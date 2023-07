Vợ Phan Mạnh Quỳnh kể lại hành trình 'vượt cạn' đón con đầu lòng, 'bóc phốt' chồng khóc át tiếng con

Ấy thế mà trong phòng sinh khi đó, tiếng em bé khóc, tiếng mẹ khóc cũng không bằng tiếng bố em bé khóc. Đang nhắm mắt nhắm mũi rặn đẻ mà vẫn nghe rõ ràng tiếng khóc tu tu bên tai. Tính ra em bé ra đời khóc không to bằng ông bô.

Vợ cảm ơn chồng nhé, dù vợ hơi cọc nhưng vợ yêu gia đình mình nhất. Ốc cảm ơn các lời chúc và hỏi thăm của cô chú, anh chị, cảm ơn các dì đến viện thăm mẹ Ốc và Ốc. Em bé Ốc, 5/1/2023", Khánh Vy kể chuyện sinh nở.

Phan Mạnh Quỳnh luôn bên cạnh vợ trong hành trình "vượt cạn". Ảnh: FBNV

Vợ chồng nhạc sĩ "Hồi ức" hạnh phúc khi đón con đầu lòng. Ảnh: FBNV

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đã đi đến hôn nhân sau hơn nửa thập kỷ gắn kết, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2021. Chuyện tình 6 năm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ khán giả, cũng như nhiều đồng nghiệp. Và sau hơn 1 năm về chung nhà, cuộc sống hôn nhân của Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy ngày càng thăng hoa, cả hai vẫn dành cho nhau những cử chỉ, hành động lãng mạn như hồi mới yêu.

Vợ ca sĩ nói cô trân quý Quỳnh vì anh luôn là hậu phương, giúp cô tự tin trong mọi việc. Anh sẵn sàng ăn kiêng cùng vợ để cô quyết tâm hơn trong việc tập luyện. Cô thừa nhận lúc chưa cưới, bản thân từng nghe nhiều tin đồn về đời sống hôn nhân nên đôi chút hoang mang. Nhưng lấy chồng hơn một năm qua cô không thấy thế. Vợ chồng cô thỉnh thoảng có bất đồng trong quan điểm sống nhưng thường ngồi lại giải quyết, cùng gỡ rối.

Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990, quê Nghệ An, nổi tiếng với nhiều ca khúc như Vợ người ta, Có chàng trai viết lên cây, Từ đó, Hồi ức, Nhạt... Huỳnh Khánh Vy sinh năm 1994. Cô cao 1,66 m, có gương mặt xinh đẹp. Khánh Vy làm công việc kinh doanh online, người mẫu ảnh, đóng sitcom. Cô từng đóng MV Huyền thoại của bạn trai cùng một số dự án của Đức Phúc, Only C. Khánh Vy từng tham gia The Face Vietnam mùa hai nhưng bị loại sớm. Cô có hơn 206.000 người theo dõi trên Facebook.