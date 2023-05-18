Á hậu Phương Nhi chính thức là đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2023

Mới đây, vào chiều 18/5, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã chính thức lên tiếng với truyền thông xác nhận Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 Nguyễn Phương Nhi là đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2023.

Bà Phạm Kim Dung cũng cho biết lý do chọn Phương Nhi thi quốc tế: "Phương Nhi có một nhan sắc ngọt ngào mà người khác sẽ có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên cùng sự hoạt bát, đáng yêu của mình. Đại diện năm nay của chúng ta sẽ hoà nhập tốt với môi trường quốc tế. Ngay từ lúc 'nhận nhiệm vụ' chúng tôi đánh giá cao sự kỷ luật, nghiêm túc hết mình vì cuộc thi của Phương Nhi. Với lịch trình huấn luyện đã được 'lên dây cót', Phương Nhi chắc chắn sẽ hoàn thiện mình và trở thành niềm hy vọng mới của nhan sắc Việt trên đấu trường thế giới năm nay. Hãy tin tưởng và ủng hộ tinh thần cho cô gái này nhé".

Theo Chủ tịch Miss World Vietnam cho biết thêm, lễ công bố chính thức đại diện Việt Nam thi Miss International 2023 sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 23/5/2023.