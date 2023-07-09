Sau khi ca nương Tú Thanh qua đời, chị gái ca nương nhí cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn cũng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, người thân của gia đình Tú Thanh cập nhật, Tú Uyên giờ đây đã hồi phục sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chị gái ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam cuối cùng cũng đã chấp nhận được chuyện em gái đã qua đời. Tú Uyên còn vẽ một bức tranh để làm quà tặng Tú Thanh. Ngày xảy ra tai nạn giao thông, Tú Uyên (18 tuổi) đèo em gái Tú Thanh và bất ngờ va chạm với ôtô 5 chỗ. Tú Thanh ngã ra đường, tử vong vì chấn thương nặng. Tú Uyên được đưa đi cấp cứu, chấn thương ở đầu, gãy xương chân và xương khớp háng, hiện nằm điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. Trước đó, trong khoảng thời gian đợi sức khỏe hồi phục, Tú Uyên không được gia đình cho biết về hung tin Tú Thanh qua đời vì sợ cô gặp cú sốc lớn.

Chị gái ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam cuối cùng cũng đã chấp nhận được chuyện em gái đã qua đời Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, theo lời một nhân chứng trong vụ tai nạn giao thông của ca nương Tú Thanh, vào khoảng 8h30 ngày 1/7, khi đang dọn hàng bỗng chị giật mình nghe tiếng va chạm mạnh của phương tiện nên vội ngó ra xem. Lúc này, chiếc xe máy đang bay văng từ phía ngã 4 về cột điện đèn gần đó. Trên nền đường là 2 cô gái nằm sóng xoài. Nhân chứng sợ hãi, chỉ kịp hô hoán mọi người chạy ra xem cứu giúp, trong đó có 2 vợ chồng người hàng xóm ở gần đó đã chạy ra đưa 2 em đi cấp cứu.

Lễ tang của Tú Thanh không nhận phúng điếu, không nhận vòng hoa, không kèn trống, chỉ có tiếng niệm Phật Đám tang ca nương Tú Thanh ngày 3/7 không có cha mẹ bên cạnh lo toan, vắng chị gái vì đang còn nằm cấp cứu tại Hà Nội, nhưng ấm áp tình họ hàng, làng xóm, bạn bè và đặc biệt là những tiếng cầu kinh niệm Phật. Theo nguyện vọng của gia đình, lễ tang của Tú Thanh không nhận phúng điếu, không nhận vòng hoa, không kèn trống, chỉ có tiếng niệm Phật. Đông đảo tăng, ni ở các chùa trong và ngoài TP Hải Phòng đã về tụng kinh cầu siêu cho Diệu Ngọc - pháp danh của ca nương Tú Thanh khi em quy y tam bảo năm 2020 theo truyền thống gia đình. Cả nhà Tú Thanh đều là những Phật tử thuần thành.

Đượm buồn quang cảnh lễ cầu siêu cho ca nương nhí Tú Thanh: Bố mẹ xa xứ, chị gái vẫn chưa xuất viện Sáng nay, gia đình và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho ca nương nhí Đặng Tú Thanh - qua đời hôm 1/7 do tai nạn giao thông thảm khốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-ca-nuong-tu-thanh-qua-oi-sau-tai-nan-giao-thong-chi-gai-cuoi-cung-cung-chap-nhan-chuyen-em-gai-a-qua-oi-600141.html