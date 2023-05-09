Hậu ồn ào hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Tiểu Vy bật khóc nức nở trên xe, thực hư ra sao?

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội dân tình đang rần rần dậy sóng trước loạt thông tin cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đang hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Sau đó, vào chiều 3/5, nàng Hậu đã có tâm thư dài để trực tiếp lên tiếng trước tin đồn đang hẹn hò đang hot này. Tiểu Vy cam kết đây là những thông tin thất thiệt, đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô.

Hoa hậu Tiểu Vy vướng vào ồn ào tình ái

Khán giả chưa hết hoang mang với tin đồn hẹn hò, mới đây Hoa hậu Tiểu Vy lại khiến netizen xôn xao khi đăng tải đoạn clip bật khóc nức nở khi đang di chuyển trên xe ô tô. Cụ thể, trên trang TikTok cá nhân, cô nàng còn chia sẻ: "Có ai mít ướt giống tui hem". Khoảnh khắc Tiểu Vy rơi nước mắt nhưng vẫn cố gặp gượng cười khiến nhiều người xót xa.