Bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội, Phan Mạnh Quỳnh gấp rút thông báo 'chuyển nhà'

Hậu trường 20/04/2023 10:00

Động thái của Phan Mạnh Quỳnh nhằm bảo vệ người hâm mộ.

Mới đây trên trang cá nhân, Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ thông báo về sự cố anh gặp phải trên mạng xã hội. Ngay sau đó nam nhạc sĩ còn cho biết sẽ phải "chuyển nhà" làm cho nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội, Phan Mạnh Quỳnh gấp rút thông báo 'chuyển nhà' - Ảnh 1

Giọng ca Vợ người ta bất ngờ thông báo "chuyển nhà" khiến khán giả bất ngờ - Ảnh: FBNV

Cụ thể anh cho biết: "Mọi người ơi, hiện tại quản trị nhóm FC Phan Mạnh Quỳnh (trước đây là Family) đã bị hack trang cá nhân, nên bạn ấy và các cộng tác viên đã bị ra khỏi nhóm này. Hiện tại người nào đó đang sở hữu nhóm này, và chúng mình không biết họ sẽ sử dụng page này như thế nào trong tương lai, nên chúng mình “chuyển nhà” để tránh nguy cơ có điều hiểu lầm ạ. Quỳnh và ban quản trị xin lỗi mọi người vì sự cố lần này. Bây giờ mọi người qua bên group “Tri Kỷ của Quỳnh” để có lúc giao lưu trò chuyện với nhau nhé".

Bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội, Phan Mạnh Quỳnh gấp rút thông báo 'chuyển nhà' - Ảnh 2
Anh thông báo FC với hơn 23 nghìn lượt theo dõi đã bị hack sẽ chuyển sang một trang mới để người hâm mộ tránh nguy cơ xảy ra hiểu lầm - Ảnh: Internet

Sau khi biết sự cố Phan Mạnh Quỳnh vô tình gặp phải, đa số khán giả đều bày tỏ sự đồng cảm với anh chàng: "Mình cũng mới bị hack xong, vấn nạn muôn thuở", "Ok anh Quỳnh nhé. Lần sau không được như thế nữa đâu đấy", "Khổ thân anh", "Ơ như sét đánh ngang tai luôn"...

Trước khi phải "chuyển nhà", đây vốn là nơi nam nhạc sĩ thường chia sẻ những câu chuyện xoay quanh việc chăm con nhỏ cùng "nửa kia" theo góc nhìn đầy hài hước. Sự khéo léo, tinh tế của anh dành cho vợ con đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ đông đảo khán giả.

Bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội, Phan Mạnh Quỳnh gấp rút thông báo 'chuyển nhà' - Ảnh 3

Bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội, Phan Mạnh Quỳnh gấp rút thông báo 'chuyển nhà' - Ảnh 4

Phan Mạnh Quỳnh thường chia sẻ với người hâm mộ cuộc sống thường nhật bằng góc nhìn có phần dí dỏm, hài hước của gia đình anh - Ảnh: FBNV 

Sau khi có bé Ốc, cuộc sống của vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh – Huỳnh Khánh Vy tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện hài hước của gia đình nhỏ.

Bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội, Phan Mạnh Quỳnh gấp rút thông báo 'chuyển nhà' - Ảnh 5
Động thái được cho là đang bảo vệ người hâm mộ của Phan Manh Quỳnh được khán giả đánh giá cao. Ngoài ra, anh cũng nhận được sự yêu mến khá lớn từ khán giả bởi lối sống gần gũi và hài hước của mình - Ảnh: Internet

 

Phan Mạnh Quỳnh: "Trên cuộc đời này thì đâu phải người ta khóc vì đói ăn thôi đâu…!"

Phan Mạnh Quỳnh: "Trên cuộc đời này thì đâu phải người ta khóc vì đói ăn thôi đâu…!"

Pha "dẫn nhập" hài hước của Phan Mạnh Quỳnh đang được cả MXH bàn tán rôm rả.

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