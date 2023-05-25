Cận cảnh gương mặt 'ái nữ' nhà Phan Mạnh Quỳnh, đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố

Hậu trường 25/05/2023 20:18

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải khoảnh khắc thấy rõ cận cảnh khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của ái nữ. Nhiều khán giả nhận xét con gái đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố.

Kể từ khi gia đình Phan Mạnh Quỳnh – Khánh Vy chính thức thông báo mang thai và hạ sinh con gái đầu lòng trở đi, mỗi khung ảnh của nhóc tì được đăng tải trên mạng xã hội đều gây sốt.

Cận cảnh gương mặt 'ái nữ' nhà Phan Mạnh Quỳnh, đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải khoảnh khắc đi chơi biển của gia đình. Đáng chú ý, hình ảnh nam ca sĩ bế con gái lên cao, thấy rõ cận cảnh khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhiều khán giả nhận xét ái nữ đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của Phan Mạnh Quỳnh.

Cận cảnh gương mặt 'ái nữ' nhà Phan Mạnh Quỳnh, đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố - Ảnh 2

Cận cảnh gương mặt 'ái nữ' nhà Phan Mạnh Quỳnh, đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố - Ảnh 3
Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe ảnh cận cảnh khuôn mặt con gái, đúng chuẩn 'copy paste' nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình & FBNV

 

Được biết, đây là một trong những lần hiếm hoi Khánh Vy khoe cận mặt con gái. Trước đó, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải loạt ảnh khi đưa con gái của mình đi tiêm chủng. Khoảnh khắc cận cảnh nhóc tì nằm gọn trong vòng tay của ba đã khiến khán giả không khỏi thích thú vì quá dễ thương.

Cận cảnh gương mặt 'ái nữ' nhà Phan Mạnh Quỳnh, đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố - Ảnh 4

Cận cảnh gương mặt 'ái nữ' nhà Phan Mạnh Quỳnh, đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố - Ảnh 5
Khoảnh khắc cận cảnh nhóc tì nằm gọn trong vòng tay của ba đã khiến khán giả không khỏi thích thú vì quá dễ thương - Ảnh: Internet

 

Sau thời gian được bố mẹ chăm sóc kĩ lưỡng, ái nữ nhà Phan Mạnh Quỳnh đã khiến cư dân mạng phát sốt vì ngày càng mũm mĩm và đáng yêu. Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh này của ái nữ nhà Phan Mạnh Quỳnh đã nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Cô bé cũng đang nhận được rất nhiều sự yêu thương từ khán giả và sở hữu lượng fan hâm mộ chẳng kém gì bố mẹ mình.

Sau 7 năm bên nhau, Phan Mạnh Quỳnh và bà xã tên Khánh Vy chào đón con đầu lòng vào tháng 1/2023. Từ lúc Khánh Vy mang thai đến sinh nở đều được Phan Mạnh Quỳnh kề cận chăm sóc, động viên. Vào ngày đón con đầu lòng, nam ca sĩ còn khóc nức nở hơn cả em bé khiến bà xã phải bất ngờ.

Cận cảnh gương mặt 'ái nữ' nhà Phan Mạnh Quỳnh, đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố - Ảnh 6

Cận cảnh gương mặt 'ái nữ' nhà Phan Mạnh Quỳnh, đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố - Ảnh 7
Vào ngày đón con đầu lòng, Phan Mạnh Quỳnh còn khóc nức nở hơn cả em bé khiến bà xã phải bất ngờ - Ảnh: Internet

 

Được biết, kể từ khi vợ Phan Mạnh Quỳnh sinh con nam ca sĩ đột nhiên trở thành ‘ông bố cuồng con’ quốc dân của showbiz. Cả hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh con gái lên trên mạng xã hội bằng những dòng trạng thái ‘khó đỡ’ khiến dân tình cười nghiêng ngả.

 

Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa

Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa

Mới đây trên trang cá nhân, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã tiết lộ một đặc điểm của con được cho là giống Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ thích thú.

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Từ khóa:   Ca sỹ Phan mạnh Quỳnh con gái Phan Mạnh Quỳnh vbiz

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