Á hậu Phương Nhi chính thức là đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2023

"Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã chính thức lên tiếng với truyền thông xác nhận Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 Nguyễn Phương Nhi là đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2023.
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Mới đây, vào chiều 18/5, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã chính thức lên tiếng với truyền thông xác nhận Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 Nguyễn Phương Nhi là đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2023.
Bà Phạm Kim Dung cũng cho biết lý do chọn Phương Nhi thi quốc tế: "Phương Nhi có một nhan sắc ngọt ngào mà người khác sẽ có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên cùng sự hoạt bát, đáng yêu của mình. Đại diện năm nay của chúng ta sẽ hoà nhập tốt với môi trường quốc tế. Ngay từ lúc 'nhận nhiệm vụ' chúng tôi đánh giá cao sự kỷ luật, nghiêm túc hết mình vì cuộc thi của Phương Nhi. Với lịch trình huấn luyện đã được 'lên dây cót', Phương Nhi chắc chắn sẽ hoàn thiện mình và trở thành niềm hy vọng mới của nhan sắc Việt trên đấu trường thế giới năm nay. Hãy tin tưởng và ủng hộ tinh thần cho cô gái này nhé".
Theo Chủ tịch Miss World Vietnam cho biết thêm, lễ công bố chính thức đại diện Việt Nam thi Miss International 2023 sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 23/5/2023.
Thông tin này ngay lập tức nhận được rất nhiều lời ủng hộ của fan sắc đẹp quê nhà bởi nhan sắc trong veo, mơ màng của mỹ nhân xứ Thanh rất phù hợp với gu của Miss International.
Á hậu Phương Nhi đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc sau khoảng thời gian 9 tháng giành giải Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Người đẹp sinh năm 2002 tại Thanh Hóa. Cô sở hữu gương mặt khả ái cùng cao 1,7 m và số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 80-57-88 cm.
Cô từng được "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung nhận xét là "người có khuôn mặt đẹp nhất tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022". Với nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng trình diễn ấn tượng, Á hậu Phương Nhi được kỳ vọng sẽ giành thứ hạng cao tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023.