghi điểm nhờ thành tích học tập khủng, IELTS 8.0 cùng khả năng thuyết trình đầy ấn tượng. Ngoài ra, Mai Phương còn có nhiều hoạt động thiện nguyện, một điểm ấn tượng khi chuẩn bị xuất hiện tại đấu trường Miss World.

Loạt Hoa hậu, Á hậu Việt dính lùm xùm cặp kè đại gia phải gấp gáp lên tiếng đính chính - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hoa hậu Nguyễn Mai Phương từng nhận những phản hồi tiêu cực về việc bị cho là hẹn hò với doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên.

Hoa hậu 23 tuổi đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên và mong khán giả nhìn nhận thực lực của mình. Những gì cô đạt được thời điểm này đều nhờ sự nỗ lực và cố gắng của bản thân trong thời gian qua.

Loạt Hoa hậu, Á hậu Việt dính lùm xùm cặp kè đại gia phải gấp gáp lên tiếng đính chính - Ảnh 6
Mai Phương được chồng cũ Lệ Quyên thuê làm gia sư dạy tiếng Anh cho con trai

Trước những đồn đoán, Mai Phương đã lên tiếng đính chính. Người đẹp cho biết mối quan hệ giữa cô và chồng cũ Lệ Quyên chỉ đơn thuần là công việc. Mai Phương được nam doanh nhân thuê làm gia sư dạy tiếng Anh cho con trai.

Người đẹp cho rằng đây là một định kiến cần phải thay đổi: 'Tôi vẫn luôn quan điểm gió tầng nào gặp mây tầng đó. Nếu một phụ nữ có tri thức, địa vị xã hội thì những người bên cạnh họ đều có chung tần số. Mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Tôi nghĩ các bạn trẻ không nên chạy theo lối sống hưởng thụ hay những giá trị ngắn hạn'.

Hậu ồn ào hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tiểu Vy bật khóc nức nở trên xe, thực hư ra sao?

Hậu ồn ào hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tiểu Vy bật khóc nức nở trên xe, thực hư ra sao?

Dân tình hoang mang với đoạn clip Hoa hậu Tiểu Vy bật khóc trên xe.

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Từ khóa:   Hoa hậu Tiểu Vy Nông Thúy Hằng Hoa hậu Mai Phương

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