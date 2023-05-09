Hậu ồn ào hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tiểu Vy bật khóc nức nở trên xe, thực hư ra sao?

Dân tình hoang mang với đoạn clip Hoa hậu Tiểu Vy bật khóc trên xe.
- Sau tin đồn cặp kè với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, hoa hậu Trần Tiểu Vy bất ngờ hé lộ tiêu chí chọn bạn trai!
- Hoa hậu Tiểu Vy 'gay gắt' bác bỏ tin đồn hẹn hò cùng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội dân tình đang rần rần dậy sóng trước loạt thông tin cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đang hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Sau đó, vào chiều 3/5, nàng Hậu đã có tâm thư dài để trực tiếp lên tiếng trước tin đồn đang hẹn hò đang hot này. Tiểu Vy cam kết đây là những thông tin thất thiệt, đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô.
Khán giả chưa hết hoang mang với tin đồn hẹn hò, mới đây Hoa hậu Tiểu Vy lại khiến netizen xôn xao khi đăng tải đoạn clip bật khóc nức nở khi đang di chuyển trên xe ô tô. Cụ thể, trên trang TikTok cá nhân, cô nàng còn chia sẻ: "Có ai mít ướt giống tui hem". Khoảnh khắc Tiểu Vy rơi nước mắt nhưng vẫn cố gặp gượng cười khiến nhiều người xót xa.
Cũng theo đoạn clip, Hoa hậu Tiểu Vy không ngừng rơi nước mắt là vì đoạn video đang phát trên màn hình điện thoại. Khi được người trong ekip hỏi: "Trời ơi, coi Tiktok mà khóc quá trời vậy trời, cảm động lắm hả?". Sau đó, nàng hậu liên tục lấy tay để lau nước mắt và nói: "Cảm động lắm, mất cả bố lẫn mẹ luôn á". Có lẽ, người đẹp đã vô cùng xúc động trước câu chuyện bạn nữ mất cả bố lẫn mẹ trong vòng 1 năm.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy vốn là nàng hậu sống tình cảm và dễ xúc động thế nên đã không thể kiềm nén được trước câu chuyện đầy xót xa của bạn nữ trong đoạn video. Ngay sau đó, ekip cũng đã phải an ủi và dỗ dành nàng hậu. Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ cũng liên tục để lại lời động viên dành cho nàng hậu.
Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, cô giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 sau đó đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss World 2018. Đăng quang năm 18 tuổi, Hoa hậu Tiểu Vy đến nay vẫn giữ được sức hút và trở thành khuôn mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn đồng hành. Những năm qua, Hoa hậu Tiểu Vy rất kín tiếng trong chuyện đời tư.