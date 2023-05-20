Danh ca Ngọc Sơn: 'Tôi xúc động khi từng có khán giả tặng cho ổ bánh mì'

Danh ca Ngọc Sơn chia sẽ với VTV News, thời còn trẻ khi nhận được những món quà yêu thương của khán giả, thậm chí đôi khi chỉ là những ổ bánh mì.

Ca sĩ Ngọc Sơn là một nam ca sĩ, nhạc sĩ diễn viên của Việt Nam hoạt động nghệ thuật từ 1989 - nay, anh nổi tiếng cùng với các ca khúc như là Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Lòng mẹ… Anh là một trong số ca sĩ có số lượng băng đĩa bán ra thị trường “khủng” nhất vào những năm 1990.

Tôi hạnh phúc khi có đại gia đình ở khắp mọi nơi, mọi ngành nghề luôn yêu thương. Bây giờ khi nhắc lại những kỷ niệm đầu đời này, tôi vẫn xúc động và không bao giờ quên", anh kể.

"Tôi vẫn nhớ cái thời chỉ có 48-50kg. Khi đi diễn, đại gia đình thấy thương quá nên có người đã mua tặng cho một ổ bánh mì. Dù chỉ là một ổ bánh mì thôi nhưng đó là cả một sự trân quý nên đã làm tôi rưng rưng nước mắt. Thậm chí có khán giả một tuần 3 lần đem rau và hoa quả gửi tới kí túc xã nơi tôi sống để cung cấp lương thực. Nhiều khi đi diễn, có người còn dúi vào tay 1-2 nghìn đồng để tặng vì thấy tôi gầy quá, sợ không có tiền ăn.

Nam danh ca cũng thừa nhận anh sợ mang nợ đại gia đình nên từ trước tới nay không bao giờ dám nhận tiền khi được khán giả đem tặng. Anh nói sau nhiều lần không nhận thì khán giả cũng hiểu và thương mình nhiều hơn.

Tuy nhiên Ngọc Sơn khuyên các nghệ sĩ hãy cứ nhận quà nếu được tặng vì đó là tình cảm của khán giả, hơn nữa cũng là một cách để khiến người hâm mộ vui lòng.

Ở tuổi 54, Ngọc Sơn vẫn tràn đầy năng lượng mỗi khi đi diễn.

Ở tuổi 54, Ngọc Sơn nói anh cảm thấy bản thân còn khoẻ mạnh hơn cả tuổi đôi mươi. Để hát và càng nhảy sung như thời trai trẻ, Ngọc Sơn đã trải qua một quá trình rèn luyện thể lực nghiêm túc, chăm chỉ ngày đêm qua nhiều môn như thể hình, võ thuật... và đặc biệt là bóng bàn

Bằng chứng là mới đây nhất, thay vì dành thời gian để nghỉ ngơi, du lịch, danh ca Ngọc Sơn lại cùng một số nghệ sĩ biểu diễn trong một chương trình thiện nguyện phục vụ cho hàng chục nghìn khán giả ở Từ Sơn, Bắc Ninh.

Danh ca Ngọc Sơn hát đến sáng phục vụ khán giả: 'Xứng danh ca sĩ quốc dân!'

Theo đó đây là đêm nhạc của người em trai thân thiết với danh ca Ngọc Sơn, có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ khác như Trọng Tấn, diễn viên điện ảnh Lý Hùng, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc,....

Ngoài kêu gọi những nghệ sĩ cùng góp mặt trong chương trình, danh ca Ngọc Sơn cũng lấy tiền túi của mình, tặng hàng trăm triệu cho Trịnh Xá và Mẫn Xá của quê hương Từ Sơn, Bắc Ninh, nhằm ủng hộ các hoạt động thể thao và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hành động rất quen thuộc với Ngọc Sơn. Ngọc Sơn luôn quan niệm “thi ân bất cầu báo”, giúp người cũng là mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chính bản thân mình.

Danh ca thừa nhận một chất xúc tác quan trọng phải kể đến đó chính là nhờ sự cổ vũ và tình yêu của khán giả dành cho mình suốt hơn 35 năm qua. Đây là nguồn năng lượng giúp Ngọc Sơn trẻ hơn, sung sức hơn để cống hiến hết sức mình cho đại gia đình dấu yêu của mình.

Những năm gần đây, ngoài việc đi hát, Ngọc Sơn còn tham gia nhiều show truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ngôi sao ca nhạc.

Đến với Tỏa sáng sao đôi 2023, sau khi theo dõi phần mở màn của 3 ca sĩ đầu tiên, giám khảo khách mời - danh ca Ngọc Sơn bày tỏ niềm yêu mến sâu sắc: “Sâu trong đáy trái tim tôi thực sự rung động và muốn nói với các bạn rất nhiều điều”.

Chương trình Tỏa sáng sao đôi 2023 vòng Bản lĩnh tiếp tục với đêm thi thứ hai trong chủ đề Yêu người yêu đời. Ngọc Sơn đảm nhận vị trí giám khảo

Nam danh ca đánh giá Hồng Mơ, Tuyết Mai, Henry Ngọc Thạch đều sở hữu ngoại hình đẹp và giọng hát nội lực. Tất cả đều có cho mình chất riêng và mong muốn được giới thiệu đến với khán giả. Do đó, danh ca Ngọc Sơn vô cùng hào hứng và mong đợi những phần trình diễn tiếp theo trong đêm thi thứ hai này.

Nam ca sĩ cho biết anh yêu thương học trò như người trong gia đình, đối xử với họ như người cha đối xử với con cái. Vì thế, anh cũng nhận được tình cảm thương mến từ học trò của mình.