Hậu ồn ào hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tiểu Vy bật khóc nức nở trên xe, thực hư ra sao?

Sao Việt 09/05/2023 12:50

Dân tình hoang mang với đoạn clip Hoa hậu Tiểu Vy bật khóc trên xe.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội dân tình đang rần rần dậy sóng trước loạt thông tin cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đang hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Sau đó, vào chiều 3/5, nàng Hậu đã có tâm thư dài để trực tiếp lên tiếng trước tin đồn đang hẹn hò đang hot này. Tiểu Vy cam kết đây là những thông tin thất thiệt, đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô.

Hậu ồn ào hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tiểu Vy bật khóc nức nở trên xe, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Hoa hậu Tiểu Vy vướng vào ồn ào tình ái

Khán giả chưa hết hoang mang với tin đồn hẹn hò, mới đây Hoa hậu Tiểu Vy lại khiến netizen xôn xao khi đăng tải đoạn clip bật khóc nức nở khi đang di chuyển trên xe ô tô. Cụ thể, trên trang TikTok cá nhân, cô nàng còn chia sẻ: "Có ai mít ướt giống tui hem". Khoảnh khắc Tiểu Vy rơi nước mắt nhưng vẫn cố gặp gượng cười khiến nhiều người xót xa.

Hậu ồn ào hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tiểu Vy bật khóc nức nở trên xe, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Hoa hậu Tiểu Vy bật khóc nức nở trên xe

Cũng theo đoạn clip, Hoa hậu Tiểu Vy không ngừng rơi nước mắt là vì đoạn video đang phát trên màn hình điện thoại. Khi được người trong ekip hỏi: "Trời ơi, coi Tiktok mà khóc quá trời vậy trời, cảm động lắm hả?". Sau đó, nàng hậu liên tục lấy tay để lau nước mắt và nói: "Cảm động lắm, mất cả bố lẫn mẹ luôn á". Có lẽ, người đẹp đã vô cùng xúc động trước câu chuyện bạn nữ mất cả bố lẫn mẹ trong vòng 1 năm.

Hậu ồn ào hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tiểu Vy bật khóc nức nở trên xe, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Ekip đã phải liên tục an ủi và dỗ dành nàng hậu

Hoa hậu Trần Tiểu Vy vốn là nàng hậu sống tình cảm và dễ xúc động thế nên đã không thể kiềm nén được trước câu chuyện đầy xót xa của bạn nữ trong đoạn video. Ngay sau đó, ekip cũng đã phải an ủi và dỗ dành nàng hậu. Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ cũng liên tục để lại lời động viên dành cho nàng hậu. 

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, cô giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 sau đó đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss World 2018. Đăng quang năm 18 tuổi, Hoa hậu Tiểu Vy đến nay vẫn giữ được sức hút và trở thành khuôn mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn đồng hành. Những năm qua, Hoa hậu Tiểu Vy rất kín tiếng trong chuyện đời tư.

Hậu ồn ào hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tiểu Vy bật khóc nức nở trên xe, thực hư ra sao? - Ảnh 4
Hoa hậu Tiểu Vy khá kín tiếng trong chuyện đời tư

 

Hành động 'lạ' đáng chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy hậu tin đồn hẹn hò đại gia

Hành động 'lạ' đáng chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy hậu tin đồn hẹn hò đại gia

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục có những thông tin Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy đang bí mật hẹn hò với ông chủ cà phê Trung Nguyên.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa Hậu Trần Tiểu Vy Tiểu Vy hẹn hò đại gia sao Việt Tiểu Vy bật khóc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm