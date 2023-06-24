Phương Thanh bị khán giả nói thẳng không thích cô mặc váy, tiết lộ lý do hay đưa mic ra xa khi hát

Nữ ca sĩ Phương Thanh là gương mặt gạo cội của làng nhạc Việt cùng với Hồng Nhung, Lam Trường, Mỹ Linh, Thanh Lam…Tên tuổi của cô gắn liền với danh hiệu Làn Sóng Xanh khi 10 năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc này.

Vì là con gái nên ngày xưa khi đi diễn, Phương Thanh cũng muốn diện váy lên sân khấu cho xinh xắn, dễ thương. Thế nhưng, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh một Phương Thanh mạnh mẽ, gai góc nên ngay khi bước lên sân khấu, họ nói thẳng với nữ ca sĩ rằng không thích cô mặc váy.

Mới đây, trong một chương trình, Phương Thanh đã có những chia sẻ thú vị về chặng đường âm nhạc của mình. Theo đó, cô cho biết bản thân là một người có sự mạnh mẽ trong tính cách lẫn phong cách trình diễn nên đã gây ra những tình huống dở khóc, dở cười.

Khán giả nói thẳng với Phương Thanh rằng không thích cô mặc váy

Lúc đó, nữ ca sĩ còn phải nói với khán giả: "Mọi người cho em mặc váy đúng 5 phút thôi, 5 phút sau em sẽ khác hẳn".

Đúng 5 phút sau là cô bỏ guốc ra chạy lung tung, quẩy hết mình trên sân khấu và cái thần thái, phong cách không còn liên quan gì đến váy vóc nữa. Ngày đó, Phương Thanh đi hát chỉ có hai cái quần jeans, 1 đôi giày khủng bố và 2 chiếc áo sơ mi, cứ mặc đi mặc lại suốt bao năm. Chính vì thế, khi nhắc đến Phương Thanh, hình ảnh in đậm trong lòng khán giả đó là một cô ca sĩ cá tính và luôn xuất hiện giản dị trong chiếc quần jeans và áo sơ mi.

Phương Thanh luôn in đậm hình ảnh trong lòng khán giả đó là một cô ca sĩ cá tính và luôn xuất hiện giản dị trong chiếc quần jeans và áo sơ mi

Bên cạnh đó, Phương Thanh cũng ghi dấu ấn với khán giả bởi chất giọng khàn và mạnh mẽ đặc biệt là cách cầm micro không thể nhầm lẫn. Không chỉ để với khoảng cách rất xa, có khi cô còn chiếc mic nằm gần sát mặt bàn, đặt gần bụng nhưng giọng hát của cô thì vẫn vang xa.

hải hát lên quá cao nên cô hay đưa mic ra xa, lỡ không lên được thì còn đổ thừa cái mic

Cũng tại chương trình, Phương Thanh cũng tiết lộ lý do hay để mic ra xa: “Những ca khúc tôi hát thường có nhiều đoạn lên rất cao với 2 quãng 8 và khi đó phải lấy hết sức bình sinh để lấy hơi thì mới lên cao được. Vì phải lên quá cao như vậy nên tôi hay đưa mic ra xa, lỡ mình không lên được thì còn đổ thừa cái mic.

Tôi hát là phải liều mạng để hát luôn. Dần dần, việc kéo mic ra xa trở thành màu sắc riêng của tôi. Một phần khác nữa là khi đưa mic ra xa thì lên nốt cao sẽ không bị bể âm thanh. Với những nốt cao như thế thì ca sĩ hát theo kiểu "hên xui", có lúc lên được có lúc không lên được vì giọng hát còn tùy thuộc vào sức khỏe của người ca sĩ”.