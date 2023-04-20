Bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội, Phan Mạnh Quỳnh gấp rút thông báo 'chuyển nhà'

Mới đây trên trang cá nhân, Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ thông báo về sự cố anh gặp phải trên mạng xã hội. Ngay sau đó nam nhạc sĩ còn cho biết sẽ phải "chuyển nhà" làm cho nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Cụ thể anh cho biết: "Mọi người ơi, hiện tại quản trị nhóm FC Phan Mạnh Quỳnh (trước đây là Family) đã bị hack trang cá nhân, nên bạn ấy và các cộng tác viên đã bị ra khỏi nhóm này. Hiện tại người nào đó đang sở hữu nhóm này, và chúng mình không biết họ sẽ sử dụng page này như thế nào trong tương lai, nên chúng mình “chuyển nhà” để tránh nguy cơ có điều hiểu lầm ạ. Quỳnh và ban quản trị xin lỗi mọi người vì sự cố lần này. Bây giờ mọi người qua bên group “Tri Kỷ của Quỳnh” để có lúc giao lưu trò chuyện với nhau nhé".

Anh thông báo FC với hơn 23 nghìn lượt theo dõi đã bị hack sẽ chuyển sang một trang mới để người hâm mộ tránh nguy cơ xảy ra hiểu lầm - Ảnh: Internet

Sau khi biết sự cố Phan Mạnh Quỳnh vô tình gặp phải, đa số khán giả đều bày tỏ sự đồng cảm với anh chàng: "Mình cũng mới bị hack xong, vấn nạn muôn thuở", "Ok anh Quỳnh nhé. Lần sau không được như thế nữa đâu đấy", "Khổ thân anh", "Ơ như sét đánh ngang tai luôn"...

Trước khi phải "chuyển nhà", đây vốn là nơi nam nhạc sĩ thường chia sẻ những câu chuyện xoay quanh việc chăm con nhỏ cùng "nửa kia" theo góc nhìn đầy hài hước. Sự khéo léo, tinh tế của anh dành cho vợ con đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ đông đảo khán giả.

Phan Mạnh Quỳnh thường chia sẻ với người hâm mộ cuộc sống thường nhật bằng góc nhìn có phần dí dỏm, hài hước của gia đình anh - Ảnh: FBNV

Sau khi có bé Ốc, cuộc sống của vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh – Huỳnh Khánh Vy tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện hài hước của gia đình nhỏ.