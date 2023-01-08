Thương Tín tiết lộ mức cát-sê hát đám cưới giáp Tết, chạy show liên tục không nghỉ

Thương Tín cho biết một tháng nay, ông được mời đi hát nhiều hơn. Đầu năm mới, ông đi biểu diễn ở ngoài Bắc và một số tỉnh lân cận.

Mới đây, chia sẻ với VnExpress, Thương Tín cho biết một tháng nay, ông được mời đi hát nhiều hơn. Đầu năm mới, ông đi biểu diễn ở Vĩnh Phúc và một số tỉnh lân cận, có ngày chạy show hai, ba nơi. Nhiều người mời trùng lịch diễn, ông phải từ chối bớt. "Tôi không hét giá cátxê, vẫn giữ thù lao 5-7 triệu đồng một sự kiện, chủ yếu biểu diễn vì tình cảm khán giả. Tôi không thể tưởng tượng ở tuổi này, mình vẫn được nhiều người ưu ái đến thế. Không chỉ mời hát, họ còn rủ tôi về tận nhà chơi", ông nói.

Thương Tín đắt show hát đám cưới. Ông tiết lộ mức cát-sê mỗi show diễn dao động từ 5-7 triệu đồng. Ảnh: Internet Ngày 8/1, ngôi sao Biệt động Sài Gòn cùng nhạc sĩ Tô Hiếu - quản lý của nghệ sĩ - nhận lời mời đi hát tại một đám cưới ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Thấy ông xuất hiện, nhiều khách ồ lên vỗ tay vì bất ngờ, lên sân khấu tặng hoa. Diễn viên thể hiện ca khúc Hàn Mặc Tử (sáng tác: Trần Thiện Thanh) và một số bản bolero thuộc sở trường của ông. Kết thúc tiệc, ông nán lại chụp ảnh cùng người hâm mộ, sau đó rời sự kiện để đi hát khai trương cho một khu vui chơi giải trí. Diễn viên cho biết ca hát hiện là nguồn thu chính của ông. Sau nửa năm đi diễn trở lại, Thương Tín tự tin hơn vì được nhiều đơn vị tổ chức khen hát tình cảm, mùi mẫn. Ông tập phát âm mỗi ngày để cải thiện chứng nói ngọng vì lần đột quỵ năm 2021. Hiện sức khỏe ông ổn định hơn sau sự cố bị choáng vì chứng cao huyết áp tái phát trên đường hồi cuối tháng 11.

Nhạc sĩ Tô Hiếu hỗ trợ Thương Tín thời gian qua. Ảnh: Internet Vào tháng 5/2022, Thương Tín từ Phan Rang vào TP.HCM sống sau nửa năm cùng vợ con về quê. Vào Sài Gòn một mình, ông liên lạc với Tô Hiếu - nhà hảo tâm từng giúp lúc ông bị đột quỵ năm 2021 - nhờ hỗ trợ chỗ ở. Gặp lại Thương Tín, Tô Hiếu không nhận ra vì ông sụt cân, người gầy gò, da đen, hai má tóp lại. Tô Hiếu để Thương Tín ở cùng hai người khác tại nhà riêng của anh ở huyện Bình Chánh. Thương Tín sinh năm 1956, từng học trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn. Ban đầu, ông đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, Thương Tín đóng cặp "kỳ nữ" Kim Cương và nổi tiếng qua nhiều vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia... Về sau, ông tham gia điện ảnh và ghi dấu ấn với vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng... Năm 2015, ông ra mắt hồi ký Một đời giông bão, kể lại cuộc đời nhiều thăng trầm và trải nghiệm tình ái với nhiều người đẹp trong làng giải trí.

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