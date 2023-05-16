Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa

Hậu trường 16/05/2023 13:10

Mới đây trên trang cá nhân, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã tiết lộ một đặc điểm của con được cho là giống Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ thích thú.

Được biết kể từ khi vợ Phan Mạnh Quỳnh là Khánh Vy sinh con nam ca sĩ đột nhiên trở thành ''ông bố cuồng con'' nhất nhì showbiz. Cả hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh bé Ốc (con gái của cả hai) lên trên mạng xã hội bằng những dòng trạng thái không thể nào ''khó đỡ'' hơn khiến người hâm mộ cười nắc nẻ. 

Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa - Ảnh 1
Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Huỳnh Khánh Vy quen biết và yêu đương từ 2015 
Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa - Ảnh 2
Cả hai kết hôn năm 2021 dưới sự chúc phúc của nhiều người hâm mộ 
Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa - Ảnh 3
Cả hai nhanh chóng đón ''tin vui'' sau một năm chung sống 
Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa - Ảnh 4
Khánh Vy thành công hạ sinh ''tiểu công chúa'' và đặt tên là Ốc

Cụ thể mới đây, xã Phan Mạnh Quỳnh có dịp xả kho loạt khoảnh khắc gia đình đưa nhóc tỳ đi hóng gió với visual biển mát mẻ, trong lành. Dòng trạng thái của Khánh Vy khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích khi chia sẻ hình ảnh con gái và tiết lộ ''công chúa nhỏ'' có đặc điểm giống một nam ca sĩ đình đám của Vbiz, cô viết:  "Em bé sống hướng nội rồi. Ở nhà thì nói cười toe toét, ra đường thì giống chú Hồ Quang Hiếu - không cảm xúc".

Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa - Ảnh 5
Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa - Ảnh 6
Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa - Ảnh 7
Khánh Vy chia sẻ loạt ảnh con gái ''không cảm xúc'' Hồ Quang Hiếu khiến fan bật cười

Người ta thường nói ''nồi nào thì úp vung nấy'', nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh được biết đến là một ''cây hài'' thầm lặng của showbiz thì vợ anh cũng thế! Khánh Vy được khen có ngoại hình sáng, khuôn mặt khả ái và tính cách duyên dáng chẳng thua kém chồng. 

Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa - Ảnh 8
Khánh Vy được nhận xét là hoạt bát và hài hước giống chồng 

Khánh Vy còn khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chia sẻ lịch sinh hoạt của bé Ốc. Cô nàng cho biết việc lên thời gian để bà vú chăm sóc bé từng ngày và sẽ giúp con ăn ngủ đủ giấc. Tuy nhiên, cô chia sẻ vẫn sẽ thay đổi và điều chỉnh để phù hợp với ái nữ. 

Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa - Ảnh 9
''Lịch chăm con'' dày đặt của Khánh Vy 

Chưa dừng lại ở đó, gần đây Khánh Vy đã đăng tải đoạn tin nhắn của hai vợ chồng về em bé khiến nhiều người phải bật cười. Trong tin nhắn Khánh Vy gửi cho Phan Mạnh Quỳnh cụ thể là: ''Con anh không cho tôi ăn cơm'', đoạn hội thoại của hai vợ chồng nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Chính vì lý do đó nhiều người cũng yêu mến Khánh Vy hơn bởi tính cách đáng yêu, dí dỏm của cô nàng mang lại. 

Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa - Ảnh 10
Khánh Vy hé lộ cuộc sống hôn nhân đầy thú vị với ông xã Phan Mạnh Quỳnh 

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh nhiều lần cũng gửi lời cảm ơn đến ông xã và đồng thời đã tiết lộ đời sống hôn nhân "trong mơ" đối với nhiều cô gái. Trong gia đình, Phan Mạnh Quỳnh là người đi chợ nấu cơm cho vợ, tiền đi làm đều đưa vợ giữ, và vợ muốn điều gì cũng đều cố gắng thực hiện.

Phan Mạnh Quỳnh ngạc nhiên khi bà xã tiết lộ con có điểm giống Hồ Quang Hiếu, dân tình nghe xong cười ngã ngửa - Ảnh 11
Cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc cùng nhóc tì
Từ khóa:   gia đình Phan Mạnh Quỳnh Khánh Vy Bà xã Phan Mạnh Quỳnh

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