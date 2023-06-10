Phương Thanh bật mí 'mẫu' bạn trai lý tưởng ở tuổi 50

Nữ ca sĩ đã có những trải lòng trên sóng truyền hình.

Mới đây,khi xuất hiện trong tập 1 chương trình Khu vườn thanh âm trên HTV7, Phương Thanh đã thoải mái mở lòng, tiết lộ những câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống và sự nghiệp của mình. Nữ ca sĩ cho biết sau khi trải qua những sóng gió thì cô lại cần một người đồng hành phải thấu hiểu, có thể đồng cam cộng khổ và bù trừ cho mình những điểm còn thiếu. “Với tôi, giai đoạn này thì chuyện yêu đương đã qua rồi nên cần người thấu hiểu mình hơn. Chính vì thế nên cách nhìn về tình yêu của tôi cũng khác. Nếu có một người thấu hiểu được mình thì sự yêu thương của họ dành cho mình cũng lớn lắm mới làm được điều đó”, Phương Thanh tâm sự.

Phương Thanh rạng rỡ khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Về người bạn đời mà nữ ca sĩ mong muốn: “Tôi đang cần một tri kỷ có thể đồng hành cùng mình đến cuối con đường. Ưng Hoàng Phúc hơn Phương Thanh một bước vì đã có sự ổn định, còn Phương Thanh vẫn đang trên hành trình đi tìm sự ổn định của mình. Sau này tới tầm tuổi như Phương Thanh mọi người sẽ hiểu, tình yêu sẽ khác, tình thương cũng khác”, Phương Thanh chia sẻ. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm vàng tươi trẻ xuất hiện cùng Ưng Hoàng Phúc Trong tình yêu, món quà duy nhất mà Phương Thanh muốn nhận đó là “tâm” người đó hướng về mình, bởi theo nữ ca sĩ khi người ta hướng về mình thì mình vui hay buồn họ đều biết. “Tôi sợ nhất ở kế bên mà không hiểu nhau”, nữ ca sĩ trải lòng.

"Phương Thanh sợ nhất ở kế bên mà không hiểu nhau" Trước đó, Phương Thanh thu hút sự chú ý khi công khai "bạn trai" kém 20 tuổi Doãn Chí Kiên trong một đêm nhạc ở Đà Lạt. Người đàn ông này đang làm kinh doanh ở TP.HCM. Họ "bén duyên" khi Doãn Chí Kiên được Phương Thanh mời đóng MV. Trước đó, Phương Thanh được cho là Tuy nhiên sau đó, khi Doãn Chí Kiên bị phát hiện đã có vợ con, Phương Thanh nói rõ cô và Kiên coi nhau như tri kỷ và là "cặp đôi nghệ thuật". Tức giận, cho là Phương Thanh cố ý gây hiểu nhầm về mối quan hệ với chàng trai trẻ để PR sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt, nhiều người chỉ trích gay gắt và lên tiếng tẩy chay nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ từng làm phật lòng khán giả khi dùng chuyện tình cảm để PR sản phẩm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-thanh-bat-mi-mau-ban-trai-ly-tuong-o-tuoi-50-590795.html