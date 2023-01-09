Con gái 10 tuổi xuất chúng của Ốc Thanh Vân: Sở hữu tài năng 1% dân số có, nắm tấm vé tuyển thẳng vào đại học danh tiếng

Mẹ Ốc từng khoe một tài lẻ vô cùng đặc biệt của con gái Cola. Cô viết: "Tui đẻ ra toàn X-Men không đó trời ơi! Chúng nó làm toàn những chuyện tôi không làm được và cũng ít % người trên thế giới làm được", cùng với đó là hình ảnh bé Coca uốn lưỡi thành hình bông hoa 3 cánh.

Ốc Thanh Vân là một trong những bà mẹ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Cô kết hôn năm 2008 với ông xã Trí "Rùa" và hiện đang có 3 nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu: con gái Coca, 2 con trai Cola và Cacao. Đặc biệt, cô con gái của nữ diễn viên nhận được nhiều chú ý, thừa hưởng nhan sắc từ mẹ và nhiều biệt tài.

Lý do được các nhà nghiên cứu đưa ra là phần cơ bên trong lưỡi như cơ dọc, cơ dưới, cơ ngang hay cơ thẳng đứng - có tác dụng chính là giữ hình dạng cho lưỡi, giúp con người thuận tiện hơn trong việc nói, nuốt và ăn uống.

Đây là một khả năng vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng có thể làm được. Trang tin Brightside từng đăng tải thông tin: Một nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết: Trong số những người có khả năng uốn lưỡi, chỉ 63% người cuộn lưỡi thành dạng ống, 14% có thể tách lưỡi làm đôi và chỉ khoảng 1% tạo được hình “hoa lưỡi” 3 cánh.

Không chỉ sở hữu tài năng đặc biệt, bé Cola còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập đáng nể. Cô bé được mẹ cho học trường quốc tế và được khen ngợi là đứa trẻ có kiến thức lẫn tư duy nổi bật. Ốc Thanh Vân từng chia sẻ clip con gái thuyết trình tiếng Anh vô cùng tự tin, trôi chảy.

Cũng vì theo học trường quốc tế danh giá, lại học hành giỏi giang, chăm chỉ mà ái nữ của diễn viên gốc Hải Phòng có cơ hội nắm chắc tấm vé tuyển thẳng vào các trường đại học lớn trên thế giới dù chỉ mới đang học cấp tiểu học. Điều này làm cặp vợ chồng 3 con không khỏi tự hào.

Ngoài ra Cola còn học tiếng Hàn từ bé, chăm chỉ luyện tập yoga. Hiện tại, cô bé có thể trình diễn những động tác siêu khó, sở hữu cơ thể dẻo dai.

Cola cùng mẹ tập yoga điêu luyện. Ảnh: FBNV

Bà mẹ 3 con cho biết con gái là người dịu dàng và nữ tính nhất nhà, giống như "hũ mật" của cả gia đình vì lúc nào cũng ngọt ngào. Cola nhiều lần phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, ở trường thì ngoan ngoãn được thầy cô khen ngợi hết lời.

2 con trai của nữ diễn viên cũng khá đặc biệt khi cậu út Cacao từng được tốt nghiệp mầm non sớm 1 năm. Đến khi các bạn chung lớp (hơn Cacao 1 tuổi) đã vào lớp 1, cậu bé phải đợi đủ tuổi mới chính thức được trở thành học sinh tiểu học.

Để có được 3 nhóc tỳ thông minh, học giỏi và có nhiều năng khiếu, Ốc Thanh Vân có quan điểm dạy con cũng vô cùng đặc biệt. Cô có nhiều quy tắc trong hành trình nuôi con của mình như không bao giờ ngủ khi các con đã dậy, luôn đưa các con đi học. Cô bộc bạch: "Trẻ con cần chúng ta trong mọi khoảnh khắc. Đừng vì bận rộn mà quên mất bọn trẻ đã lớn lên mỗi ngày thế nào".

"Nếu muốn con dậy sớm, bản thân các bậc phụ huynh phải dậy sớm hơn con. Hay muốn con có tinh thần tự giác, trách nhiệm đối với công việc thì ba mẹ nên thể hiện trước điều đó để các bé có thể noi theo. Ngoài ra, dù bận rộn đến mấy, phụ huynh vẫn cần sắp xếp thời gian để đưa và đón con đi học về trong giai đoạn đầu của lứa tuổi học sinh. Hãy luôn thể hiện tình yêu thương dành cho con, trở thành bạn của con sẽ khiến trẻ cảm nhận được sự ấm áp này", cô tâm sự.