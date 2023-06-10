Phương Thanh bật mí 'mẫu' bạn trai lý tưởng ở tuổi 50

Hậu trường 10/06/2023 13:28

Nữ ca sĩ đã có những trải lòng trên sóng truyền hình.

Mới đây,khi xuất hiện trong tập 1 chương trình Khu vườn thanh âm trên HTV7, Phương Thanh đã thoải mái mở lòng, tiết lộ những câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống và sự nghiệp của mình. Nữ ca sĩ cho biết sau khi trải qua những sóng gió thì cô lại cần một người đồng hành phải thấu hiểu, có thể đồng cam cộng khổ và bù trừ cho mình những điểm còn thiếu.

“Với tôi, giai đoạn này thì chuyện yêu đương đã qua rồi nên cần người thấu hiểu mình hơn. Chính vì thế nên cách nhìn về tình yêu của tôi cũng khác. Nếu có một người thấu hiểu được mình thì sự yêu thương của họ dành cho mình cũng lớn lắm mới làm được điều đó”, Phương Thanh tâm sự.

Phương Thanh bật mí 'mẫu' bạn trai lý tưởng ở tuổi 50 - Ảnh 1
Phương Thanh rạng rỡ khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình. 

Về người bạn đời mà nữ ca sĩ mong muốn: “Tôi đang cần một tri kỷ có thể đồng hành cùng mình đến cuối con đường. Ưng Hoàng Phúc hơn Phương Thanh một bước vì đã có sự ổn định, còn Phương Thanh vẫn đang trên hành trình đi tìm sự ổn định của mình. Sau này tới tầm tuổi như Phương Thanh mọi người sẽ hiểu, tình yêu sẽ khác, tình thương cũng khác”, Phương Thanh chia sẻ. 

Phương Thanh bật mí 'mẫu' bạn trai lý tưởng ở tuổi 50 - Ảnh 2
Nữ ca sĩ diện chiếc đầm vàng tươi trẻ xuất hiện cùng Ưng Hoàng Phúc

Trong tình yêu, món quà duy nhất mà Phương Thanh muốn nhận đó là “tâm” người đó hướng về mình, bởi theo nữ ca sĩ khi người ta hướng về mình thì mình vui hay buồn họ đều biết. “Tôi sợ nhất ở kế bên mà không hiểu nhau”, nữ ca sĩ trải lòng. 

Phương Thanh bật mí 'mẫu' bạn trai lý tưởng ở tuổi 50 - Ảnh 3
"Phương Thanh sợ nhất ở kế bên mà không hiểu nhau"

Trước đó, Phương Thanh thu hút sự chú ý khi công khai "bạn trai" kém 20 tuổi Doãn Chí Kiên trong một đêm nhạc ở Đà Lạt. Người đàn ông này đang làm kinh doanh ở TP.HCM. Họ "bén duyên" khi Doãn Chí Kiên được Phương Thanh mời đóng MV. 

Phương Thanh bật mí 'mẫu' bạn trai lý tưởng ở tuổi 50 - Ảnh 4
Trước đó, Phương Thanh được cho là 

Tuy nhiên sau đó, khi Doãn Chí Kiên bị phát hiện đã có vợ con, Phương Thanh nói rõ cô và Kiên coi nhau như tri kỷ và là "cặp đôi nghệ thuật". Tức giận, cho là Phương Thanh cố ý gây hiểu nhầm về mối quan hệ với chàng trai trẻ để PR sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt, nhiều người chỉ trích gay gắt và lên tiếng tẩy chay nữ ca sĩ.

Phương Thanh bật mí 'mẫu' bạn trai lý tưởng ở tuổi 50 - Ảnh 5
Nữ ca sĩ từng làm phật lòng khán giả khi dùng chuyện tình cảm để PR sản phẩm 
Phương Thanh lên tiếng việc bị nói hết thời: "Chỉ những người không có ý chí phấn đấu, tự đánh mất chính mình mới là kẻ hết thời"

Phương Thanh lên tiếng việc bị nói hết thời: "Chỉ những người không có ý chí phấn đấu, tự đánh mất chính mình mới là kẻ hết thời"

Với Phương Thanh qua thời này, mình bày thời khác. Chỉ có những người không có ý chí phấn đấu, tự đánh mất chính mình mới là những người "hết thời".

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Thanh Sao Việt bạn trai Phương Thanh

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi