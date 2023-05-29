Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh xây nhà ở Nha Trang tặng con gái 1 tuổi

Hậu trường 29/05/2023 18:34

Phan Mạnh Quỳnh cho biết ngôi nhà mới đang được xây dựng, cả nhà sẽ dọn về sinh sống trong thời gian tới.

 

Kể từ khi lập gia đình cuộc sống hôn nhân của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Huỳnh Khánh Vy luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ cuộc hôn nhân thú vị với những khoảnh khắc và câu chuyện đáng yêu. Đặc biệt, sau khi đón bé Ốc chào đời, vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh càng có thêm nhiều câu chuyện hài hước xoay quanh gia đình nhỏ của mình.

Chiều ngày 29/5, Phan Mạnh Quỳnh khoe căn nhà mới đang trong quá trình xây dựng nền móng, dự kiến hoàn thành trong ít tháng tới. Nam nhạc sĩ còn tiết lộ đây là món quà dành tặng cho con gái. Anh hài hước cho biết 2 vợ chồng chỉ giám sát hộ và "ở ké" nhóc tỳ.

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh xây nhà ở Nha Trang tặng con gái 1 tuổi - Ảnh 1
Phan Mạnh Quỳnh và bà xã tên Khánh Vy kết hôn vào năm 2021, đến tháng 1/2023 thì cặp đôi chào đón con gái đầu lòng được gọi thân mật là bé Ốc
Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh xây nhà ở Nha Trang tặng con gái 1 tuổi - Ảnh 2
Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy xây dựng nhà mới để dành tặng cho nhóc tỳ gần 1 tuổi
Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh xây nhà ở Nha Trang tặng con gái 1 tuổi - Ảnh 3
Khánh Vy và Phan Mạnh Quỳnh bắt đầu xây dựng nhà ở Nha Trang vào đầu tháng 5/2023

Khánh Vy cho biết căn hộ chung cư đang ở có diện tích nhỏ, nay có thêm em bé và 2 bà hỗ trợ chăm cháu nên quyết định chuyển đến nhà dưới mặt đất để tiện cho việc sinh hoạt.

Thời điểm bắt đầu xây dựng nhà, vợ Phan Mạnh Quỳnh hào hứng chia sẻ: "Chưa bao giờ cuốc đất mà vui đến vậy. Vợ chồng em khởi công xây nhà mới. Cầu mong cho mọi sự hanh thông, công việc chóng thành - muôn sự như ý".

Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ với chúng tôi về quyết định dọn về quê vợ sinh sống: "Tôi đã ở TP.HCM 11 năm, mọi thứ đã trở nên quen thuộc. Khi về Nha Trang với những nếp sống mới cũng là trải nghiệm giúp tôi nghĩ ra nhiều thứ mới hơn".

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh xây nhà ở Nha Trang tặng con gái 1 tuổi - Ảnh 4
Hồi đầu tháng 5/2023, bà xã Phan Mạnh Quỳnh xác nhận bắt đầu xây dựng "tổ ấm" mới để thay đổi không gian sống cho gia đình

Không chỉ có khả năng ca hát, Phan Mạnh Quỳnh còn nhận xét là "cây hài" của Vbiz. Trên mạng xã hội, cặp đôi không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống đời tư. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện gia đình Phan Mạnh Quỳnh khiến dân tình cười không ngớt.

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh xây nhà ở Nha Trang tặng con gái 1 tuổi - Ảnh 5
Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh đón em bé đầu lòng.
Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh xây nhà ở Nha Trang tặng con gái 1 tuổi - Ảnh 6
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh nhận được sự quan tâm đặc biệt kể từ khi có thêm bé Ốc.
Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh xây nhà ở Nha Trang tặng con gái 1 tuổi - Ảnh 7
Kể từ khi chào đón nhóc tỳ đầu lòng chào đời, Phan Mạnh Quỳnh nhanh chóng gia nhập hội những ông bố cuồng con.

Khi bé Ốc chào đời chưa được bao lâu, Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải một nhận định khiến dân tình ngỡ ngàng. Anh "than thở": "Một tháng trời rồi mà chưa nói được câu nào trọn vẹn. Nhiều khả năng là bố mẹ đã đặt kỳ vọng quá nhiều vào Ốc".

Bà xã Khánh Vy cũng vào bình luận "góp vui" rằng: "Ốc vừa cầm bình sữa bỏ nhà đi rồi chồng ơi". Màn tương tác đáng yêu giữa hai vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh khiến dân tình được phen "cười té ghế".

Lần đầu làm bố, Phan Mạnh Quỳnh tỏ ra rất chuyên nghiệp, luôn sát bên vợ cùng nhau chăm con. Anh được khán giả ưu ái gọi ông chồng quốc dân. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của nam ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

Cận cảnh gương mặt 'ái nữ' nhà Phan Mạnh Quỳnh, đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố

Cận cảnh gương mặt 'ái nữ' nhà Phan Mạnh Quỳnh, đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải khoảnh khắc thấy rõ cận cảnh khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của ái nữ. Nhiều khán giả nhận xét con gái đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố.

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Từ khóa:   Phan Mạnh Quỳnh Nha Trang vợ chồng

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